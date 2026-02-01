Maschere da colorare e stampare per Carnevale 2026: le idee per i lavoretti da fare con i bambini

Disegni e illustrazioni di Carnevale per bambini da scaricare, colorare da stampare e ritagliare: maschere, costumi e soggetti festosi per lavoretti creativi facili e divertenti, ideali per scuola e tempo libero in famiglia.

Con l'arrivo del Carnevale 2026 torna la voglia di travestimenti, coriandoli e piccoli lavoretti creativi da fare insieme ai bambini. Tra le attività più amate ci sono le maschere da colorare e stampare, sagome pensate per adattarsi al viso, da personalizzare con pennarelli, tempere o brillantini, ritagliare e infine indossare per feste a scuola o in famiglia. Per preparare al meglio la festa, su Fanpage.it abbiamo preparato una selezione di maschere di Carnevale stampare e colorare.

Utilizzarle è semplice e bastano pochi passaggi. Le immagini sono gratuite e pronte per il download, facilmente condivisibili anche in chat o sui social. Il salvataggio è immediato: da smartphone è sufficiente tenere premuto sull'immagine e selezionare l'opzione di download, mentre da computer basta il clic con il tasto destro del mouse. In alternativa, anche uno screenshot consente di archiviarle e inviarle rapidamente al dispositivo collegato alla stampante. Ricordiamoci però di adattare il formato nelle opzioni di Stampa prima di ottenere immagini troppo piccole.

Le mascherine di Carnevale da colorare e ritagliare

Oltre ad essere stampate e colorate, queste mascherine possono anche essere ritagliata e decorate con coriandoli, brillantini o qualsiasi altra decorazione ispirata dalla creatività dei bambino. Per indossarla, la sagoma può essere incollata a un cartoncino rigido, ritagliata e fissata con un bastoncino da attaccare a un'estremità.

La maschera del gatto

La maschera da farfalla

La maschera da Carnevale di Venezia

La maschera da leone

La maschera da robot

La maschera da unicorno

Disegni e illustrazioni di Carnevale per bambini

La Festa di Carnevale è un'ottima occasione per stimolare la creatività dei più piccoli. Maschere, coriandoli, pagliacci e costumi colorati prendono forma su fogli pronti da stampare, scaricare e personalizzare con matite e pennarelli. Un'attività pratica e immediata che unisce gioco e manualità, ideale per la scuola o il tempo libero in famiglia.

Il circo di Carnevale

Le maschere del Carnevale italiano

Sfilata di Carnevale