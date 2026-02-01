wamily
Maschere da colorare e stampare per Carnevale 2026: le idee per i lavoretti da fare con i bambini

Disegni e illustrazioni di Carnevale per bambini da scaricare, colorare da stampare e ritagliare: maschere, costumi e soggetti festosi per lavoretti creativi facili e divertenti, ideali per scuola e tempo libero in famiglia.
Immagine

Con l'arrivo del Carnevale 2026 torna la voglia di travestimenti, coriandoli e piccoli lavoretti creativi da fare insieme ai bambini. Tra le attività più amate ci sono le maschere da colorare e stampare, sagome pensate per adattarsi al viso, da personalizzare con pennarelli, tempere o brillantini, ritagliare e infine indossare per feste a scuola o in famiglia. Per preparare al meglio la festa, su Fanpage.it abbiamo preparato una selezione di maschere di Carnevale stampare e colorare.

Utilizzarle è semplice e bastano pochi passaggi. Le immagini sono gratuite e pronte per il download, facilmente condivisibili anche in chat o sui social. Il salvataggio è immediato: da smartphone è sufficiente tenere premuto sull'immagine e selezionare l'opzione di download, mentre da computer basta il clic con il tasto destro del mouse. In alternativa, anche uno screenshot consente di archiviarle e inviarle rapidamente al dispositivo collegato alla stampante. Ricordiamoci però di adattare il formato nelle opzioni di Stampa prima di ottenere immagini troppo piccole.

Le mascherine di Carnevale da colorare e ritagliare

Oltre ad essere stampate e colorate, queste mascherine possono anche essere ritagliata e decorate con coriandoli, brillantini o qualsiasi altra decorazione ispirata dalla creatività dei bambino. Per indossarla, la sagoma può essere incollata a un cartoncino rigido, ritagliata e fissata con un bastoncino da attaccare a un'estremità.

La maschera del gatto

Immagine

La maschera da farfalla

Immagine

La maschera da Carnevale di Venezia

Immagine

La maschera da leone

Immagine

La maschera da robot

Immagine

La maschera da unicorno

Immagine

Disegni e illustrazioni di Carnevale per bambini

La Festa di Carnevale è un'ottima occasione per stimolare la creatività dei più piccoli. Maschere, coriandoli, pagliacci e costumi colorati prendono forma su fogli pronti da stampare, scaricare e personalizzare con matite e pennarelli. Un'attività pratica e immediata che unisce gioco e manualità, ideale per la scuola o il tempo libero in famiglia.

Il circo di Carnevale

Immagine

Le maschere del Carnevale italiano

Immagine

Sfilata di Carnevale

Immagine
