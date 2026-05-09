Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: segni d’aria innamorati

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Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026, dobbiamo considerare che i pianeti veloci non si spostano di segno zodiacale rispetto alla settimana scorsa. Quindi molte energie resteranno invariate: Venere nei Gemelli, Marte in Ariete e Mercurio nel segno del Toro. Però, è l'ultima settimana: dalla prossima si cambia. Invece per fine settimana ci sarà la Luna nuova nel segno del Toro, nella quale venerare la Terra, la materia, il corpo e tutto ciò che porta alla crescita.

Oroscopo, la classifica della settimana segno per segno sulla fortuna

Ancora tanto amore ai segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco quali sono i segni più fortunati per la prossima settimana.

12. Cancro

Hai l'impressione di avere completamente terminato le tue energie vitali, di essere stanco e stremato come alla fine della maratona di New York, quando nemmeno la gloria sembra darti soddisfazione. Tu infatti sei tutto intelletto e per nulla fisicità. Quindi, per farti contento, questa settimana bisogna lasciarti in pace, magari a leggere un bel libro.

11. Bilancia

Chi si ricorda di te come di una diplomatica, amorevole e armoniosa personcina, educata e per benino, questa settimana dovrà decisamente ricrederti perché tu hai completamente finito la pazienza e sei pronta a sbraitare ogni volta che hai la sensazione che qualcuno invada il tuo spazio senza essere stato invitato. Anzi, diciamola tutta, nessuno sarà invitato, perché tu non ci sopporti e tieni la tua dolcezza soltanto per il partner e i parenti strettissimi. Tutti gli altri li ignori.

10. Capricorno

Marte, ancora a sfavore, riduce ai minimi storici tutta la tua capacità di prendere delle iniziative dirompenti da mettere in atto prima di subito. Al contrario, anche questa settimana troverai un sacco di alibi ai quali aggrapparti per rimandare decisioni e soprattutto nuovi inizi. Non ti senti per nulla pronto; avresti bisogno, contemporaneamente, di un personal trainer e di un motivatore, e forse così ti metteresti in pista. In compenso, grazie a Mercurio, puoi pianificare la tua rinascita. A tavolino!

9. Vergine

Cara Verginona, tieniti pronta a farci vedere chi sei e a ritornare in pista già alla fine di questa settimana. Nei primi giorni, però, sempre per colpa di Venere a sfavore, sarai talmente concentrata su te stessa e sui tuoi nuovi obiettivi che liquiderai qualsiasi genere di dolcezza caritatevole con poche parole e gesti scocciati. Insomma, la tenerezza la dovremo recuperare.

8. Pesci

Questa storia di non essere per niente teneri, romantici e sensibili vi sta un po' destabilizzando. Avete la sensazione che tutta questa concretezza, anche se rende il vostro armadio decisamente più ordinato e l'agenda piena di flag che indicano che avete completato quello che dovevate fare, vi dà comunque la sensazione di un materialismo poco soddisfacente. Insomma, voi siete segno zodiacale del metafisico, della poesia, della musica e dei sentimenti che temporaneamente sono parcheggiati nel box.

7. Scorpione

Sei qua nella seconda parte della classifica dei segni zodiacali più fortunati, soltanto per la dura legge delle classifiche che a un certo punto finisce lo spazio tra i primi posti. Tu probabilmente in questa settimana senti un po' più forte del solito l'insofferenza per colpa del tuo cervello che non si muove velocemente come al solito e non genera risposte pronte, intelligenti, pungenti e sagaci come sempre. Insomma, ti senti un po' spento e ti rifarai soltanto sotto le coperte.

6. Sagittario

A fine giornata, guardi soddisfatto tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai risolto, tutto quello che hai programmato di fare, e sei sicuro che non ci saranno intoppi. Mi piace questo ottimismo che hai Sagittario e che non vede ostacoli, ma soltanto nuovi orizzonti e nuovi applausi, tutti per te. In compenso, probabilmente, non ti rendi conto di aver dedicato pochissimo tempo alle coccole delle persone che hai intorno… E forse loro avrebbero qualcosa da ridire.

5. Acquario

Con questa Venere a favorissimo, risulti quasi un tenerone, oltre che il solito simpaticone. In queste giornate, hai ancora l'impressione che il tempo a tua disposizione sia praticamente raddoppiato e che te ne rimanga anche per aiutare le persone che hai intorno. D'altronde, tutte queste energie sono così tante che non possono essere tenute soltanto per te. Venere ti rende ancora più buono del solito, praticamente meglio di una Onlus.

4. Leone

Caro Leone, non puoi certo contare sull'intuizione questa settimana, sulla programmazione razionale o sul pensiero strategico. Nessuno, in compenso, riuscirà però a fermare le energie che hai e quella capacità di farti sentire, farti valere e soprattutto farti seguire (anzi, diciamola bene, farti inseguire), perché sei estremamente affascinante e quello che proponi così irresistibile. Ti toccherà trovare strade alternative per non essere travolto dalla folla di fan.

3. Toro

Mercurio è nel tuo segno zodiacale e a breve ci arriva anche Marte, ma prima, nel fine settimana, ti godi la Luna nuova proprio tra i tuoi gradi. Quindi, insomma, caro Toro, hai la sensazione di aver capito tutto e di potercelo spiegare senza nemmeno risultare antipatico. La lucidità mentale ti fa sentire nel posto giusto, al momento giusto, concentrato come un monaco zen quando compone un'ikebana di fiori freschi. Tutto quello che sembri fare in modo spontaneo non è mai per niente superficiale e la cosa ti piace parecchio.

2. Gemelli

Goditi quest'ultima settimana di Venere nel tuo segno zodiacale, Gemellone mio! Il pianeta dell'amore e della bellezza ti rende assolutamente irresistibile e meravigliosamente affascinante. Praticamente il miglior amico a cui telefonare quando si hanno dieci minuti liberi e di certo il miglior compagno di aperitivi. Ovviamente, anche la tua dolce metà avrà la sua dose di coccole, momenti amoreggianti e whatsapp così meravigliosi da essere salvati tra i preferiti.

1. Ariete

Goditi gli ultimi giorni di Marte nel tuo segno zodiacale, caro Ariete, e pianifica tutto quello che vuoi fare da qui fino alla fine dell'estate, perché so che le cose saranno tante e so che credi di avere l'energia di tre persone contemporaneamente… Ma, fossi in te, ne approfitterei adesso, prima che Marte ti scappi di mano. Anzi, se hai un'idea geniale scrivila, un po' come se fosse un discorso alla nazione, modello Martin Luther King, così poi te la rileggerai se ce ne sarà bisogno nelle prossime settimane davanti allo specchio a mò di memento.