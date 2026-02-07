Qual è la piccola isola italiana che ha vietato l’uso delle auto

Quante volte mentre eravate imbottigliati in un traffico folle avete pensato di trasferirvi su un'isola disabitata e incontaminata? Siamo abituati ad associare mete simili agli atolli delle Maldive o ad altre spiagge tropicali oltreoceano, ma la verità è che esistono dei paradisi simili anche in Italia. In uno dei più famosi laghi della Lombardia, infatti, esiste una piccola isola su cui sono state vietate le auto: ecco qual è e come funziona la regola anti-traffico.

L'isola lombarda che ha vietato le auto

Avreste mai pensato di scegliere la Lombardia per una vacanza a debita distanza da caos e traffico? Probabilmente no, eppure è proprio qui che sorge la piccola isola che ha detto no alle auto. Sebbene non abbia il mare, la regione del nord Italia ospita 15 laghi importanti e 80 laghi più piccoli. Tra questi c'è il Lago di Iseo, considerato una "perla nascosta" perché spesso messo in ombra dal suo vicino più sfarzoso, il Lago di Como. È proprio tra le acque del Lago di Iseo che sorge Monte Isola, che detiene il titolo di isola abitata più grande d'Europa situata all'interno di un lago. Tra bar colori pastello, paesaggi spettacolari e acque limpidi (e balneabili), è l'ideale per coloro che vanno alla ricerca di relax.

Cosa fare a Monte Isola

La particolarità di Monte Isola, però, sta nel fatto che ha vietato le auto, eliminando al 100% la problematica traffico. Sulla sua superficie ci sono numerosi percorsi pedonali che offrono viste mozzafiato su edifici storici, spiagge selvagge, montagne remote città di pescatori come Peschiera Maraglio. Tra i più famosi c'è la cosiddetta "passeggiata degli ulivi", un sentiero lungo 2 km che attraversa le rive del lago, passando tra borghi medievali e suggestivi uliveti. Da visitare, anche il pittoresco borgo di Cure, rinomato per i suoi salumi di produzione locale, e la chiesa a 600 metri di altitudine dedicata alla Vergine Maria. Insomma, Monte Isola sembra essere un vero e proprio "paradiso", la meta ideale per staccare davvero la spina dalla normale e stressante quotidianità.