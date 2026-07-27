La “taglia” su Luke Littler, il re delle freccette: in 20 lo sfidano, oltre mezzo milione a chi lo batte

Tutti a caccia di Luke Littler, il fenomeno diciannovenne numero uno al mondo di freccette: non perde una partita dal 2024 ma il prossimo ottobre verrà sfidato da 20 dilettanti in un unico torneo. Chi riuscisse a batterlo, porterà a casa un premio da favola.

Luke Littler è il "ricercato numero 1" in un evento costruito su misura all'assoluto fenomeno internazionale delle freccette. Ci sarà un premio di oltre mezzo milione di euro che verrà assegnato a chi riuscirà a batterlo: il campione inglese sfiderà in una sola partita ben 20 dilettanti nel "Beat Luke Littler", evento aperto a chiunque voglia provare l'impresa e che sarà trasmesso in diretta su Netflix il prossimo 30 ottobre. Un ‘impresa che appare francamente quasi impossibile perché il prodigio delle freccette ha accumulato fino ad ora una striscia vincente di 29 partite in tornei con 20 o più round e la sua ultima sconfitta risale al suo esordio ai Campionati del Mondo del 2024.

La sfida impossibile a Luke Littler: 20 dilettanti contro il numero 1 al mondo

Ovviamente la partecipazione di Luke Littler sarà mirata e gestita dall'organizzazione di un evento che ha tutta l'intenzione di diventare un punto di riferimento virale del 2026 per tutti gli appassionati: non solo verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Netflix ma vi potranno partecipare tutti, visto che è aperto senza limiti e che sarà strutturato in più fasi, sotto l'attenta organizzazione della PDC, l'organo di governo delle freccette professionistiche. Sono previste infatti diverse qualificazioni regionali dalle quali verranno selezionati i 20 partecipanti alla fase conclusiva. Unico divieto: nessuno dovrà essere un giocatore professionista o aver partecipato ad altri tornei ufficiali. Chi si qualificherà alla sfida contro Littler lo affronterà singolarmente in un singolo round testa a testa. Tutto in una notte, con una sola possibilità di vittoria, viste le percentuali del campione del mondo in carica: centrare una partita perfetta da 501.

Sarà l'ennesimo appuntamento cui si sottoporrà il numero uno al mondo, mantenendo vivo l'obiettivo principale di concludere una straordinaria serie di titoli nel 2026. Luke Littler ha già vinto praticamente tutto fino ad ora: il Campionato del Mondo, l'UK Open, la Premier League e il Masters, ed è pronto a difendere i titoli del World Grand Prix, del Grand Slame delle Players Championship Finals, senza dimenticare la sua partecipazione al Campionato Europeo di Freccette.

I numeri folli di Luke Littler: ha vinto tutto ed è imbattuto dal 2024

Perché sarà impossibile battere Luke Littler? A dirlo sono i numeri, col 19enne imbattibile pronto a regalare una flebile speranza ai suoi fan. La sua attuale striscia vincente, vanta 29 partite vinte in tornei con 20 o più round. La sua ultima sconfitta risale al suo esordio ai Campionati del Mondo del 2024, quando perse contro Luke Humphries in finale. La sua ultima vittoria al World Matchplay è arrivata battendo Gerwyn Price in finale e realizzando una media di 111,53 in finale, nuovo record del torneo superando quello di Phil Taylor di 106,31. Littler nel 2026 ha anche battuto il suo stesso primato di 180 in finale (il massimo punteggio realizzabile con tre freccette) portandolo ad un totale di 66 nel torneo.

Chi il prossimo ottobre riuscirà a compiere l'impresa, si intascherà ben 580 mila euro, oltre mezzo milione che andrebbe ad arricchire le tasche di qualche sconosciuto che si prenderebbe a quel punto anche la gloria di aver fermato il diciannovenne fenomeno inglese. Un premio enorme che però rischia di diventare anche di poco conto viste le scarsissime percentuali di successo che i 20 fortunati avranno.