Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Venezia sfida tra Martella e Venturini, Vincenzo De Luca ci riprova a Salerno

Oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio, si vota in 743 comuni italiani, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti, per le elezioni amministrative 2026, per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco: l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno (per i comuni con più di 15mila abitanti). I seggi saranno aperti oggi, dalle ore 7 alle ore 23, e di nuovo domani, dalle ore 7 alle ore 15.

Si voterà anche nelle Regioni a statuto speciale. In Valle d’Aosta il primo turno è fissato per oggi, 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia le consultazioni si terranno il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna il primo turno si svolgerà il 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno.