Maltempo, allerta meteo gialla domani 28 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per domenica 28 giugno, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su alcune aree di Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. Attesi rovesci soprattutto sui rilievi alpini, mentre sul resto d’Italia continuerà il caldo intenso con punte fino a 40 gradi.

L'ondata di caldo che da metà giugno sta interessando l'Italia raggiungerà il suo momento più intenso proprio nel weekend, con temperature destinate a toccare valori eccezionali in molte zone del Paese. Nel corso del weekend il caldo africano porterà ancora punte vicine ai 40 gradi, accompagnate da un elevato tasso di umidità che renderà il clima particolarmente pesante, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La fase più rovente dell'estate, però, potrebbe essere accompagnata anche da un primo cambiamento nelle condizioni atmosferiche. L'aumento dell'instabilità sui rilievi porterà infatti alla possibilità di temporali, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, con il rischio di fenomeni intensi localizzati. Anche questo motivo la Protezione Civile per la giornata di domani, domenica 28 giugno, ha diramata un'allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in alcune zone del Nord Italia, mentre il resto del Paese resterà ancora alle prese con temperature molto elevate.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domenica 28 giugno l'allerta meteo gialla riguarda alcune aree montuose del Nord, dove il caldo intenso e l'aumento dell'instabilità atmosferica potrebbero favorire lo sviluppo di temporali improvvisi.

Questa la situazione nel dettaglio dell'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gresso, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gresso, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gresso, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche

Le allerte meteo di domani, 28 giugno

Maltempo e pioggia domani 28 giugno: le previsioni meteo

La giornata di domenica 28 giugno inizierà con condizioni prevalentemente stabili e cieli sereni su gran parte dell'Italia. Nel corso del pomeriggio, però, aumenterà la presenza di nubi cumuliformi soprattutto lungo le zone montuose, dove potranno svilupparsi temporali di calore.

I fenomeni saranno più probabili sulle Alpi e sulle Prealpi, mentre sulle altre aree montuose italiane la possibilità di rovesci resterà più limitata. Non si esclude comunque qualche episodio temporalesco entro la sera anche nelle zone pianeggianti tra il Piemonte e la parte occidentale della Lombardia.

Dal punto di vista termico, il caldo resterà assoluto protagonista. Le temperature minime saranno molto elevate, con valori diffusamente superiori ai 20 gradi e punte locali anche di 26-27 gradi nelle prime ore del mattino. Le massime oscilleranno generalmente tra 30 e 38 gradi, con picchi fino a 39-40 gradi soprattutto sulla bassa pianura padana e in alcune zone di Toscana, Umbria e Lazio.