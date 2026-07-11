I Mondiali di Diletta Leotta, tra lavoro e maternità: si prepara in camerino col figlio Leonardo nato a maggio

Diletta Leotta è alle prese col racconto dei Mondiali 2026: sta conciliando gli impegni di lavoro e la maternità. A maggio è nato il secondo figlio Leonardo.

L'Italia è fuori dai Mondiali 2026: neppure quest'anno la nostra nazionale è riuscita a qualificarsi al torneo. A raccontare le partite di chi invece si sta cimentando nella scalata alla fatidica coppa, ci sta però pensando Diletta Leotta. La conduttrice sta partecipando alla copertura del torneo dagli Stati Uniti e dal Messico: approfondimenti, interviste, il racconto dei match, le foto coi campioni. Questa esperienza lavorativa è arrivata a ridosso della nascita del secondo figlio. Dopo aver dato alla luce Aria nel 2023, lei e il marito Loris Karius hanno accolto in famiglia anche Leonardo.

La giornalista ha partorito a maggio e l'11 giugno era già bordocampo con look floreale allo stadio Azteca di Città del Messico, per la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. Da circa una settimana è tornata in studio alla conduzione di "Times Square – L'Ora del Mondiale", il prime time show di Dazn, per raccontare le fasi finali del torneo, che si avvia alla sua conclusione. A breve, conosceremo i nomi dei Campioni del Mondo 2026.

Sui social, Diletta Leotta sta condividendo con fan e follower le sue giornate di lavoro. Nell'ultimo carosello pubblicato su Instagram, ha mostrato due look sfoggiati in trasmissione: un tailleur total black e un completo aderente con stampa variopinta. Ma ha mostrato anche alcuni momenti di backstage, durante la preparazione prima della diretta televisiva. E negli scatti, c'è anche un ospite speciale a sorpresa: proprio il piccolo Leonardo! La mamma lo ha portato con sé in camerino, alla postazione trucco.

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È una foto che condensa la quotidianità lavorativa della neomamma, che non rinuncia a stare assieme al suo piccolo, ma che vuole anche proseguire la propria carriera e i propri impegni professionali. Il voler conciliare questi due aspetti è stato oggetto di critiche e polemiche. Non sono mancati commenti di chi ha ritenuto poco opportuno, da parte sua, volersi dedicare a un progetto così pesante proprio in una fase così delicata per il neonato, che avrebbe bisogno di più stabilità. Tra i commenti, sotto alle foto del Messico pubblicate su Instagram, si legge: "Ma come fai a lasciarlo per andare dall'altra parte del mondo?" oppure "La carriera prima di tutto, persino davanti a un figlio appena nato" e ancora "Così dimostri che apparire e lavorare conta più della famiglia".

Lei non ha risposto, ma in passato ha affrontato il tema della carriera e della maternità. Ha affermato di aver sempre voluto avere figli, pur consapevole di quanto nel suo ambiente tutti siano estremamente focalizzati sulla carriera, anche a discapito della famiglia. Dal canto suo, non ha mai negato di essere concentrata anche sul lavoro, a cui non è pronta rinunciare, certa che come donna abbia il diritto di poter coltivare entrambi questi spetti, dando il meglio di sé.