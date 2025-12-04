Lavoretti di Natale 2025 per bambini: 8 idee semplici per addobbi e decorazioni

Le feste sono l’occasione perfetta per passare del tempo di qualità con i bambini dedicandosi ad attività creative. Ecco otto idee di lavoretti natalizi semplici, creativi e adatti a tutte le età.

Il periodo natalizio offre l’occasione perfetta per ritagliare momenti speciali da trascorrere con i propri figli. Oltre ai regali e ai preparativi per il cenone, un ottimo modo per entrare appieno nel clima delle festività è quello di dedicarsi a qualche attività creativa per addobbare la casa e trascorrere del tempo di qualità in famiglia. Ecco dunque alcuni lavoretti di Natale per trasformare le settimane di avvicinamento al 25 dicembre in piccoli laboratori dove realizzare splendidi oggetti e decorazioni a tema natalizio.

Lavoretti di Natale 2025 per bambini: 8 idee facili e creative

Per divertirsi in modo creativo insieme ai bambini non servono certo prodotti costosi o procedimenti complessi. La magia del Natale risiede nelle piccole cose e anche quando si parla di lavoretti si può tranquillamente partire da tutto ciò che possiamo trovare in casa per tramutare gli oggetti di uso quotidiano in bellissime decorazioni a tema.

Segnaposto natalizi

Dopo aver dipinto uno stecco da gelato con della pittura bianca, i bambini possono sbizzarrirsi nell'aggiungere tutti i dettagli che desiderano per personalizzare il loro segnaposto per il cenone di Natale. Dai cartoncini colorati si possono ritagliare volti, braccia e accessori, mentre l'ovatta è perfetta per ricreare fiocchi di neve o pon pon natalizi.

Alberi di Natale con i cartoncini colorati

Per rendere l'atmosfera natalizia ancora più festosa, bastano pochi cartoncini colorati per realizzare bellissimi alberi di Natale personalizzati. Nessuna regola: la sagoma può essere ritagliata, incollata o composta da striscioline di varie sfumature di verde per dare un effetto più realistico all'abete decorato,

Renne con le mollette

L'idea è molto semplice, ma l'effetto è assicurato. Per realizzare una renna creativa bastano tre mollette da bucato (una per la testa, due per le zampe, e un bastoncino abbassalingua (o lo stecco di un gelato) per realizzare il corpo. Con un po' di tempera marrone si colorano le mollette che, una volta asciutte, vengono applicate al bastoncino in modo da formare la testa con i palchi di corna e le quattro zampe. Per completare l'opera si possono disegnare gli occhi o, meglio ancora, attaccare alla molletta che ricrea il muso due googly eyes (si trovano facilmente su Internet o nelle mercerie). Conclude l'opera un piccolo pon pon rosso (ricavato da un pezzo di stoffa o da un cartoncino appallottolato) che diventa il naso magico della renna.

Lanterna natalizia con barattolo di vetro

Un vecchio barattolo diventa una lanterna magica: si ricopre di colla e glitter, poi si inserisce una candela o una fila di lumini a LED. All'esterno, invece, il contenitore può essere decorato con dello spago e qualche elemento caratteristico del periodo, come un rametto d'abete, una pigna o della schiuma da barba per ricreare l'effetto neve.

Alberelli di feltro

Il feltro è morbido, colorato e semplice da ritagliare, ideale anche per i bambini meno esperti con forbici e colla. Per realizzare questi piccoli alberi basta disegnarne la sagoma, ritagliarla e decorarla con bottoni, perline, fili dorati o pon pon. Si possono creare versioni piatte da appendere all’albero oppure modelli tridimensionali, unendo due sagome incise al centro. Oltre a sviluppare la manualità, questo lavoretto permette ai bambini di scegliere combinazioni cromatiche e materiali diversi, rendendo ogni alberello un pezzo unico e pieno di personalità.

Pigne scintillanti

Le pigne sono uno dei materiali più semplici e versatili dei lavoretti natalizi. Dopo averle raccolte durante una passeggiata, basta pulirle bene e ricoprirne le parti che si vogliono decorare con uno strato leggero di colla vinilica. A questo punto si possono cospargere con glitter dorati o argentati, che ne esaltano la natura rustica trasformandole in piccole decorazioni brillanti. Una volta asciutte, diventano perfette per essere appese all’albero o utilizzate come centrotavola, magari accompagnate da un nastro o una tag decorativa.

Babbo Natale che scende dal camino

La Notte di Natale il vecchio barbabianca si cala dai camini per portare i doni a tutti i bambini del mondo. A volte però qualcosa può andare storto e Babbo Natale finisce per incastrarsi nei comignoli troppo stretti. Questa scena divertente può essere facilmente replicata con qualche cartoncino colorato e un rotolo di carta igienica usato trasformarsi in una divertente scenetta. Il rotolo, decorato file irregolare di rettangolo per ricreare l'effetto mattonato, diventa il camino dal quale spuntano le gambe (o il berretto) di Babbo Natale, da ricreate ritagliando le sagome dai cartoncini colorati.

Pupazzo di neve con i calzini

Il pupazzo di neve realizzato con un calzino è uno dei lavoretti più amati perché combina manualità e un pizzico di magia. Riempendo il calzino con una manciata di riso si forma un corpo morbido e modellabile; con elastici si definiscono testa e pancia, mentre bottoni, nastrini e piccoli pezzi di feltro completano l’aspetto. Il risultato è un oggetto buffo, tenero e divertente da esporre in casa o mettere in cameretta.