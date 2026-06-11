Testo, traduzione e significato di Dai Dai di Shakira e Burna Boy, inno di pace al Mondiale 2026

Si chiama “Dai Dai”, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2026 di Shakira e Burna Boy. Ecco testo, traduzione e significato del brano.

Shakira e Burna Boy

Shakira e Burna Boy eseguiranno per la prima volta "Dai Dai", ovvero la Canzone Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, durante la cerimonia di apertura che si terrà l'11 giugno al Mexico City Stadium. I due artisti faranno il proprio esordio prima del calcio di inizio di Messico-Sud Africa, partita che darà il la al prossimo Mondiale che si tiene in Canada, Messico e Stati Uniti d'America dall'11 giugno al 19 luglio. Durante la cerimonia d'apertura si esibiranno artisti come Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, e Tyla. La cantante colombiana, inoltre, sarà co-headliner dell’Halftime Show della finale. La canzone è un inno all'unione dei popoli, come dimostra la ripetizione della parola "andiamo" o "forza" in cinque lingue diverse. Un messaggio che assume un valore importante soprattutto pensando agli Stati Uniti di oggi, sempre più escludenti, come hanno dimostrato alcune immagini sul trattamento di alcune nazionali negli aeroporti statunitensi. Fabio Cannavaro, allenatore dell'Uzbekistan, ne sa qualcosa.

Il testo di Dai Dai di Shakira e Burna Boy

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Come follow your desire

Where there's a will, there's a way

You are the owner of that fire

No onе can take it away

Sweat and blood to write your story

That is how you pavеd the way

You're about to reach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it

Got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale

No olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

Energy's contagious, you know

And it never fails, no, no

No one's getting tired, I know

‘Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let's go, let's go, let's go

Ayo

Ayo

We've taken all that our hearts can hold

And we can't hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

And we are more than flesh and bones

[Pre-Chorus: Shakira & Burna Boy, Both]

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it

Got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale

No olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

[Bridge: Shakira & Burna Boy]

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You've been this brave all along

What broke you once made you strong (Ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Traduzione di Dai Dai, canzone dei Mondiali 2026

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato

Che questo posto è il tuo posto

Sei sempre stato così coraggioso

Ciò che ti ha spezzato una volta ti ha reso forte

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo

Vieni a seguire il tuo desiderio

Dove c'è la volontà, c'è una via

Sei il padrone di quel fuoco

Nessuno può portartelo via

Sudore e sangue per scrivere la tua storia

È così che hai spianato la strada

Stai per raggiungere la gloria

A un solo passo di distanza

Tutti gli alti e bassi

Tutte le lacrime e il dolore

Sei stata lì in ogni momento, in ogni momento

Fallo di nuovo

Ora devi crederci, io ci credo

Perché sai cosa ci vuole

Per vivere il mio sogno

Al culmine della tua carriera

Sentilo

Hai tutto ciò di cui avevi bisogno

Ora fallo sul serio

Proprio come vuoi

Dale

Non dimenticare ciò che vale

Gioca come sai

Come sai

L'energia è contagiosa, lo sai

E non fallisce mai, no, no

Nessuno è So che sei stanco

Perché hai quel fuoco, ayo

Sogna un po' più in alto, andiamo, andiamo, andiamo

Ayo

Ayo

Abbiamo preso tutto ciò che i nostri cuori possono contenere

E non possiamo più aggrapparci al passato (Mmm)

Dalla sporcizia e dalle lacrime, creiamo oro

E siamo più che carne e ossa

Tutti gli alti e bassi (Alti e bassi)

Tutte le lacrime e il dolore

Sei stato lì in tutto, hai passato tutto

Fallo di nuovo

Ora devi crederci (Io ci credo)

Perché sai cosa ci vuole

Per vivere il mio sogno

Al top della forma

Sentilo

Hai tutto ciò di cui avevi bisogno

Ora fallo sul serio

Proprio come te sul serio

Dale

No olvide' lo que vales

Juega come tu sai

Come tu sai?

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia

Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia

Sudafrica, Spagna, Messico, Giappone

Corea, Paesi Bassi

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Lo sapevo dal giorno in cui sei nato

Qui in questo posto, tu appartieni

Sei sempre stato così coraggioso

Cosa ti ha spezzato una volta ti ha reso forte (Ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo

Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo.

Il significato di Dai Dai, canzone dei Mondiali

"Dai, dai, ikou, dale, allez, andiamo" dice la canzone che rappresenta la volontà di unire le tifoserie e quindi i popoli, nonostante ciò che accade a livello geopolitico, anche per colpa degli Usa, uno dei tre paesi ospitanti. Tutta la canzone racconta del sacrificio che precede la realizzazione di un sogno, le difficoltà per raggiungerlo: "What broke you once made you strong" ("Ciò che un tempo ti ha spezzato, ti ha reso forte") o "All the tears and the pain… Just do it again" ("Tutte le lacrime e il dolore… fallo di nuovo"). E alla fine c'è la celebrazione dei campioni del passato e del presente ("Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, El Pibe (il soprannome di Carlos Valderrama), Iniesta, Beckham e Kaká. Messi, Mbappé, Salah), e di alcune nazioni.