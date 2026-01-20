stile e Trend
Qual è la paradisiaca isola italiana (quasi sconosciuta) senza strade e segnale telefonico

Non serve volare oltreoceano per ritrovarsi in luoghi paradisiaci, basta andare alla ricerca delle perle incontaminate nascoste nel nostro paese. Un esempio? L’isola di Palmarola.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chi ha detto che per ritrovarsi in un luogo paradisiaco bisogna necessariamente andare dall'altra parte del mondo, dalle Maldive alle Hawaii? La verità è che a volte non serve volare oltreoceano, basta avere un pizzico di curiosità per scoprire alcuni luoghi nascosti e incontaminati del nostro paese. È il caso di Palmarola, un'isola quasi del tutto sconosciuta, rimasta alle sue origini "selvagge". Non ha strade, non ha segnale telefonico e i turisti che la visitano sono pochissimi: ecco dove si trova e come raggiungerla.

Come raggiungere l'isola di Palmarola

Siete alla ricerca di un'isola paradisiaca e incontaminata che non ha nulla da invidiare agli atolli delle Maldive? Palmarola sembra essere fatta al caso vostro: si trova al largo di Roma, per la precisione al largo del Mar Tirreno, a pochi chilometri dalla più nota isola di Ponza, e la sua particolarità sta nel fatto che non ha mai ceduto alle dinamiche dell'overtourism. Non ha un centro abitato, né una rete di strade asfaltate, non ha elettricità o copertura telefonica e addirittura non possiede nemmeno un terminal per l'approdo dei traghetti. Gli unici mezzi che permettono di raggiungerla sono le piccole imbarcazioni private dei pescatori che partono da Ponza (in giorni specifici della settimana). Questo significa che qui non esiste traffico, caos o folla eccessiva (soprattutto turistica) e la cosa è decisamente insolita se si pensa alla sua incredibile vicinanza alla Capitale Roma.

Palmarola
Palmarola

Dove si può soggiornare a Palmarola

Una volta arrivati a Palmarola, non si può non rimanere incantati dalla sua bellezza, dai suoi incredibili panorami e dalle sue spiagge incontaminate. Ci si può dare allo snokeling, alle nuotate, alla tintarella o alle passeggiate sul bagnasciuga ma anche al trekking, magari nelle prime ore del mattino, così da ammirare l'alba da una posizione privilegiata. Sull'isola esiste solo un ristorante, O' Francese, che, oltre a servire pesce fresco, affitta anche alcune camere ricavate da antiche grotte di pescatori lungo le scogliere. Per prenotarle, però, bisogna giocare d'anticipo, visto che sono incredibilmente richieste. Qual è il loro prezzo? Si parte da 150 euro a notte e si ha anche la possibilità di richiedere il servizio di pensione completa. Durante una vacanza a Palmarola sembra di tornare indietro nel tempo, all'epoca preistorica per essere precisi, dove tutto era naturale e wild.

Palmarola
Palmarola
