Mondiali 2026, abbiamo chiesto a Gemini di prevedere tutte le partite fino alla Finale: Francia-Argentina
La fase a gironi è finita. Per la prima volta in un Campionato Mondiale di Calcio si giocheranno i sedicesimi, una scelta legata alla decisione della FIFA di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti. Lasciamo stare le battute sull’Italia di Gianni Infantino. Alla fase finale della Coppa del Mondo sono arrivate 32 squadre: tutte dovranno scontrarsi in partite a eliminazione diretta fino ad arrivare alla Finale: il 19 luglio. Abbiamo dato in pasto il tabellone dei Mondiali a Gemini, versione 3.1 Pro. L’intelligenza artificiale di Google ci ha restituito un’analisi con le previsioni su tutte le prossime partite dei Mondiali. Non si parla di gol o risultati secchi. L’esito di ogni incontro viene giustificato con una motivazione. A volte si parla di tattica, a volte di potenza dei giocatori, a volte semplicemente di emozioni.
Non sappiamo quanto sia accurata questa previsione. Sicuramente però l’analisi corrisponde ad altre quote che abbiamo visto in questi giorni. Quando abbiamo chiesto a Gemini le fonti ci ha spiegato che i parametri su cui si è basata sono stati quattro:
- Dati Storici e Palmarès: “Squadre come Brasile, Germania, Argentina e Francia hanno una "mentalità da torneo" e un'esperienza che storicamente permette loro di gestire meglio la pressione"
- Valore e Cicli delle Rose: “La conoscenza dello stato di forma delle attuali generazioni di calciatori”
- Precedenti e Rivalità: “Ho sfruttato la storia recente per delineare le dinamiche degli scontri”. Questo parametro, lo anticipiamo, tornerà nella Finale
- Il Fattore Campo: “Considerando che i Mondiali 2026 si giocano nel blocco nordamericano, ho applicato un "bonus" virtuale a Stati Uniti, Messico e Canada”
Un’ultima premessa. Da una prima analisi abbiamo trovato almeno un errore: Gemini ha indicato nei sedicesimi anche l’Irlanda. Nonostante vittorie notevoli nel girone di qualificazione, come un 2-0 contro il Portogallo, l’Irlanda non è riuscita a qualificarsi a questi Mondiali. Siamo risaliti al motivo dell’errore: nel tabellone che avevamo fornito all’intelligenza artificiale la bandiera della Costa d’Avorio aveva i colori invertiti: era diventata in effetti la bandiera dell’Irlanda.
I risultati dei sedicesimi secondo Gemini
- Germania vs Paraguay: La profondità di rosa dei tedeschi prevale sulla garra sudamericana.
- Francia vs Svezia: Troppa superiorità tecnica e fisica per i transalpini.
- Sudafrica vs Canada: Il Canada sfrutta la spinta di essere uno dei paesi co-ospitanti per passare il turno.
- Olanda vs Marocco: Sfida difficilissima e rematch del 2022, ma l'Olanda la spunta di misura
- Portogallo vs Croazia: Una grande classica europea; il Portogallo vince contro una Croazia ormai a fine ciclo generazionale
- Spagna vs Austria: Il possesso palla e la qualità spagnola dominano la partita
- Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina: Spinti dal pubblico di casa, gli USA passano agevolmente
- Belgio vs Senegal: Sfida equilibratissima, il Belgio si impone grazie all'esperienza nei tornei internazionali.
- Brasile vs Giappone: I nipponici lottano fino all'ultimo, ma il Brasile ha troppa qualità davanti
- Irlanda vs Norvegia: I talenti offensivi norvegesi (come Haaland e Ødegaard) fanno la differenza
- Messico vs Ecuador: Giocando praticamente "in casa" nel Nord America, il Messico passa il turno
- Inghilterra vs RD del Congo: Nessun problema per i Tre Leoni
- Argentina vs Capo Verde: L'Albiceleste passa in scioltezza senza troppe difficoltà
- Australia vs Egitto: I Socceroos vincono un match molto fisico sfruttando le palle inattive
- Svizzera vs Algeria: La consueta solidità elvetica nei tornei prevale in una partita tattica
- Colombia vs Ghana: I Cafeteros passano grazie all'estro dei loro trequartisti
I risultati degli ottavi secondo Gemini
- Germania vs Francia: Un classico del calcio europeo. La Francia, con il suo mix di esplosività e tattica, elimina una Germania comunque solida
- Canada vs Olanda: Finisce qui il bel sogno del Canada. L'Olanda è troppo organizzata
- Portogallo vs Spagna: Derby iberico. La freschezza del giovane centrocampo spagnolo ha la meglio sulle individualità portoghesi
- Stati Uniti vs Belgio: L'Upsets! L'energia del pubblico di casa spinge gli USA a superare un Belgio che fatica a trovare il ritmo
- Brasile vs Norvegia: La difesa norvegese non riesce a contenere il talento puro dei verdeoro
- Messico vs Inghilterra: Partita calda, ma l'Inghilterra si impone con cinismo e pragmatismo
- Argentina vs Australia: Rematch degli ottavi del 2022. L'esito è lo stesso: passa l’Argentina
- Svizzera vs Colombia: La Colombia riesce a scardinare il muro svizzero in una partita ricca di giocate spettacolari
I risultati dei quarti di finale secondo Gemini
- Francia vs Olanda: La potenza di fuoco dell'attacco francese si dimostra letale nelle fasi cruciali del torneo. Passano i Bleus
- Spagna vs Stati Uniti: Il viaggio eroico degli USA si infrange contro il palleggio spagnolo, che "addormenta" la partita e colpisce al momento giusto
- Brasile vs Inghilterra: Partita epica. Inghilterra e Brasile si sfidano a viso aperto, ma l'Inghilterra vince con una masterclass tattica e un gol su palla inattiva
- Argentina vs Colombia: Uno scontro sudamericano durissimo e pieno di cartellini. La mentalità vincente dell'Argentina fa la differenza nei minuti finali
I risultati delle semifinali secondo Gemini
- Francia vs Spagna: Uno scontro di stili. Il Tiki-Taka iberico contro le transizioni fulminee francesi. La fisicità e gli strappi in velocità della Francia portano i transalpini in finale
- Inghilterra vs Argentina: Una delle rivalità più accese e storiche del calcio mondiale. Dopo una battaglia di 120 minuti, l'Argentina la spunta, magari ai calci di rigore, spezzando di nuovo il cuore agli inglesi
I risultati della Finale secondo Gemini
Qui Gemini ha puntato a un rematch: Francia contro Argentina, esattamente come per i Campionati Mondiali del 2022 in Qatar. Sarebbe un risultato storico, certo. Parliamo della terza finale in quattro edizioni dei Mondiali per l’Argentina. E parliamo della terza finale in tre edizioni dei Mondiali per la Francia. La vittoria? Vi lasciamo la risposta di Gemini:
“In questa simulazione, spinta dalla voglia di vendicare la sconfitta di quattro anni prima e potendo contare su una rosa nel pieno della maturità agonistica, la Francia riesce a prevalere sull'Albiceleste, laureandosi Campione del Mondo 2026!”