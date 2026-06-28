Abbiamo chiesto a Gemini 3.1 Pro di analizzare tutte le squadre che si sono qualificate ai sedicesimi di questa Coppa del Mondo FIFA 2026. L’intelligenza artificiale sviluppata da Google ha analizzato ogni singolo passaggio, fino ad arrivare alla Finale. Ha commesso un solo errore ma non è stata colpa sua.

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La fase a gironi è finita. Per la prima volta in un Campionato Mondiale di Calcio si giocheranno i sedicesimi, una scelta legata alla decisione della FIFA di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti. Lasciamo stare le battute sull’Italia di Gianni Infantino. Alla fase finale della Coppa del Mondo sono arrivate 32 squadre: tutte dovranno scontrarsi in partite a eliminazione diretta fino ad arrivare alla Finale: il 19 luglio. Abbiamo dato in pasto il tabellone dei Mondiali a Gemini, versione 3.1 Pro. L’intelligenza artificiale di Google ci ha restituito un’analisi con le previsioni su tutte le prossime partite dei Mondiali. Non si parla di gol o risultati secchi. L’esito di ogni incontro viene giustificato con una motivazione. A volte si parla di tattica, a volte di potenza dei giocatori, a volte semplicemente di emozioni.

Non sappiamo quanto sia accurata questa previsione. Sicuramente però l’analisi corrisponde ad altre quote che abbiamo visto in questi giorni. Quando abbiamo chiesto a Gemini le fonti ci ha spiegato che i parametri su cui si è basata sono stati quattro:

Dati Storici e Palmarès : “Squadre come Brasile, Germania, Argentina e Francia hanno una "mentalità da torneo" e un'esperienza che storicamente permette loro di gestire meglio la pressione"

: “Squadre come Brasile, Germania, Argentina e Francia hanno una "mentalità da torneo" e un'esperienza che storicamente permette loro di gestire meglio la pressione" Valore e Cicli delle Rose : “La conoscenza dello stato di forma delle attuali generazioni di calciatori”

: “La conoscenza dello stato di forma delle attuali generazioni di calciatori” Precedenti e Rivalità : “Ho sfruttato la storia recente per delineare le dinamiche degli scontri”. Questo parametro, lo anticipiamo, tornerà nella Finale

: “Ho sfruttato la storia recente per delineare le dinamiche degli scontri”. Questo parametro, lo anticipiamo, tornerà nella Finale Il Fattore Campo: “Considerando che i Mondiali 2026 si giocano nel blocco nordamericano, ho applicato un "bonus" virtuale a Stati Uniti, Messico e Canada”

Un’ultima premessa. Da una prima analisi abbiamo trovato almeno un errore: Gemini ha indicato nei sedicesimi anche l’Irlanda. Nonostante vittorie notevoli nel girone di qualificazione, come un 2-0 contro il Portogallo, l’Irlanda non è riuscita a qualificarsi a questi Mondiali. Siamo risaliti al motivo dell’errore: nel tabellone che avevamo fornito all’intelligenza artificiale la bandiera della Costa d’Avorio aveva i colori invertiti: era diventata in effetti la bandiera dell’Irlanda.

I risultati dei sedicesimi secondo Gemini

Germania vs Paraguay : La profondità di rosa dei tedeschi prevale sulla garra sudamericana.

: La profondità di rosa dei tedeschi prevale sulla garra sudamericana. Francia vs Svezia : Troppa superiorità tecnica e fisica per i transalpini.

: Troppa superiorità tecnica e fisica per i transalpini. Sudafrica vs Canada : Il Canada sfrutta la spinta di essere uno dei paesi co-ospitanti per passare il turno.

: Il Canada sfrutta la spinta di essere uno dei paesi co-ospitanti per passare il turno. Olanda vs Marocco : Sfida difficilissima e rematch del 2022, ma l'Olanda la spunta di misura

: Sfida difficilissima e rematch del 2022, ma l'Olanda la spunta di misura Portogallo vs Croazia : Una grande classica europea; il Portogallo vince contro una Croazia ormai a fine ciclo generazionale

: Una grande classica europea; il Portogallo vince contro una Croazia ormai a fine ciclo generazionale Spagna vs Austria : Il possesso palla e la qualità spagnola dominano la partita

: Il possesso palla e la qualità spagnola dominano la partita Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina : Spinti dal pubblico di casa, gli USA passano agevolmente

: Spinti dal pubblico di casa, gli USA passano agevolmente Belgio vs Senegal : Sfida equilibratissima, il Belgio si impone grazie all'esperienza nei tornei internazionali.

: Sfida equilibratissima, il Belgio si impone grazie all'esperienza nei tornei internazionali. Brasile vs Giappone : I nipponici lottano fino all'ultimo, ma il Brasile ha troppa qualità davanti

: I nipponici lottano fino all'ultimo, ma il Brasile ha troppa qualità davanti Irlanda vs Norvegia : I talenti offensivi norvegesi (come Haaland e Ødegaard) fanno la differenza

: I talenti offensivi norvegesi (come Haaland e Ødegaard) fanno la differenza Messico vs Ecuador : Giocando praticamente "in casa" nel Nord America, il Messico passa il turno

: Giocando praticamente "in casa" nel Nord America, il Messico passa il turno Inghilterra vs RD del Congo : Nessun problema per i Tre Leoni

: Nessun problema per i Tre Leoni Argentina vs Capo Verde : L'Albiceleste passa in scioltezza senza troppe difficoltà

: L'Albiceleste passa in scioltezza senza troppe difficoltà Australia vs Egitto : I Socceroos vincono un match molto fisico sfruttando le palle inattive

: I Socceroos vincono un match molto fisico sfruttando le palle inattive Svizzera vs Algeria : La consueta solidità elvetica nei tornei prevale in una partita tattica

: La consueta solidità elvetica nei tornei prevale in una partita tattica Colombia vs Ghana: I Cafeteros passano grazie all'estro dei loro trequartisti

I risultati degli ottavi secondo Gemini

Germania vs Francia : Un classico del calcio europeo. La Francia, con il suo mix di esplosività e tattica, elimina una Germania comunque solida

: Un classico del calcio europeo. La Francia, con il suo mix di esplosività e tattica, elimina una Germania comunque solida Canada vs Olanda : Finisce qui il bel sogno del Canada. L'Olanda è troppo organizzata

: Finisce qui il bel sogno del Canada. L'Olanda è troppo organizzata Portogallo vs Spagna : Derby iberico. La freschezza del giovane centrocampo spagnolo ha la meglio sulle individualità portoghesi

: Derby iberico. La freschezza del giovane centrocampo spagnolo ha la meglio sulle individualità portoghesi Stati Uniti vs Belgio : L'Upsets! L'energia del pubblico di casa spinge gli USA a superare un Belgio che fatica a trovare il ritmo

: L'Upsets! L'energia del pubblico di casa spinge gli USA a superare un Belgio che fatica a trovare il ritmo Brasile vs Norvegia : La difesa norvegese non riesce a contenere il talento puro dei verdeoro

: La difesa norvegese non riesce a contenere il talento puro dei verdeoro Messico vs Inghilterra : Partita calda, ma l'Inghilterra si impone con cinismo e pragmatismo

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: Rematch degli ottavi del 2022. L'esito è lo stesso: passa l’Argentina Svizzera vs Colombia: La Colombia riesce a scardinare il muro svizzero in una partita ricca di giocate spettacolari

I risultati dei quarti di finale secondo Gemini

Francia vs Olanda : La potenza di fuoco dell'attacco francese si dimostra letale nelle fasi cruciali del torneo. Passano i Bleus

: La potenza di fuoco dell'attacco francese si dimostra letale nelle fasi cruciali del torneo. Passano i Bleus Spagna vs Stati Uniti : Il viaggio eroico degli USA si infrange contro il palleggio spagnolo, che "addormenta" la partita e colpisce al momento giusto

: Il viaggio eroico degli USA si infrange contro il palleggio spagnolo, che "addormenta" la partita e colpisce al momento giusto Brasile vs Inghilterra : Partita epica. Inghilterra e Brasile si sfidano a viso aperto, ma l'Inghilterra vince con una masterclass tattica e un gol su palla inattiva

: Partita epica. Inghilterra e Brasile si sfidano a viso aperto, ma l'Inghilterra vince con una masterclass tattica e un gol su palla inattiva Argentina vs Colombia: Uno scontro sudamericano durissimo e pieno di cartellini. La mentalità vincente dell'Argentina fa la differenza nei minuti finali

I risultati delle semifinali secondo Gemini

Francia vs Spagna : Uno scontro di stili. Il Tiki-Taka iberico contro le transizioni fulminee francesi. La fisicità e gli strappi in velocità della Francia portano i transalpini in finale

: Uno scontro di stili. Il Tiki-Taka iberico contro le transizioni fulminee francesi. La fisicità e gli strappi in velocità della Francia portano i transalpini in finale Inghilterra vs Argentina: Una delle rivalità più accese e storiche del calcio mondiale. Dopo una battaglia di 120 minuti, l'Argentina la spunta, magari ai calci di rigore, spezzando di nuovo il cuore agli inglesi

I risultati della Finale secondo Gemini

Qui Gemini ha puntato a un rematch: Francia contro Argentina, esattamente come per i Campionati Mondiali del 2022 in Qatar. Sarebbe un risultato storico, certo. Parliamo della terza finale in quattro edizioni dei Mondiali per l’Argentina. E parliamo della terza finale in tre edizioni dei Mondiali per la Francia. La vittoria? Vi lasciamo la risposta di Gemini: