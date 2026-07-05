Evenepoel fallisce la crono al Tour su una bici da extraterrestre dal valore enorme: oltre 20 mila euro

Remco Evenepoel si è presentato alla partenza della prima tappa del Tour 2026 su una bici “mostruosa” e costosissima: modifiche personalizzate, dal telaio alla sella, fino alle ruote e ai cerchi. Ma che non gli ha permesso di compiere l’impresa.

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La prima tappa del Tour de France 2026 ha avuto uno sconfitto: Remco Evenepoel. Mentre Vingegaard si è preso la prima maglia gialla, Pogacar ha limitato al minimo i danni e Ganna si è preso parte della scena con un ottimo secondo posto, chi ha steccato l'appuntamento con le altissime aspettative è stato proprio il campione belga della red Bull Bora hansgrohe. Malgrado avesse i pronostici tutti dalla sua e si presentasse al via con una bicicletta studiata e personalizzata nei minimi particolari per sfruttare al massimo le proprie potenzialità e le avveniristiche scelte aerodinamiche degli sviluppatori del Team.

La bici da extraterrestre di Evenepoel su cui si è presentato alla TTT del Tour

Ovviamente non è passato inosservato il mezzo con cui Evenepoel si è presentato al debutto di questo Tour nella inedita TTT a squadre con un nuovo regolamento. La sua bici da cronometro ha subito alcune modifiche significative e non si tratta di semplici miglioramenti marginali della sua "Shiv TT" Specialized, modello da cronometro che il marchio ha utilizzato costantemente nell'ultimo decennio ma adattata completamente alle caratteristiche del campione belga. La modifica più significativa riguarda la parte posteriore della bici: mentre il modello precedente presentava uno spazio tra il telaio e la ruota posteriore, tale spazio è stato completamente chiuso con fibra di carbonio permettendo maggior fluidità del flusso d'aria intorno alla ruota posteriore e alle gambe di Evenepoel, riducendo la resistenza aerodinamica.

Anche la transizione tra sella e telaio è stata riprogettata, con il morsetto della sella, che prima era visibile sotto la sella, è ora integrato nel telaio rendendo la posizione più slanciata e meno soggetta a turbolenze. Non solo: Evenepoel ha utilizzato una nuova ruota anteriore dotata di un cerchio eccezionalmente profondo che gli avrebbe dovuto permettere di pedalare un po' più velocemente per le strade di Barcellona.

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Evenepoel e la corona mostruosa da 68 denti con cui ha affrontato la salita del Montjuic

Ma ciò che ha colpito davvero è stata la dimensione della corona grande, una corona enorme da 68 denti. Non è stata una "prima" assoluta, lo stesso Evenpoel l'aveva già adottata in alcune prove contro il tempo, ma vederla sul tracciato della TTT di Barcellona dove si è scalato anche il Montjuic è stato davvero qualcosa di assolutamente speciale. Le corone grandi si usano ad esempio mantenere una buona linea catena: la catena deve trovarsi al centro del pacco pignoni per ridurre al minimo l'attrito. Ottimale sul tratto pianeggiante, dove è riuscito sempre a mantenere la pressione sui pedali e spingere i rapporti. Lo stesso è valso per la discesa abbastanza veloce, a due chilometri dal traguardo: con la sua corona da 68 denti, Remco, passando al rapporto più alto, è riuscito a tratti comunque a pedalare anche in discesa.

Evenepoel sulla sua bici extraterrestre prima della TTT di Barcellona

Lo svantaggio di avere una corona così grande si è presentato però quando si è dovuto scalare il Montjuic, un gap non da poco che Evenepoel non ha saputo gestire perfettamente. Una corona da 68, richiede una potenza e una muscolatura enormi per farla girare efficacemente, anche se solo per gli 800 metri in salita della TTT: Remco sperava di poterla sfruttare al meglio, ma ciò non è avvenuto.

La bici spaziale di Evenepoel, un gioiellino personalizzato da oltre 20 mila euro

La Specialized S-Works Shiv TT senza le odifiche personalizzate parte già da un prezzo base elevato attorno ai 6.000-6.500 euro, ma nel caso di Evenepoel stiamo parlando di un livello nettamente superiore. Il telaio ha una sezione posteriore completamente chiusa con più fibra di carbonio, la transizione sella-telaio è stata ridisegnata e integrata, la ruota anteriore ha un cerchio particolarmente profondo e soprattutto quella corona mostruosa da 68 denti: tutte queste personalizzazioni, il lavoro di sviluppo del prototipo, le ottimizzazioni aerodinamiche su misura per lui e i componenti leggerissimi portano il valore complessivo della bici intorno ai 22-25.000 euro.