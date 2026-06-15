Ilia Topuria sfigurato da Gaethje nell’evento UFC alla Casa Bianca: “Ha una frattura all’osso orbitale”

Ilia Topuria ha perso il titolo dei pesi leggeri dell’UFC dopo il combattimento alla Casa Bianca con Gaethje. L’ex campione ha subito gravi traumi.

Alla Casa Bianca, si proprio così, è andato in scena un combattimento dell'UFC, che di per sé, proprio per la location, sarebbe passato alla storia. Ma per gli appassionati è storia perché l'imbattuto Ilia Topuria è stato demolito da Gaethje, che diventa così il nuovo re dei pesi leggeri. Topuria è stato brutalmente malmenato ed è finito in ospedale. Dana White ha parlato delle sue condizioni dicendo che il georgiano con il passaporto spagnolo avrebbe riportato una frattura dell'osso orbitale.

Topuria cede il titolo a Gaethje

Dunque Topuria ha subito la prima sconfitta della carriera dopo 18 incontri nel peggior momento possibile. A sconfiggerlo è stato il marzialista misto americano Justin Gaethje nell'evento della Casa Bianca, UFC Freedom 250, tenutosi davanti al Presidente Donald Trump, ma anche Ibrahimovic e Cardinale. Topuria ha perso il titolo dei pesi leggeri ed è stato sconfitto in modo netto da Gaethje.

Non ha solo perso titolo e imbattibilità, ma ha riportato gravi problemi fisici. D'altronde, questi dell'UFC sono combattimenti senza esclusione di colpi. Dana White, presidente dell'UFC, nonché amico fraterno del Presidente Trump, ha parlato delle condizioni di Topuria dicendo che il fighter è in ospedale ed ha riportato una frattura dell'osso orbitale, che sarebbe la struttura ossea che circonda l'occhio. Un problema serio, anche se per niente inusuale negli sport da combattimento: "Topuria è messo male. Il mio piano per lui è che torni a casa e riposi prendendosi tutto il tempo necessario, questa è stata una serata dura per lui".

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L'intervento del medico e il fratello di Topuria che getta la spugna

Topuria aveva vinto i primi due round, poi Gaethie ha stordito lo spagnolo con un destro prima di proseguire con una raffica di colpi, una gragnola di colpi che ha portato il medico a intervenire per via di problemi alla vista per il campione in carica. L'arbitro dell'incontro ha poi fatto uscire il medico, decisione che ha creato poi non poche polemiche. Ma l'angolo di Topuria, nella persona del fratello, ha deciso di gettare la spugna decretando la fine del combattimento.