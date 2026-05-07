Oroscopo venerdì 8 maggio 2026 di Ginny: Ariete e Gemelli cercano pace nei piaceri

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Ariete

Tutti i pianeti sono a tuo favore anche oggi e, con Venere e la Luna, ti donano uno charme, una bellezza e un fascino davvero irresistibili. Oggi intorno a te potrebbero crearsi delle piccole folle di fan. Ti conviene girare con una guardia del corpo e qualcuno che ti protegga dall'affetto che vorrà invaderti tutto intorno, ovviamente se tu hai voglia di essere protetta, perché probabilmente ti piacerà tuffarti in questo. Invidi molto i BTS, che infiammano Città del Messico con 500 mila fan.

Toro

Se la Luna storta ti innervosisce, il Sole nel tuo segno zodiacale che si fa coccolare dai piaceri di Giove è la risposta. Quindi, quando c'è una tensione di qualsiasi genere, rifugiati nel tuo piatto preferito, cucinato dalla tua mamma, oppure nell'abbraccio affettuoso delle persone che ami. Ovviamente, partner e amici stretti vanno benissimo. Ti commuovi, ma sei assolutamente d'accordo nel leggere che la canzone di Jovanotti "Ciao mamma" finisce su un francobollo speciale: è proprio quello che si merita.

Gemelli

L'amore oggi è completamente e totalmente incontenibile e tu non farai davvero nulla per rimetterlo nella sua educata formalità. Anzi, hai voglia di urlare ai quattro venti quelli che sono i tuoi sentimenti e soprattutto travolgerne i soggetti. Passare del tempo con le persone che ami è l'unico obiettivo della tua giornata. Credi nell'amore come le cicogne che hanno creato un nido con sei piccolini a Carpiano, nel nido tecnologico di Città Metropolitana.

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Cancro

La Luna, finalmente, da metà mattinata ti lascerà in pace e tu apprezzi, perché gli ultimi giorni sono stati davvero molto, molto faticosi. Non che le cose adesso diventino leggere, perché comunque resta Marte a sfavore, che ti innervosisce e ti rende permaloso e provocatorio. Anzi, userai proprio tutta la tua intelligenza oggi per provocare la composta opinione pubblica, un po' come ha fatto alla Biennale di Venezia l'artista austriaca sospesa a testa in giù all'interno di una campana.

Leone

Tutte queste attenzioni intorno potrebbero oggi un po' infastidirti, se da sempre sei uno che ricerca l'approvazione e il complimento dall'esterno. Oggigiorno li apprezzi, per carità, ma senza esagerare, perché hai bisogno di mantenere la tua privacy e un po' di sana solitudine. La Luna storta, infatti, ti fa saltare i nervi ogni volta che qualcuno si avvicina un po' troppo o diventa un po' troppo insistente. Ti senti come i pavoni di Punta Marina, a Ravenna, che hanno attratto turisti curiosi mentre volevano soltanto starsene a farsi i fatti loro.

Vergine

Sarà l'ingegno a portare nella tua vita la svolta di cui hai davvero bisogno. E per fortuna, puoi contare su Mercurio, che, tra l'altro, è anche il tuo pianeta preferito, a tuo favore. Se nelle relazioni non riesci a trovare pace e soddisfazione, dovrai farlo con la tua realizzazione personale. Sei già pronta a partire per il Cile, dove parte una caccia al tesoro nell'isola di Robinson Crusoe? Un imprenditore olandese, infatti, è partito in cerca di un bottino di 20 miliardi di dollari.

Bilancia

Con Venere e la Luna a tuo favore, ma Marte che continua a creare dei piccoli screzi che proprio non vorresti con le persone che ami, capisci che è il momento di farti aiutare dalla psicologia per comprendere davvero le emozioni delle persone che ti stanno intorno. È il modo migliore per aprire un dialogo reale e quindi intensificare i legami. Apprezzi l'iniziativa di Kate Middleton, che è arrivata a Reggio Emilia per comprendere l'approccio alla psiche infantile che proprio lì è stato studiato.

Scorpione

Con la Luna storta e Mercurio che proprio non aiuta, caro Scorpione, oggi potresti davvero perdere le staffe ed esprimerti con parole o gesti che non riescono a contenere o a spiegare, o ancora meglio, a incanalare la tua arrabbiatura. Insomma, i gesti e le parole di stizza ti sarà assolutamente impossibile contenerli, un po' come è successo a Tommaso Paradiso, che ha lanciato il microfono arrabbiato con il materiale tecnico del suo concerto, che proprio non funzionava.

Sagittario

La Luna e Marte sono a tuo favore, e oggi i tuoi sogni sono davvero potentissimi. Se hai un obiettivo, oggi lo vedrai sempre più vicino, e soprattutto la tua mente ignora o sgretola completamente tutti gli ostacoli. Questo è il Sagittario che conosco. A darti man forte, la notizia che, a 83 anni, l'attrice Aurora Quattroocchi ha vinto il David di Donatello come miglior attrice.

Capricorno

Mercurio, a tuo favore, ti stuzzica l'ingegno e direi che ne hai davvero bisogno, perché è da troppo tempo che il tuo cervello se ne sta lì assopito a rimugirare su quello che non funziona. Poi, è vero, le energie non sono ancora potenti come vorresti e la sensazione di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato è sempre il primo pensiero della mattina. Detto questo, però, il tuo intuito astuto ti potrà aiutare. Stai quasi pensando di fare un viaggetto a San Francisco, dove pare che due giovani abbiano seppellito 10.000 monete da un dollaro e abbiano pubblicato una poesia che suggerisce l'indizio per la ricerca. Pane per i tuoi denti.

Acquario

Con la Luna nel tuo segno zodiacale che si avvicina a Plutone, sei assolutamente pronto a batterti per grandi valori, grandi giustizie e soprattutto per tutelare sia i tuoi diritti che quelli delle persone che ami. Insomma, la bontà e la correttezza prima di tutto. E sei contento, per esempio, di leggere che in Cina sarà vietato licenziare del personale per sostituirlo con l'intelligenza artificiale.

Pesci

Venere in opposizione e la Luna nel segno dell'Acquario ti rendono ancora più sensibile, ma anche molto più preoccupata rispetto a quelle che sono le nuove tendenze sociali. Avresti davvero bisogno di detox dai social e di una lunga pausa dalla tecnologia per ritrovare il calore umano che ultimamente senti davvero molto lontano. È finita. Sei felice di leggere che, nel 2025, gli eventi ai quali si è potuto partecipare soltanto a patto di non usare il telefono sono aumentati del 567%.