Oroscopo martedì 5 maggio 2026 di Ginny: l’amore è litigarello per Vergine e Pesci

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Ariete

Simpatico, leggero e con quel talento tutto tuo di trasformare anche le cose più banali in piccoli colpi di genio. Sei tipo una poesia scritta su un tovagliolo, ma che arriva dritta al cuore. Con Venere a favore e una Luna che ti rende curioso e sperimentatore, potresti essere proprio tu l’autore della playlist Barilla su Spotify: quella perfettamente sincronizzata con i tempi di cottura della pasta. Altro che timer. Tu trovi soluzioni brillanti dove gli altri vedono solo routine. E la cosa bella è che lo fai senza nemmeno accorgertene.

Toro

Hai l’organizzazione di una mamma multitasking con agenda colorata e tutto sotto controllo… ma con molto più stile. Con Mercurio nel tuo segno anticipi bisogni, risolvi problemi e gestisci tutto con una naturalezza che lascia gli altri a bocca aperta. E non è che ti dimentichi di te, anzi: riesci a tenere tutto in equilibrio come Fabio Volo che torna in TV con “Kong” e nel frattempo gestisce famiglia e vita privata. Tu sei esattamente lì: nel punto perfetto tra dovere e piacere. E ti riesce pure bene.

Gemelli

Oggi avete quella voglia di provocare che nemmeno un talk show del prime time. Colpa della Luna storta che vi accende e vi fa sentire paladini della verità… soprattutto quando si parla di sentimenti. Siete tipo quel maratoneta di Londra che corre con un frigorifero da venticinque chili sulle spalle: un gesto assurdo, ma un grande simbolo sul peso emotivo. Voi così, carichi di emozioni che volete far capire a tutti. Il punto è: va bene scuotere, ma senza strafare. Altrimenti invece di far riflettere… fate solo rumore.

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Cancro

Hai bisogno di ricaricarti, ma non in modo qualunque: vuoi farlo bene, con stile e con tutto ciò che nutre mente e cuore. Il posto perfetto? Una libreria d’autore, tipo quella firmata Miu Miu a Milano: design, arte, silenzio e stimoli giusti. Con Marte che ancora ti affatica, Mercurio invece ti invita a goderti momenti intelligenti, quelli che ti accendono dentro senza stressarti. È un po’ come fare spa… ma per il cervello.

Leone

Tu non rallenti, al massimo fai una pausa scenica. Mercurio storto prova a metterti i bastoni tra le ruote, ma con Venere, Marte e Luna dalla tua parte sei praticamente in modalità superstar. Sei come Laura Pausini che a Quito, a tremila metri, si ferma per respirare ossigeno… e poi riparte più potente di prima. Ecco, tu oggi fai così: gestione perfetta delle energie e performance impeccabile. Non sei uno da maratona lineare, sei da show a colpi di scena.

Vergine

Oggi ti senti catapultata in mezzo a una situazione che non hai minimamente pianificato. Tipo ritrovarti al soft clubbing delle dieci del mattino a Milano senza sapere nemmeno come ci sei arrivata. Colpa di Venere e della Luna storte che ti mandano completamente fuori dal tuo schema perfetto. Ma tranquilla: hai Mercurio dalla tua, e quello è come avere Google Maps attivo mentre tutti gli altri sono senza segnale. Basta poco, un dettaglio, una logica, e tu ritrovi subito la via d’uscita.

Bilancia

L’amore oggi non solo ti avvolge… fa proprio il giro completo, tipo coperta king size emotiva. Con Venere e Luna a favore sei generosa, empatica, travolgente… forse anche un filo troppo. Il rischio è quello di esagerare con la bontà, un po’ come quelle due turiste a Pompei che hanno comprato tutti gli astici di un ristorante per liberarli in mare. Gesto nobile, certo… ma non proprio lucidissimo. Ecco, tu oggi così: cuore enorme, ma cervello ogni tanto in pausa. Ricordati che la gentilezza funziona meglio quando è anche sensata.

Scorpione

In questi giorni sei permaloso come una notifica ignorata: ti accendi subito. Con Mercurio in opposizione perdi un po’ il filo e ti senti fuori posto, come Camilla Parker Bowles che scende dall’aereo a Washington e rompe il protocollo senza nemmeno accorgersene. Ecco, tu così: fai cose strane e poi ti chiedi perché. Ma niente drammi, è solo un momento in cui hai la testa tra le nuvole. Basta rallentare e rimettere insieme i pezzi.

Sagittario

Oggi vuoi brillare, ma non in modo discreto: proprio effetto “guardatemi tutti”. Con Marte e Luna nel tuo segno hai un’energia che ti mette in evidenza da lontano, tipo il campo da tennis montato in Piazza del Popolo per gli Internazionali d’Italia: impossibile ignorarlo. Tu sei così, scenografico, rumoroso, magnetico. Hai bisogno di lasciare il segno e di far parlare di te, e ci riesci pure benissimo. L’importante è che dietro lo spettacolo ci sia anche sostanza.

Capricorno

Un po’ di sano gossip per te oggi è come il caffè la mattina: necessario, stimolante e soprattutto strategico. Con Mercurio a favore vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, anzi possibilmente prima degli altri. Non ti sorprende affatto la notizia del possibile matrimonio tra Harry Styles e Zoë Kravitz anzi… sembra quasi che le partecipazioni le abbia spedite tu. Sei avanti, lucidissimo e con quell’aria da “io lo sapevo già”. E diciamolo: questa cosa ti diverte parecchio.

Acquario

Oggi segui il cuore senza chiedere il permesso a nessuno, nemmeno alla logica. Con Mercurio storto hai completamente perso la bussola razionale… ma in compenso hai acceso quella dell’istinto più puro. Vuoi fare cose fuori dagli schemi, strane, magari incomprensibili ai più, ma assolutamente perfette per te. Esattamente come chi partecipa al campionato europeo di canto del gabbiano: un evento reale, assurdo quanto basta per diventare irresistibile. E tu sei proprio così, libero, fuori dagli schemi e totalmente disinteressato al giudizio altrui. Perché alla fine l’importante è divertirsi e sentirsi vivi.

Pesci

Qui la situazione è da tribunale internazionale dei sentimenti. Vi sentite esattamente come nello scontro tra Elon Musk e Sam Altman, solo che al posto dell’intelligenza artificiale ci sono emozioni, aspettative e reazioni un po’ fuori controllo. Con Venere e Luna in opposizione perdete il filo, i riferimenti, i punti fermi. È come discutere senza sapere più perché si è iniziato. Ecco perché oggi serve una cosa sola: mettere dei confini. Piccoli, semplici, ma chiari.