Oroscopo mercoledì 6 maggio 2026 di Ginny: insicurezze per Vergine e Pesci

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Ariete

Con la Luna storta, ma tutti gli altri pianeti a tuo favore, non solo hai voglia di festeggiare le tue vittorie, ma soprattutto di prenderti delle goduriose rivincite nei confronti delle persone che hanno osato non credere in te. Ti senti come l'Inter finalmente campione d'Italia, che a Milano festeggia lo scudetto in piazza Duomo senza alcun contegno.

Toro

Va bene la bellezza, va bene il divertimento che, per carità, riconosco essere assolutamente importante. Ma oggi, con la Luna a favore e soprattutto Mercurio nel tuo segno zodiacale, apprezzi di più le persone che pensano, fanno, esprimono dialogo e, in generale, si occupano delle questioni più importanti, proprio a livello umano.

Applaudi il nuovo sindaco di New York, Mamdani, che, anziché andare al Met Gala finanziato dai Bezos, ha promosso un progetto dedicato ai lavoratori e ai sindacalisti della moda.

Gemelli

Con questa Lilith, proprio in opposizione alla tua Venere, adori rompere tutti gli schemi, i preconcetti e i tabù polverosi e convenzionali in fatto d'amore e di bellezza.

Quanto ti piace leggere della meravigliosa Cameron Diaz, che diventa mamma per la terza volta a 53 anni? Il marito è incontenibilmente felice, e anche noi per loro.

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Cancro

Con la Luna storta e Marte a sfavore, oggi avresti proprio bisogno di qualcuno che ti massaggi costantemente la cervicale, oppure di un monaco zen che ti segua passo passo, mantenendo bassissimo il livello della tua incazzatura, che tenderà a esplodere. Tutta colpa, appunto, dei pianeti che ti irritano, ti innervosiscono e ti creano ansie assolutamente immotivate. Si dice che una telefonata con la mamma possa ridurre lo stress almeno quanto un abbraccio. Direi che per te sia proprio il caso di provare questa tecnica.

Leone

Con Venere e Marte, entrambi a tuo favore, e Mercurio che ti rende insicuro dal punto di vista intellettuale, la FOMO sarà il problema principale delle tue giornate. Avrai l'ansia, non tanto da prestazioni, quanto proprio da presenza, che ti farà correre instancabilmente da una parte all'altra, per essere sempre presente, sempre al centro dell'attenzione, sempre all'ultima moda. Per esempio, non ti lascerai scappare il secchiello di pop corn del Diavolo veste Prada 2, nonostante il suo prezzo di 79 euro.

Vergine

Se si tratta di stile, oggi ti senti decisamente fuori luogo, ma quello che ci tieni a far notare è la tua lucidissima presenza intellettuale, grazie a quel Mercurio che finalmente è dalla tua parte e lustra le tue idee come si fa con le scarpe per l'uscita del sabato sera. Non ti senti per niente diva, ma saresti felice di essere lodata e imbrodata un po', come i grandi designer di moda che sono apparsi a fianco di personaggi famosi, vestiti proprio da loro durante il Met Gala di New York.

Bilancia

Oggi è proprio una giornata storta, con la Luna che ti rende ansiosa e Marte che ti rende non solo insicura, ma apparentemente senza alcuna soluzione. Ti senti un po' come le famiglie italiane, che stanno per essere colpite dal caro energia che peserà decisamente sulle bollette. L'importante però è non farsi abbattere e spingere perché si trovi una soluzione al più presto.

Scorpione

Con Mercurio in opposizione, ma la Luna a favore, oggi hai proprio voglia di stupirci. E per farlo non userai sempre la tattica più intelligente, più scaltra, più utile. Insomma, preferisci di gran lunga le uscite a effetto e la creatività che lascia a bocca aperta anziché il pragmatismo concreto.

Adori la trovata di Heidi Klum, regina del Met Gala, di vestirsi con un abito di latex e cera che la faccia apparire davvero come una statua di marmo. Scomodo, anzi scomodissimo, ma il più fotografato.

Sagittario

Con Marte a tuo favore, oggi, nelle tue azioni, non hai alcuna intenzione di essere discreto, diplomatico, sottile, leggero, ma anzi puoi arrivare dirompente e vuoi che sia impossibile ignorarti. Ti senti un po' come Shakira che incanta Copacabana con uno spettacolo di droni al maxiconcerto sulla spiaggia. Vuoi che tutti parlino di te.

Capricorno

La Luna nel tuo segno amplifica le emozioni, ma queste emozioni non sono certo rassicurate da Marte, Giove e anche Saturno, tutti a sfavore. La Luna quindi non fa che amplificare potentemente il tuo senso di solitudine, di vuoto, di inadeguatezza e di perplessità. Ti senti solo come l'uomo più solo al mondo, ovvero l'astronauta Bruce McCandless, fotografato sospeso senza cavi nello spazio.

Acquario

L'amore è nell'aria, e tu non puoi fare altro che respirarlo a pienissimi polmoni. Hai voglia di parlare d'amore e di leggere l'amore, e soprattutto di sbaciucchiare la tua dolce metà in modo incontenibile, irrefrenabile e senza alcun pudore. Potresti essere tu ad aver fatto uscire l'indiscrezione delle nozze imminenti tra Zoë Kravitz e Harry Styles. D'altronde, si sa che con questo Mercurio a sfavore, tenere i segreti non è proprio il tuo forte, soprattutto perché ritieni che le cose belle vadano urlate a gran voce.

Pesci

Con Venere e anche la Lilith, entrambe a sfavore oggi, hai proprio l'impressione di non riuscire a esprimerti attraverso la tua immagine, che viene decisamente poco e male compresa. Che si tratti di un gesto oppure di un accessorio che indossi, potrebbe venire percepito diversamente da quello che era il tuo intento. Ti senti un po' come Lauren Sánchez Bezos, che al Met Gala ha indossato un abito perfettamente a tema di Schiaparelli, ma è stata criticata perché si è detto che, su di lei, persino quell'abito meraviglioso risultava cheap.