Meloni e i leader europei avvisano Trump sulla Groenlandia: “È della Danimarca, difenderemo i confini”

Con una nota congiunta i leader di Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Danimarca sono intervenuti sulla questione della Groenlandia: “L’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini” sono “principi universali, e non smetteremo di difenderli”, si legge. Il riferimento implicito è alle minacce di Donald Trump degli ultimi giorni.

I più importanti leader europei hanno preso posizione sulla questione della Groenlandia: principi come la "inviolabilità dei confini" verranno "difesi". Il destinatario di questo avvertimento non è esplicito, ma è chiaro a tutti, dopo che negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare – più o meno tra le righe – un'operazione per prendere il controllo dell'isola. Minacce che sono suonate particolarmente credibili, vista l'operazione inattesa in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro.

A rispondere sono stati i capi di Stato o di governo dei principali Paesi europei. È stata diffusa, infatti, una nota congiunta firmata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier britannico Keir Starmer, dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e da quello polacco Donald Tusk, oltre che dalla prima ministra danese Mette Frederiksen – che è anche la diretta interessata, visto che la Groenlandia è un territorio della Danimarca.

Il tono della dichiarazione è stato piuttosto netto, anche se ha evitato di citare direttamente le parole di Donald Trump. E ha sottolineato più volte l'importanza del sostegno degli Stati Uniti, tramite la Nato.

Leggi anche Se Trump attacca la Groenlandia è davvero la fine di tutto. Per noi

I leader hanno iniziato sottolineando che la sicurezza nell'Artico è "una priorità chiave per l'Europa", anche perché è "cruciale per la sicurezza internazionale e transatlantica". Poi hanno rapidamente messo in mezzo la Nato, che "ha chiarito la regione artica è una priorità". In questo contesto, gli "alleati europei stanno aumentando il loro impegno", incrementando "la presenza, le attività e gli investimenti, per mantenere l'Artico sicuro e per dissuadere gli avversari". E qui, tra le righe, la prima sottolineatura importante: "Il Regno di Danimarca – inclusa la Groenlandia – è parte della Nato".

Il ragionamento dei leader prosegue, attento a non indispettire troppo direttamente il presidente americano: "La sicurezza nell'Artico, perciò, deve essere raggiunta collettivamente, in unione con gli alleati Nato, inclusi gli Stati Uniti". Ma attenzione: va fatto "rispettando i principi della Carta dell'Onu". E tra questi ci sono "la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini. Questi sono principi universali, e non smetteremo di difenderli". Sottinteso: anche se dovessero essere gli Stati Uniti a cercare di violarli.

Gli Usa restano "un partner essenziale in questa iniziativa" di protezione dell'Artico, sia perché fanno parte della Nato, sia perché ci sono degli "accordi di difesa stipulati tra gli Stati Uniti e il Regno di Danimarca nel 1951". Eppure, secondo indiscrezioni riportate dall'Economist oggi, gli Stati Uniti starebbero cercando di imporre la propria influenza in Groenlandia anche passando dai trattati: un nuovo accordo di associazione diretto con l'isola, che escluda la Danimarca, sarebbe tra le ipotesi dell'amministrazione per tagliare fuori l'Europa.

Fatto sta che Meloni e gli altri hanno concluso ribadendo un concetto chiaro: "La Groenlandia appartiene alla sua popolazione. Sono Danimarca e Groenlandia, e solo loro, a dover decidere sulle questioni che riguardano Danimarca e Groenlandia". Resta da vedere come si muoveranno i leader europei se davvero gli Usa dovessero tentare un intervento di qualche tipo.