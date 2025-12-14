Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino

Bomber maxi, worker jacket, blazer in lana e aviator, sono queste alcune delle giacche pesanti e di tendenza su cui puntare quest’inverno. Ecco i 6 modelli must have e i look da cui prendere ispirazione per gli abbinamenti di moda.

Da sinistra giaccone aviator H&M e bomber oversize &Other Stories

Bomber in versione crop, giacche in pelle che ricordano i modelli aviator anni '80, worker jacket e maxi blazer in tweed o grossi montoni, sono queste le giacche invernali di tendenza quest'anno e sono questi i modelli perfetti per chi soffre il freddo ma non ama indossare piumini puffy o giacche tecniche più adatte a un week end sulla neve. Abbiamo selezionato 6 giacconi di tendenza su cui puntare quest'anno perché saranno di tendenza anche nel 2026, ecco dunque una mini guida con i capi invernali, i look da copiare e le idee per abbinamenti da provare.

Bomber imbottiti, crop e oversize

Dopo alcuni anni in cui era praticamente scomparso, torna di moda il bomber. Le varianti di tendenza quest'anno sono oversize e hanno linee puffy, come i modelli total black della collezione invernale di Balenciaga. Sulla passerella A/I 25-26 di N21 hanno sfilato bomber imbottiti con pelliccia eco, mentre &Other Stories propone modelli extra large declinati nel colore must dell'anno, ovvero il marrone. Molto cool anche i modelli crop con spalline maxi, come quelli di H&M.

Come abbinare il bomber in inverno – Gli abbinamenti più trendy sono quelli con alternanze di proporzioni differenti, come strette e larghe, o con accostamenti di capi in stili opposti, come quelli street con quelli più eleganti. L'abbinamento da provare dunque è quello con bomber puffy e oversize indossato su pantaloni skinny, mentre per la sera il maxi bomber si indossa con abiti in seta, gonne longuette decorate con cristalli e paillettes, completando l'outfit con slingback dal kitten heels o con décolleté dal tacco alto. I bomber crop e dalle spalle maxi stanno benissimo con minigonne indossate su calze coprenti e stivali in morbida pelle arricciata.

Bomber total black Balenciaga

Bomber oversize &Other Stories

Bomber imbottito N21

Bomber crop con spalline over H&M

Blazer in tweed, lana o camoscio

I blazer in tweed, in lana pesante o in pelle, magari dalle linee oversize, sono il capo ideale per creare un look invernale. Queste giacche possono essere indossate su maglioni pesanti al posto dei classici cappotti e sono un pezzo da avere perché sono estremamente versatili e adattabili ad occasioni differenti. Sulle passerelle invernali le abbiamo viste in ogni look e in varianti differenti, da quelle in lana melange di Isabel Marant, fino ai modelli doppiopetto monocolore di Tod's. Hermes propone, invece, modelli lunghi in pelle nera, mentre Blazé Milano punta sul suede declinato in un caldo color caramello.

Come si abbinano i blazer in inverno – I modelli in pelle sono perfetti in look total leather, dunque abbinati a pantaloni e gonne nello stesso tessuto, mentre quelli in suede si abbinano ad abiti da sera come gli slipdress in seta. I blazer oversize in lana stanno benissimo su jeans e maglioni a collo alto. Anche con questi tipi di giacca è possibile giocare con proporzioni differenti e contrasti di tessuti, abbinando dunque blazer over su capi più aderenti o giacche in tessuto pesanti accostate ad abiti in seta o dati tessuti più leggeri.

Blazer scamosciato Blazé Milano

Blazer in tweed melange Isabel Marant

Blazer doppiopetto Tod’s

Giacca in pelle total black Hermes

Worker jacket

La worker jacket è quella giacca, realizzata in tessuto denim, velluto o materiale impermeabile e con il colletto dal colore a contrasto, le cui linee sono ispirate ai modelli da lavoro. Queste giacche pesanti sono pratiche e comode, sono calde perché spesso imbottite e si adattano a look casual e da giorno ma, se abbinate a capi più glam si indossano anche di sera. La worker jacket è senza dubbio una delle giacche più cool dell'inverno, l'abbiamo vista praticamente su tutte le passerelle, da Jil Sander a Onitusuka Tiger, e nelle collezioni del marchi affordable come H&M.

