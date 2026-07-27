Quanto ha guadagnato Tadej Pogacar in 3 sole settimane al Tour 2026: premi per oltre 615 mila euro

Dominatore in sella ma anche negli incassi: Tadej Pogacar ha guidato anche la classifica di chi ha ottenuto la più alta cifra in denaro a fine Tour de France. Tre volte i soldi guadagnati da Evenepoel, sei volte quelli di Seixas.

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Tadej Pogacar nella leggenda per i 5 Tour de France vinti in carriera, entrando nei Fabulous Five, insieme a Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Un'impresa eroica coronata da una supremazia a tratti schiacciante che ha destato non pochi fastidi ma che ha confermato il costante crescendo di un campione i cuoi limiti ancora non si conoscono. Se sul fronte sportivo, l'edizione 2026 è stato il coronamento di un sogno, anche sul fronte economico Pogacar è stato il leader indiscusso dei gadagni prendendosi una fetta enorme, più di tre volte rispetto al secondo classificato, Remco Evenpoel. In totale lo sloveno ha incassato circa 615 mila euro in sole tre settimane, meno di quanto aveva ottenuto nel 2025 e nel 2024 e meno di quanto aveva guadagnato nel 2020. Avrebbe potuto ottenere di più: "colpa" di del Toro che lo ha costretto a fare da gregario e rinunciare ad almeno altri 30 mila euro di incassi.

Tadej Pogacar ha accumulato un premio ufficiale complessivo di 615.350 euro al termine delle tre settimane del Tour de France 2026. La cifra esatta deriva dalla combinazione per la schiacciante vittoria nella classifica generale in maglia gialla, dai piazzamenti di tappa conquistati, dai giorni passati in maglia gialla e dai risultati nelle graduatorie accessorie, tra classifica a punti e quella degli scalatori. Nel ciclismo professionistico, i premi ufficiali vengono corrisposti dall'ASO, la società organizzatrice, e suddivisi tra staff e corridori confluendo nel montepremi comune della squadra, in questo caso la UAE Team Emirates XRG, che a sua volta è stata leader indiscussa tra i team, incassando in totale 832.750 euro.

Pogacar come Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain: 5 Tour de France vinti

Tutti i guadagni di Pogacar quando vince il Tour: 2026 inferiore ai precedenti

Tuttavia se si sa fa un veloce confronto, i guadagni di Pogacar nel 2026 sono di qualche euro di poco superiori a quanto incassato cinque anni prima, nel 2021, quando trionfò al suo secondo Tour de France. E molto inferiori alle somme delle altre tre Grand Boucle: nel 2025 superò di netto i 635 mila euro, nel 2024 e nel 2020 aveva superato i 620 mila euro. Solo nel 2021 gli incassi furono inferiori agli attuali, toccando a malapena i 610 mila euro. Cifre comunque tutto sommato simili perché il Tour dal 2016 ha "congelato" i premi che sono rimasti sostanzialmente identici. Ma i soldi del 2026 hanno avuto un "crollo" dovuto soprattutto ad un motivo specifico: Pogacar ha rinunciato ai guadagni per aiutare il proprio compagno Isaac del Toro.

Nell'ultima edizione appena conclusa, Pogacar ha vinto la Classifica Generale per la Maglia Gialla con un incasso di 500.000 euro, oltre ad aver preso per il 2° posto Classifica Scalatori 15.000 euro e altri 3.000 per il 6° posto nella classifica per la Maglia Verde. Poi, i piazzamenti e le vittorie di tappa: 5 tappe per un totale di 55.000 euro, 3 secondi posti che sono valsi 16.500 euro e 2 terzi posti per un totale di 5.600 euro. A questi vanno sommati i premi giornalieri: per i 15 giorni in Maglia Gialla sono arrivati altri 5.250 euro. Tuttavia mancano all'appello altri "facili" entrate nelle tasche di Pogacar se solo avesse voluto visto che in almeno in un paio di tappe avrebbe potuto vincere senza problemi.

Pogacar con la fidanzata Urska: per lo sloveno si tratta del 5° Tour nelle ultime 7 edizioni

Quanto è costato a Pogacar in termini economici aiutare del Toro al Tour

Sul Plateau de Solaison ha vinto Remco Evenepoel nella mini volata contro un Pogacar che è apparso accontentarsi del secondo posto, lasciando onore e gloria al belga, dopo aver trascorso gran parte della salita finale ad aiutare Isaac del Toro. Stesso scenario nell'ultima ascesa all'Alpe d'Huez, dove ha lasciato andar via la fuga, restando a fare da gregario al messicano, finendo lontano dai primi. Senza insistere anche in alcuni Gran Premi della Montagna di Prima e Hors categoria che conferiscono altri guadagni, come sul Galibier o sul Ballon d'Aslace, dove ha preferito lasciare visibilità al gruppo per evitare possibili polemiche e malumori.

Tadej Pogacar con Isaac del Toro il giovane gregario per il quale ha rinunciato a vincere altri premi

Pogacar re degli incassi: la classifica finale dei guadagni al Tour 2026

Insomma, Pogacar si è preso anche il "bottino" più grande al Tour anche senza strafare e permettendo a del Toro di salire sul podio e conquistare la classifica dei giovani con la Maglia Bianca. Un dominio assordante anche a livello economico. Correndo col freno tirato, il campione del mondo ha guadagnato comunque il triplo del secondo classificato, Remco Evenepoel, assestatoti sui 247 mila euro, e 4 volte tanto Isaac del Toro. Senza confronto con tutti gli altri migliori con i soli Carapaz e Seixas in tripla cifra: