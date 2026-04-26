L’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Gemelli e Ariete seducenti e dinamici

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Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 l’aria è ancora elettrica grazie a Marte, Mercurio e Saturno in Ariete: se sentite un’urgenza irrefrenabile di chiudere una faccenda in sospeso, è il cielo che vi mette il pepe ovunque, stimolando soprattutto i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Martedì la situazione si fa magnetica, con una Venere in Gemelli che si intreccia con Plutone, trasformando le chiacchiere leggere in connessioni molto più profonde.

È un momento d’oro per i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), che con un semplice messaggio potrebbero scatenare incendi emotivi inaspettati. Giovedì, quando il Sole abbraccia Lilith, le maschere iniziano a scivolare via, facendo emergere bisogni autentici e forse un po’ scomodi, specialmente per i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) e per i Fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Con la Luna Piena in Scorpione di venerdì, i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) saranno invitati a bruciare ciò che è ormai secco per rinascere poi dalle ceneri sotto un’altra forma. Lo stesso giorno, Venere e Saturno, in sestile tra loro, aiuteranno a dare una struttura solida a tutta questa intensità, trasformando i colpi di testa in qualcosa di molto più concreto. Infine, domenica Mercurio trasloca nel segno del Toro e riporta un po’ di pragmatismo: il ritmo si prepara a rallentare e il pensiero a diventare più lucido.

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Oroscopo settimanale 27 aprile – 3 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Preparati a una settimana che scotta più del peperoncino calabrese. Hai addosso un mix di adrenalina e pragmatismo che ti rende ancora una macchina da guerra inarrestabile. Sei un treno in corsa che non chiede permesso, ma attento a non travolgere chi ami solo perché hai fretta di arrivare. Mentre succede tutto questo, con la Luna Piena di venerdì una strana ombra magnetica ti spinge a scavare nel profondo: è il momento di regolare i conti con i sospesi o affrontare quel segreto che scotta. Non aver paura di guardare sotto il tappeto, perché proprio lì troverai la chiave per svoltare e trasformare una semplice intuizione in puro potere d'azione.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana l’universo ha deciso di testare la tua pazienza, mettendoti al centro di un tiro alla fune emotivo piuttosto intenso. Quel rassicurante senso di armonia che ti cullava fino a qualche giorno fa ha lasciato il posto a una strana inquietudine nei rapporti stretti. Venerdì, in particolare, i nodi verranno al pettine e non potrai più far finta che vada tutto bene dietro un sorriso di circostanza. Che sia un partner troppo esigente o un socio che batte cassa, sarai costretto a guardare l'altro dritto negli occhi e ridefinire i confini del tuo spazio vitale. Non aver paura di questa tensione elettrica, serve solo a fare pulizia e a capire chi merita davvero un posto nel tuo privè.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Finalmente il cielo cambia musica e vi regala quel "glow up" che aspettavate da un po’. Siete icone di stile dello zodiaco, capaci di sedurre con un solo sguardo e una battuta sagace. Avete anche la grinta e la lucidità mentale per costruire progetti che durano nel tempo, quasi foste diventati improvvisamente i manager più cinici e vincenti di voi stessi. Venerdì il cosmo, però, vi chiede di scendere dal piedistallo per un check-up della realtà: la routine preme e certe esigenze legate al lavoro quotidiano o al benessere fisico potrebbero emergere con prepotenza. Non trascurate i dettagli burocratici o quel segnale che il corpo vi invia tra un brindisi e l’altro. Gestite le scartoffie e i piccoli intoppi con la stessa agilità con cui gestite i flirt: una volta risolto il caos nel quotidiano, non vi fermerà più nessuno.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Prepara l'elmetto, perché in ufficio e nei progetti a lungo termine sembra di stare in trincea e la tentazione di mandare tutto all’aria sarà forte. Senti il peso di responsabilità che non hai cercato, ma questa pressione serve solo a forgiare la tua coraggiosa tempra di guerriero silenzioso. E, mentre fuori infuria la tempesta, il vostro cuore si rifugia in un giardino segreto: è un momento di dolcissima introspezione, dove i sogni e le intuizioni valgono più di mille discorsi. La vera magia, però, scatta venerdì, quando una Luna Piena, potente e magnetica, vi avvolge in un abbraccio liberatorio. È l'istante perfetto per lasciar andare le tensioni, riscoprire la vostra carica passionale e trasformare un momento di crisi in una rinascita creativa.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La tua mente viaggia a grande velocità ed è pronta a conquistare nuovi territori o a chiudere quel progetto che sognavi da tempo. La tua dialettica è un’arma affilata e il tuo carisma attira amicizie influenti e inviti mondani che solleticano il tuo ego. Venerdì, però, l’atmosfera si fa più densa e meno scintillante… le mura di casa potrebbero iniziare a tremare sotto il peso di vecchie questioni familiari. Mentre fuori ruggisci da leader, tra le pareti domestiche potresti sentirti un po' sotto assedio o costretto a gestire situazioni che richiedono attenzione immediata. Cerca di riportare l'ordine nel tuo regno privato, perché una volta sistemate le fondamenta, nessuno potrà più scalfire il tuo trono.

Voto 7 – – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Diciamocelo, Vergine… questa settimana sul lavoro sembra di sfilare su una passerella ghiacciata con i tacchi a spillo. Quel tocco di grazia e diplomazia che solitamente ti aiuta a gestire i rapporti con i piani alti sembra andato in vacanza, lasciandoti alle prese con capi capricciosi o collaboratori che non ne azzeccano una. Ti senti sotto esame e la tua immagine pubblica ne risente, quasi come se nessuno notasse quanto ti stai facendo il mazzo per tenere tutto in ordine. Nonostante questa sensazione di essere "fuori fuoco" e poco valorizzata, la musica cambia drasticamente nella seconda parte della settimana. Un'energia intensa e profonda ti regala una parlantina magnetica. Che sia un messaggio strategico o una chiacchierata risolutiva, saprai dire la cosa giusta al momento giusto, riprendendoti con l'astuzia quello che la fortuna ti stava negando. Fidati del tuo sesto senso.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, amica mia, tra partner che scalpitano e soci che sembrano fare di tutto per irritarti, la gestione dei rapporti stretti è una sfida diplomatica continua. Ti senti sotto pressione, quasi come se ogni tua mossa venisse passata al microscopio, ma finalmente il tono del cielo cambia grazie a una Venere in Gemelli che ti sorride. Questo aspetto spazza via la pesantezza e ti regala un desiderio irrefrenabile di evasione e bellezza, spingendoti a guardare lontano verso nuovi orizzonti. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, iscriverti a quel corso che ti ispira o semplicemente lasciarti affascinare da nuove idee che diano ossigeno ai tuoi pensieri. Mentre fuori volano scintille, la tua mente decolla verso mete più alte e raffinate, regalandoti quel senso di libertà che nessuno può toglierti. Respira, espandi i tuoi confini e ricorda che il mondo è molto più grande delle piccole beghe quotidiane.

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana ti vede protagonista assoluto con la Luna Piena nel tuo segno, un evento che ti regala lo sguardo di chi ha appena scoperto il terzo segreto di Fatima mentre tutti gli altri cercano ancora di capire come si accende il microonde. Hai un fiuto imbattibile per scovare scheletri negli armadi , ma venerdì, però, prepara i fazzoletti o i sacchi da boxe, perché l’energia lunare ti farà sentire tutto al triplo della potenza, trasformandoti in un vulcano di emozioni pronto a eruttare verità scomode a chiunque passi nel raggio di tre chilometri. È il momento perfetto per mandare a quel paese ciò che non ti serve più e rinascere dalle tue ceneri, possibilmente con un outfit più sexy.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sul lavoro e nella gestione del quotidiano sei instancabile e capace di trasformare anche la noia burocratica in un successo personale, ma la sfera del divertimento e del cuore subisce qualche turbolenza. Una strana maretta affettiva o un calo di entusiasmo nelle tue passioni creative ti rende un po' più critico e meno incline alla spensieratezza. Potresti sentirti un po' confuso su cosa ti faccia battere davvero il cuore, o magari un flirt recente si rivela meno entusiasmante del previsto. Non lasciarti scoraggiare da questo momentaneo "tilt" del piacere e usa la tua incredibile energia pratica per rimettere ordine nella tua vita.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana la tua vita privata sembra un cantiere a cielo aperto dove nessuno ha letto le istruzioni: tra beghe domestiche e parenti che decidono di avere un’opinione su tutto, la tua pazienza è appesa a un filo sottilissimo. Fortunatamente, il tono cambia quando decidi di chiudere la porta di casa alle tue spalle, grazie a una Luna Piena intensa e rivelatrice che ti aspetta nel fine settimana per ricordarti che hai degli alleati preziosi. È il momento ideale per uscire dal tuo isolamento strategico, fare squadra con le persone giuste e guardare finalmente oltre il tuo giardino. Lascia che i panni sporchi si lavino da soli e concentrati sul tuo "dream team": la tua vera forza, ora, nasce dalla condivisione e da un pizzico di sana mondanità.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con questa Venere a favore, sei frizzante, leggero e hai quella voglia matta di goderti la vita che ti rende la compagnia preferita di chiunque abbia un cuore pulsante. Ma attenzione, perché venerdì la Luna piena decide di fare la guastafeste e ti punta il riflettore addosso proprio quando vorresti solo sparire nel tuo mondo ideale. Qualcuno potrebbe chiederti conto delle tue responsabilità o pretendere una serietà che in questo momento ti sta stretta come un paio di jeans di due taglie in meno. Non farti rovinare il mood da chi cerca di riportarti coi piedi per terra con un eccesso di dramma. Usa il tuo leggendario distacco per gestire le aspettative altrui con un sorriso smagliante e poi torna subito a dedicarti a ciò che ti fa battere davvero il cuore: sei troppo cool per farti ingabbiare dai doveri!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini, tra le mura domestiche e le vostre certezze più intime c’è un’aria di confusione che vi rende un po' più lunatici del solito. Vi sentite come se qualcuno avesse cambiato i mobili di posto e voi continuaste a colpire con il mignolo lo spigolo della credenza che prima non si trovava lì. Ma non temete, perché se la base traballa, il vostro spirito è già pronto a decollare. Venerdì, infatti, un'intensa Luna piena vi regala un passaporto per l'altrove: che sia un viaggio improvvisato, un’illuminazione spirituale o semplicemente la scoperta di un nuovo sushi bar dall'altra parte della città, la vostra mente ha bisogno di spazio e di orizzonti infiniti. Siete profondi, viscerali e finalmente capaci di fregarsene dei piccoli intoppi quotidiani per puntare dritti alla verità universale (o almeno a una serata memorabile). Mollate gli ormeggi e lasciate che l'intuito vi guidi lontano dalle solite lagne: siete fatti per navigare in mare aperto, mica per affogare in un bicchier d'acqua!

Voto 7