Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Venezia sfida tra Martella e Venturini, Vincenzo De Luca ci riprova a Salerno

In diretta le elezioni comunali 2026 con i dati dell'affluenza alle urne e i risultati nei principali comuni al voto: seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle 7:00 alle 23:00. Al voto 743 comuni italiani, tra cui Venezia, Salerno, Reggio Calabria e Prato: i risultati definitivi attesi per domani dopo il secondo giorno di consultazioni.
Alle urne sono chiamati i cittadini di 118 comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e di comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Le modalità di voto cambiano in base al numero di abitanti di ogni Comune: in quelli fino a 15mila abitanti (dove non è previsto il ballottaggio), l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene con il sistema maggioritario secco, quindi la lista che ottiene più voti vince; nei comuni con più di 15mila abitanti il sindaco si elegge a doppio turno. Viene decretato vincitore subito chi supera il 50% dei voti. L'eventuale ballottaggio fra i due candidati più votati si terrà il 7 e 8 giugno. Si possono indicare due preferenze per il consiglio comunale, rispettando sempre l'appartenenza alla stessa lista e la parità di genere. È ammesso anche il voto disgiunto.
Elezioni comunali 2026, le ultime notizie:
– Orari dei seggi e come si vota alle amministrative
– I candidati nelle principali città al voto: Venezia | Reggio Calabria | Prato
Dove si vota alle elezioni amministrative il 24 e 25 maggio: l'elenco dei comuni
Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio sono chiamati al voto circa 6,2 milioni di italiani, il 10% del totale. I comuni al voto sono 743, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti. La maggior parte, più della metà del totale, si trova al Sud, mentre al Nord se ne contano circa 260 e al Centro meno di 100. Le
Sono 118 i comuni con più di 15mila abitanti, tra cui ci sono 18 capoluoghi di provincia. Le sfide principali sono a Venezia, ora guidata dal centrodestra, e Reggio Calabria, attualmente di centrosinistra.
- Venezia
- Mantova
- Lecco
- Arezzo
- Pistoia
- Prato
- Fermo
- Macerata
- Chieti
- Avellino
- Salerno
- Andria
- Trani
- Crotone
- Reggio Calabria
- Agrigento
- Enna
- Messina
I restanti comuni sono pari o inferiori a 15mila abitanti, e adottano il sistema a turno unico, in cui vince chi prende più voti al primo turno.
Gli orari dei seggi oggi domenica 24 maggio alle comunali
I seggi per il turno annuale delle elezioni amministrative saranno aperti oggi dalle ore 7 alle ore 23 e di nuovo domani, lunedì 25, dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno.
Le elezioni comunali 2026 in diretta, ultime news su affluenza e risultati
Oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio, si vota in 743 comuni italiani, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti, per le elezioni amministrative 2026, per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco: l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno (per i comuni con più di 15mila abitanti). I seggi saranno aperti oggi, dalle ore 7 alle ore 23, e di nuovo domani, dalle ore 7 alle ore 15.
Si voterà anche nelle Regioni a statuto speciale. In Valle d’Aosta il primo turno è fissato per oggi, 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna il primo turno si svolgerà il 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno.