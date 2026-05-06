Oroscopo giovedì 7 maggio 2026 di Ginny: Bilancia e Cancro non si lasciano mettere i piedi in testa

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Ariete

La voglia di esagerare è sempre dietro l’angolo, Marte nel tuo segno ti regala energia, grinta e una voglia di fare che potrebbe alimentare un intero quartiere, ma con la Luna stortissima rischi di dare più del massimo. Incanala bene tutto questo fuoco: invece di perderti in discussioni inutili, punta a qualcosa di pratico, spettacolare e memorabile. La tua reference è il tiramisù più lungo del mondo, quattrocentoquaranta metri realizzati a Londra da un team tutto italiano: una follia dolce, esagerata, ma con un senso preciso. Rifletti prima di agire.

Toro

Oggi vivi quella combinazione magica in cui ragione e sentimento si tengono per mano e ti portano verso risultati importanti. Mercurio nel tuo segno e la Luna a favore ti regalano lucidità, sensibilità e quella concretezza senza perdere eleganza. Questo duo ha la stessa potenza di Madonna e Sabrina Carpenter che, dopo il grande successo al Coachella, annunciano l’uscita della loro hit “Bring Your Love”: esperienza e freschezza, istinto e strategia, palcoscenico e cuore. Tu oggi sei proprio così: una combo vincente che non ha bisogno di urlare per farsi notare.

Gemelli

L’amore per voi è un gioco, certo, ma oggi è anche una ballata da cantare senza vergogna con il microfono in mano e il cuore spalancato. Con Venere nel vostro segno è praticamente impossibile trattenere qualsiasi sentimento: ogni emozione vuole uscire e fare scena. Ogni momento diventa buono per creare quell’effetto palco, come Annalisa che durante un concerto canta “Mi sei scoppiato dentro il cuore” per celebrare Mina, la sua grande reference canora. Voi siete così: romantici, teatrali, sinceri, espressivi e incapaci di tenere il volume basso quando si parla di sentimenti.

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Cancro

Ti senti decisamente circoscritto dagli eventi esterni e, come sempre quando il mondo diventa troppo rumoroso, ti rifugi nella sicurezza calda e comoda del tuo guscio. Come darti torto, con Marte e Luna stortissimi che bisticciano tra loro come due ospiti ai programmi della domenica pomeriggio? Ogni momento di pace per te oggi vale oro, anzi quasi quanto il pistacchio, ormai entrato nel paniere del lusso tra blocchi commerciali e Dubai Chocolate. La serenità ha un prezzo altissimo e tu lo sai bene, quindi scegli con cura dove investire energie, tempo e silenzio. Non tutto merita il tuo coinvolgimento.

Leone

Per te oggi l’importante è lasciarti guidare dall’istinto molto più che dalla ragione. L’energia, la forza e l’entusiasmo sono ben sostenuti da Marte e Venere a favore, e in un modo o nell’altro riesci sempre a diventare protagonista, anche quando non lo avevi pianificato. Potrebbe essere la fortuna a metterti sotto i riflettori, proprio come il signore del Minnesota che compra un quadro al mercatino e scopre che potrebbe essere addirittura un Van Gogh originale. Ecco il punto: non serve ragionare troppo, ogni tanto basta vivere, curiosare, seguire una scintilla. Tu oggi devi fare così, come lavarti la faccia appena sveglio: un gesto semplice, naturale, ma che può cambiare il tono di tutta la giornata.

Vergine

Oggi finalmente puoi concentrarti su ciò che ti dà più piacere: la ricerca, la ragione, l’indagine profonda e quel gusto un po’ investigativo che ti fa sentire viva. Mercurio e la Luna a favore solleticano il tuo ingegno e ti guidano verso progetti ambiziosi, persino quelli che sembrano impossibili a tutti tranne che a te. Tu punti al nocciolo della questione, all’atomo più piccolo, al dettaglio che può cambiare tutto. Sei come i tecnici e gli scienziati che, grazie a una tecnologia brevettata in Italia, sono riusciti a ottenere il primo grano gluten-free: roba da laboratorio, precisione e visione. Tu oggi hai questo superpotere: guardare dove gli altri vedono solo farina e trovare una rivoluzione.

Bilancia

Oggi vedremo emergere il tuo lato più rivoluzionario e irriverente, quello che di solito tieni a bada con un mix di bon-ton, buone maniere e sorrisi calibrati. Marte in opposizione e la Luna stortissima ti regalano un look da vera rivoluzionaria, una specie di “eleganza con molotov emotiva nella borsa”. Vuoi farti ascoltare, creare scompiglio, lasciare un segno, ma attenta ai modi. Dovresti fare esattamente come Banksy che conferma la paternità dell’opera comparsa all’improvviso a Waterloo Place, a Saint James, Londra, come simbolo contro imperialismo e ancien régime. Tu oggi sei Davide contro Golia, ma con il rossetto giusto e cerca dentro di te una causa valida che ti brucia dentro.

Scorpione

Mettere a nudo e semplificare le situazioni per te oggi è fondamentale, perché con Mercurio in opposizione è facilissimo infilarti nel tunnel della paranoia con tanto di luci al neon e musica drammatica. Per fortuna arriva la Luna a favore, con quei consigli rari che illuminano alcune tue incertezze come un faro acceso in una stanza piena di pensieri accartocciati. Il messaggio è lo stesso di Madame sul palco del Primo Maggio: non bisogna sentirsi stupidi se non si brilla o se non si è produttivi. Ecco, questo per te è un grande tema. Non devi sempre essere il più intelligente della stanza, il più lucido, il più tagliente. Ogni tanto puoi anche essere umano, e incredibilmente funziona lo stesso.

Sagittario

Quando si parla di sentimenti perdi quella fiducia da maestro zen e tiri fuori una versione molto più verace, impossibile da filtrare. Venere in opposizione ti accende come una miccia corta e basta una domanda storta per farti partire in modalità conferenza stampa infuocata. La scena è esattamente quella di Giorgia Meloni quando le chiedono del caso Minetti ed esce tutta la sua anima romanissima senza freni né sottotitoli diplomatici. La vera soluzione però non è controbattere a tutto, ma scaricare energia nel modo giusto. Con Marte a favore hai un corpo che sembra un motore appena revisionato: muoviti, corri, cammina, sfogati, fai qualsiasi cosa ti permetta di arrivare più centrato davanti alle situazioni assurde che ti infastidiscono.

Capricorno

Hai quella sicurezza logica e mentale che ti permette di tenere ogni situazione sotto controllo, anche con Marte in quadratura, e ti assicuro che non è poco. Grazie a Mercurio a favore e alla Luna nel tuo segno, le missioni impossibili diventano la tua specialità. Tu non vai nel panico nemmeno davanti al cruciverba irrisolvibile pubblicato dal New York Times Magazine, capace di mandare in crisi la comunità enigmistica internazionale. Dove gli altri vedono il blocco totale, tu vedi una sfida elegante, una porta segreta, un modo per dimostrare che la calma è una superpotenza.

Acquario

La ragione e la lucidità di pensiero non sono proprio le tue specialità del momento, perché Mercurio in quadratura ti confonde le idee come un cassetto pieno di cavi tutti aggrovigliati. Tu però puoi contrattaccare con Marte energico e Venere a favore, puntando meno sulla teoria e molto più sul corpo, sull’azione, sull’istinto. La tua guida è Martina Chiacchio, super campionessa di weightlifting che abbatte gli stereotipi sugli sport considerati solo maschili. Ecco, tu oggi vinci così: non spiegando troppo, ma dimostrando. Con piccoli gesti forti, continui a confermare la tua indole libera e pienamente allineata ai tuoi sentimenti.

Pesci

Non esagerate pensando che questo sia un momento rarissimo o impossibile da gestire. La Luna di oggi vi regala un po’ di pace, ma soprattutto una direzione più precisa per affrontare relazioni e sentimenti. Lo so, voi questi momenti li calcolate come un parto a bordo di un aereo, tipo quello avvenuto recentemente sul volo da Dakar a Roma, un evento che pare succeda una volta ogni ventitré milioni di passeggeri. Ma forse la questione è più semplice: non dovete aspettare l’evento epocale per stare bene. Dovete imparare a gestire il concetto di benessere con più razionalità, come una cosa possibile, vicina, quotidiana.