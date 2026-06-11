Testo, traduzione e significato di Dai Dai di Shakira e Burna Boy, inno di pace al Mondiale 2026
Shakira e Burna Boy eseguiranno per la prima volta "Dai Dai", ovvero la Canzone Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, durante la cerimonia di apertura che si terrà l'11 giugno al Mexico City Stadium. I due artisti faranno il proprio esordio prima del calcio di inizio di Messico-Sud Africa, partita che darà il la al prossimo Mondiale che si tiene in Canada, Messico e Stati Uniti d'America dall'11 giugno al 19 luglio. Durante la cerimonia d'apertura si esibiranno artisti come Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, e Tyla. La cantante colombiana, inoltre, sarà co-headliner dell’Halftime Show della finale. La canzone è un inno all'unione dei popoli, come dimostra la ripetizione della parola "andiamo" o "forza" in cinque lingue diverse. Un messaggio che assume un valore importante soprattutto pensando agli Stati Uniti di oggi, sempre più escludenti, come hanno dimostrato alcune immagini sul trattamento di alcune nazionali negli aeroporti statunitensi. Fabio Cannavaro, allenatore dell'Uzbekistan, ne sa qualcosa.
Il testo di Dai Dai di Shakira e Burna Boy
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Come follow your desire
Where there's a will, there's a way
You are the owner of that fire
No onе can take it away
Sweat and blood to write your story
That is how you pavеd the way
You're about to reach the glory
Only one step away
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it
Got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale
No olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
Energy's contagious, you know
And it never fails, no, no
No one's getting tired, I know
‘Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let's go, let's go, let's go
Ayo
Ayo
We've taken all that our hearts can hold
And we can't hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
And we are more than flesh and bones
[Pre-Chorus: Shakira & Burna Boy, Both]
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it
Got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale
No olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
[Bridge: Shakira & Burna Boy]
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You've been this brave all along
What broke you once made you strong (Ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Traduzione di Dai Dai, canzone dei Mondiali 2026
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato
Che questo posto è il tuo posto
Sei sempre stato così coraggioso
Ciò che ti ha spezzato una volta ti ha reso forte
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo
Vieni a seguire il tuo desiderio
Dove c'è la volontà, c'è una via
Sei il padrone di quel fuoco
Nessuno può portartelo via
Sudore e sangue per scrivere la tua storia
È così che hai spianato la strada
Stai per raggiungere la gloria
A un solo passo di distanza
Tutti gli alti e bassi
Tutte le lacrime e il dolore
Sei stata lì in ogni momento, in ogni momento
Fallo di nuovo
Ora devi crederci, io ci credo
Perché sai cosa ci vuole
Per vivere il mio sogno
Al culmine della tua carriera
Sentilo
Hai tutto ciò di cui avevi bisogno
Ora fallo sul serio
Proprio come vuoi
Dale
Non dimenticare ciò che vale
Gioca come sai
Come sai
L'energia è contagiosa, lo sai
E non fallisce mai, no, no
Nessuno è So che sei stanco
Perché hai quel fuoco, ayo
Sogna un po' più in alto, andiamo, andiamo, andiamo
Ayo
Ayo
Abbiamo preso tutto ciò che i nostri cuori possono contenere
E non possiamo più aggrapparci al passato (Mmm)
Dalla sporcizia e dalle lacrime, creiamo oro
E siamo più che carne e ossa
Tutti gli alti e bassi (Alti e bassi)
Tutte le lacrime e il dolore
Sei stato lì in tutto, hai passato tutto
Fallo di nuovo
Ora devi crederci (Io ci credo)
Perché sai cosa ci vuole
Per vivere il mio sogno
Al top della forma
Sentilo
Hai tutto ciò di cui avevi bisogno
Ora fallo sul serio
Proprio come te sul serio
Dale
No olvide' lo que vales
Juega come tu sai
Come tu sai?
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia
Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia
Sudafrica, Spagna, Messico, Giappone
Corea, Paesi Bassi
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Lo sapevo dal giorno in cui sei nato
Qui in questo posto, tu appartieni
Sei sempre stato così coraggioso
Cosa ti ha spezzato una volta ti ha reso forte (Ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo
Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo.
Il significato di Dai Dai, canzone dei Mondiali
"Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo" dice la canzone che rappresenta la volontà di unire le tifoserie e quindi i popoli, nonostante ciò che accade a livello geopolitico, anche per colpa degli Usa, uno dei tre paesi ospitanti. Tutta la canzone racconta del sacrificio che precede la realizzazione di un sogno, le difficoltà per raggiungerlo: "What broke you once made you strong" ("Ciò che un tempo ti ha spezzato, ti ha reso forte") o "All the tears and the pain… Just do it again" ("Tutte le lacrime e il dolore… fallo di nuovo"). E alla fine c'è la celebrazione dei campioni del passato e del presente ("Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe (il soprannome di Carlos Valderrama), Iniesta, Beckham e Kaká. Messi, Mbappé, Salah), e di alcune nazioni.