Come abbinare la worker jacket in inverno – I modelli crop e in tessuto beige con colletti neri a contrasto si indossano su jeans scuri e su shirt o camicie total white. Le varianti in velluto a coste possono essere abbinate anche a gonne longuette nei look da sera, mentre le giacche worker in tessuto spalmato o impermeabile stanno bene con gonne a pieghe e stivali.

Giacca in velluto N21

Giacca con colletto in velluto H&M

Giaccone Onitsuka Tiger

Giacca Jil Sander

Montone

Il montone è la giacca perfetta per difendersi dal freddo ed è anche il modello da avere in inverno per chi non ama i maxi piumini. Le carianti più cool di stagione sono in marrone o color mattone, come quelli visti sulle passerelle di Miu Miu e Louis Vuitton, entrambi realizzati con dettagli in pelle a contrasto o con rever furry.

Come si abbina il montone in inverno – Data l'importanza di questo tipo di giacca, gli abbinamenti vanno dosati scegliendo accostamenti con capi minimal ed estremamente semplici, come abiti dalla linea scivolata, shirt basic, maglioni a trama sottile o pantaloni palazzo dalla linea pulita. Anche gli accessori da abbinare sono estremamente semplici, come doctor bag in pelle liscia, mocassini e stringate basse e stivaletti in suede monocolore.

Montone Louis Vuitton

Montone Miu Miu

Cappotto furry

Oltre ai tipici cappotti in pelliccia eco che spopolano in inverno, quest'anno tra i capi di tendenza spuntano maxi cardigan e cappotti, grossi e tridimensionali, che sembrano pellicce ma non lo sono, come quelli visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 di Etro e Dior, Maison che propongono grossi e volumetrici caposapalla coperti da ciuffi di lana che danno quel tocco furry al look.

Come abbinare i cappotti furry in inverno – Date le maxi proporzioni di questi capi, gli abbinamenti vanno studiati partendo soprattutto dalle linee, dunque i cappotti in lana tridimensionale o furry stanno bene su tubini aderenti, abiti in lana sottile e pantaloni dalla silhouette asciutta.

Maxi pull in lana furry Dior

Cardigan in lana furry Etro

Cappotto furry Ermanno Scervino

Giacca aviator

Tra i modelli must have di stagione ci sono sicuramente le giacche aviator, ovvero quelle giacche in pelle dalla linea bombata, con spalle scivolate e linea over che ricordano i capi di moda negli anni '80. Questa variante di giacca in pelle è adatta all'inverno perché è imbottita e più pesante rispetto alle classiche leather jackt. In passerella l'abbiamo vista protagonista da Saint Laurent, dove ha sfilato su abiti da sera dalle gonne vaporose. Anche Brunello Cucinelli propone abbinamenti molto particolari, con gonne coperte di paillettes. Da Missoni le giacche in pelle hanno tonalità scure di grigio e maxi tasconi frontali, mentre Mango propone versioni low cost in pelle marrone invecchiata.

Come abbinare le giacche aviator in pelle – Prendendo ispirazione dai look di passerella è possibile abbinare questi modelli, che solitamente si indossano in outfit casual, ad abiti da sera e glam, con gonne longuette in satin lucido o coperte di paillettes. L'abbinamento da provare è anche quello basato sui contrasti di proporzione, dunque con giacche crop e gonne lunghissime o con giacche over da cui spuntano micro gonne cortissime.

Giacca in pelle modello aviator Saint Laurent

Giacca in pelle imbottita Missoni

Giacca aviator Brunello Cucinelli