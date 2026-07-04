Un tombino malmesso causa terribili cadute nella cronosquadre del Tour: Berthet costretto al ritiro

Durante la TTT d’apertura, la XDS Astana ha rischiato di perdere tre corridori, caduti a 60 orari a causa di un tombino lungo il percorso. Fortunatamente non hanno riportato fratture. Clement Berthet della Groupama si è dovuto invece ritirare.

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Non è stato un buon esordio per la XDS Astana che ha dovuto pagare il dazio più pesante al Tour de France nel giorno della prima tappa, l'inedita TTT con il nuovo regolamento sul conteggio dei tempi. Ben tre corridori del WorldTour, Vinokourov, Tejada e Velasco sono finiti rovinosamente a terra riportando diversi tagli ed escoriazioni. Sono arrivati comunque al traguardo e non riportano fratture, ma i distacchi in classifica sono già alti e l'Astana ha chiuso come ultima squadra della cronosquadre. Peggio è andata alla Groupama in cui Clemet Berthet, per l'identica caduta è stato costretto al ritiro.

La caduta dei corridori dell'Astana a causa di un tombino: l'impatto è impressionante

Il video è stato trasmesso dalla stessa squadra kazaka che ha pubblicato sui propri account ufficiali quanto è accaduto lungo i 20 chilometri del percorso cittadino attorno a Barcellona valido per la Time Team Trial, la cronosquadre che ha aperto l'edizione 2026. Mentre il trenino compatto e alla massima velocità, attorno ai 60 chilometri orari, si apprestava a sprigionare il massimo dello sforzo su un tratto rettilineo, improvvisamente Vinoukurov ha perso aderenza con l'asfalto, sbandando pericolosamente e sbattendo con violenza. Nella caduta ha trascinato con sé i due compagni di squadra subito dietro di lui, Tejada e l'italiano Velasco.

Una caduta rovinosa, tanto spettacolare quanto terribile nella sua dinamica. Miracolosamente, però, nessuno riporterà ferite gravi o fratture: dopo l'intervento immediato dell'ammiraglia tutti e tre i corridori sono risaliti in sella e hanno concluso la cronometro, malgrado siano arrivati al traguardo con ritardi enormi e la XDS Astana ha concluso la prova come ultima delle 22 squadre presenti al Tour de France. Da qui però a confermare che tutti proseguiranno nei prossimi giorni senza conseguenze, è tutto d verificare.

La stessa caduta alla cronometro nella Groupama: a Berthet va peggio, si deve ritirare

Ma com'è possibile che un corridore professionista possa commettere un errore così maldestro su una bici studiata al millimetro su misura e in una prova su un tracciato più che conosciuto e senza particolari sorprese? Il video spiega anche la molto probabile dinamica della carambola, caratterizzata dall'aver perso aderenza all'altezza di un tombino stradale. Non si capisce se perché malmesso oppure semplicemente reso più scivoloso dell'asfalto. Fatto sta che il disastro è arrivato puntuale.

Una conferma che il problema sia stato soprattutto "tecnico" e non causato da un errore di manovra di Vinoukurov, arriva anche da un altro episodio: anche per la Groupama è avvenuto lo stesso incidente, proprio nello stesso punto del percorso. Con più gravi conseguenze: Clement Berthet è arrivato al traguardo, in condizioni difficili per poi doversi ritirare dal Tour per le molteplici lesioni e una vertebra fratturata. Una caduta che anche per la Groupama è stato causato da un tombino in strada probabilmente leggermente più basso rispetto alla carreggiata.