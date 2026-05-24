A che ora aprono e chiudono i seggi oggi, domenica 24 maggio, per le elezioni comunali 2026 in Italia

Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (e domani fino alle ore 15:00) in circa 900 Comuni italiani per le elezioni comunali 2026 in Italia. I riflettori sono puntati sulle sfide chiave nei capoluoghi, a partire da Venezia fino a Reggio Calabria e Messina.

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Oggi, domenica 24 maggio, i cittadini di centinaia di città italiane sono chiamati alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali in una tornata amministrativa che coinvolge circa 900 municipi da nord a sud del Paese. Per chi desidera esprimere il proprio voto nella giornata odierna, i seggi aprono la mattina alle ore 7:00 e resteranno accessibili fino a stasera alle ore 23:00. La finestra per votare non si esaurisce però oggi. Il diritto di voto potrà essere esercitato anche domani, lunedì 25 maggio, giornata in cui i seggi riapriranno nuovamente alle ore 7:00 per poi chiudere definitivamente alle ore 15:00, momento in cui comincerà lo spoglio ufficiale delle schede.

La mappa del voto attraversa l'intera penisola, ma i riflettori della politica nazionale sono puntati soprattutto su una manciata di centri nevralgici, dove i partiti si giocano i test più significativi. La sfida principale si consuma indubbiamente a Venezia, l'unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata, una vetrina di rilievo internazionale dove gli equilibri locali avranno una forte eco politica. Accanto alla città lagunare, la mappa delle sfide più calde si sposta al Sud con Reggio Calabria e Messina, territori storicamente strategici e complessi, oltre a Salerno, da sempre laboratorio politico di grande interesse.

Anche nel cuore della penisola e nel Nord la competizione è serratissima, in particolare in storici capoluoghi di provincia toscani come Prato, Arezzo e Pistoia, e in importanti centri lombardi come Mantova e Lecco. In queste realtà, così come in tutti i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, la vera partita potrebbe non chiudersi questo fine settimana: se nessun candidato riuscirà a superare la soglia del 50% dei voti, i cittadini saranno richiamati alle urne per il turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.