Oroscopo, le previsioni del weekend 9 e 10 maggio: energie vivaci con la Venere in Gemelli

Nell’oroscopo del weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Venere in Gemelli e la Luna che passa da Acquario a Pesci parlano di grande creatività e voglia di condividere idee ed emozioni.

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Nell’oroscopo del weekend per sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, Ariete, Gemelli e Acquario hanno voglia di divertirsi.

Ariete

Sabato: sfrutti questa bella Luna a favore per mettere nero su bianco tutti i tuoi bisogni. Con Marte nel segno, poi, sei convintissimo che chi ti sta intorno debba ascoltarti con grande attenzione e assecondarti in ogni richiesta. A qualcuno potrai anche sembrare parecchio pretenzioso, ma tu sei certo che sia la strategia vincente. Domenica: Se con l’imposizione non hai ottenuto grandi risultati, cambia tattica e, grazie a Venere, prova con i bacini e moine.

Toro

Sabato: con questa Luna stortissima, hai proprio la sensazione che nessuno ti stia dando il valore che senti di meritare. Non sei certo uno che ha bisogno dei riflettori puntati addosso, ma passare inosservato o sentirti dato per scontato non fa proprio per te. Sono pronta a scommettere che non starai lì a mandar giù rospi in silenzio, anzi. Domenica: va decisamente meglio e, se senti di aver esagerato, sei anche pronto a chiedere scusa.

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Gemelli

Sabato: avete una gran voglia di divertirvi, scatenarvi e ballare fino a consumare le suole.Il merito è di Marte ancora a favore, che accende il John Travolta di Saturday Night Fever che c’è in voi. Il bisogno è quello di farvi notare e di vivere tutto con grande entusiasmo. Domenica: l’energia resta alta e continuate a cercare sguardi e conferme, anche se in serata, con la Luna che si storta, date qualche piccolo segno di cedimento. Andare a letto presto per recuperare le energie potrebbe essere la vostra mossa più azzeccata.

Cancro

Sabato: con questa bella Luna a favore, il tuo cuore notoriamente enorme si allarga ancora di più e ti viene naturale dare in maniera generosa, quasi smisurata. Sarebbe bene ricordare a tutti, però, che non sei certo un servizio h24 da dare per scontato. Anche tu hai bisogno di sentirti apprezzato e riconosciuto. Domenica: con questo bel Mercurio a favore, utilizza il pranzo in famiglia per esprimere anche le tue di necessità in maniera chiara e assertiva.

Leone

Sabato: chi ti rivolge la parola e ti propone una serata conviviale, molto probabilmente, non è al corrente del tuo pessimo umore, causato da questa Luna in opposizione che ti rende fastidioso quanto una manciata di riso in tasca. Il tuo livello di sopportazione è bassissimo e non hai nessun problema a renderlo pubblico. Domenica: l’umore migliora giusto un tantino, ma nelle risposte resti comunque piccantissimo.

Vergine

Sabato: con Venere a sfavore, ti senti davvero sopraffatta e hai bisogno di scrollarti di dosso il peso di tutte le cose da fare. Meglio però comunicare i tuoi bisogni un po’ prima di ritrovarti in preda all’ansia. Domenica: la situazione peggiora e il rischio è di chiedere aiuto con il tono di chi sta assegnando una punizione, oppure di fare tutto da sola, covando risentimento.

Bilancia

Sabato: Marte continua a darti fastidio e a renderti nervosetta, arrabbiata e sempre pronta a difendere i tuoi spazi, come se dovessi restare perennemente in guardia, anche se da cosa non è chiarissimo nemmeno a te. Eppure, sotto tutta questa corazza, senti forte il tuo cuoricino che chiede coccole e attenzioni. Domenica: più che fare la dura e fingere che nulla ti tocchi, ti viene molto più facile allargare le braccia e farti abbracciare.

Scorpione

Sabato: questo weekend parte decisamente in salita, ma tu ti presenti con le infradito e senza nemmeno la borraccia dell’acqua. La Luna, infatti, è in quadratura e qualsiasi cosa ti venga proposta, anche la più semplice, riesce a mandarti in confusione. Domenica: meglio dormire fino a tardi per rimettere insieme i pezzi e recuperare un po’ di lucidità. In serata, però, la Luna torna finalmente a favore e ti restituisce quel minimo di slancio necessario per regalarci un mezzo sorriso.

Sagittario

Sabato: chi spera di metterti il bavaglio farebbe meglio a mettersi il cuore in pace, perché non hai alcuna intenzione di restare zitto e muto.Hai troppa energia in corpo per far finta di niente o lasciar correre. Domenica: con Venere e la Luna a sfavore, rischi di convincerti che la polemica sia addirittura il modo più efficace per farti sentire e difendere tutto ciò che pensi ti spetti.

Capricorno

Sabato: grazie a Mercurio, il tuo cervello sembra una spugnetta pronta a immagazzinare informazioni una dietro l’altra. La cosa bella è che non stai solo assecondando il tuo bisogno di raccogliere dati utili, ma stai anche allenando la memoria. Domenica: puoi continuare su questa scia, perché persino la medicina conferma che imparare qualcosa di nuovo con costanza sostiene le funzioni cognitive e aiuta a mantenere il cervello bello sveglio.

Acquario

Sabato: Venere e Marte sono tuoi alleati e, con la Luna nel segno, basta la tua presenza per attirare attenzione, consensi e pure qualche sguardo interessato. Domenica: se hai un obiettivo lo insegui con entusiasmo, perché senti che la vita ti sta dando il via libera per divertirti, osare, danzare scalzo e goderti il momento senza farti troppi problemi.

Pesci

Sabato: con Mercurio a favore mettete ordine nei pensieri con la stessa lucidità di quando fate la lista della spesa e tornate a casa con tutto quello che vi serve, senza nemmeno un acquisto inutile infilato nel carrello. Domenica: con la Luna che passa nel vostro segno, vi sentite sul pezzo anche quando si parla di emozioni e riuscite a dire quello che provate in maniera chiara e convincente.