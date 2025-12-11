Immagini di Natale per bambini: i disegni più belli da colorare e stampare gratis per le Feste

Il 2025 è agli sgoccioli e il periodo natalizio porta con sé il desiderio di rallentare e ritrovare momenti di creatività condivisa. Tra un addobbo e un lavoretto di Natale, i disegni da colorare diventano un’occasione semplice e perfetta per coinvolgere i più piccoli. Per questo abbiamo chiesto a Gemini, l'IA di Google di realizzare una serie di immagini natalizie pensate proprio per loro: figure dolci, linee pulite, soggetti iconici delle Feste da stampare gratuitamente e trasformare in piccole opere d'arte da attaccare al frigorifero o da conservare per ricordo.

Babbo Natale, renne, pupazzi di neve, alberi addobbati e scenette della Vigilia prendono forma in illustrazioni immediate e divertenti, ideali per trascorrere un pomeriggio creativo in famiglia o per accompagnare i preparativi per il cenone. Scaricare le immagini è facilissimo. Su smartphone o tablet basta toccare l’illustrazione, tenere premuto e scegliere "Salva su Foto" o "Scarica" per averla subito nel proprio dispositivo. Da computer è possibile effettuare uno screenshot o salvarla con un clic. Una volta scaricata l’immagine o la GIF, sarà sufficiente aprire una conversazione e selezionare l’opzione "Invia Allegati" – tramite la Graffetta o il simbolo "+" – per condividerla su WhatsApp, TikTok o qualunque altro social.

Giochi sulla neve

Babbo Natale porta i doni sotto l'albero

Famiglia decora l'albero

Babbo Natale vola sulla slitta

Aprire i regali la notte di Natale

Elfi di babbo Natale a lavoro

Babbo Natale controlla la lista dei regali

Pattinaggio sul ghiaccio

Le renne di Babbo Natale

Gli addobbi natalizi