Oroscopo mercoledì 13 maggio 2026 di Ginny: Ariete e Sagittario incontenibili

La Luna in Ariete è davvero potente nell’oroscopo di mercoledì 13 maggio 2026: perfetta per nuovi inizi e grandi rivelazioni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna nel tuo segno zodiacale e Marte che amplifica il coraggio e la voglia che hai di batterti per le cose a cui tieni davvero, oggi sei davvero inarrestabile. Non ti ferma nessuno, soprattutto non ti ferma l'opportunismo, che dimentichi completamente in favore di quelle che sono le cose davvero importanti per te. Sei come Fiorello che chiede a Pier Silvio di comprare il Teatro delle Vittorie, perché lui proprio non ci sta a vederlo chiudere.

Toro

Con la Luna che ti guarda alle spalle, Venere che ti bacia e Mercurio che ti vuole con i piedi per terra, ma pronto a mettere radici, direi che oggi sia proprio il giorno giusto per iniziare cose, o soprattutto per ufficializzarle. Prendi spunto da Rudy Zerbi, che si è sposato in gran segreto con la sua Grace.

Gemelli

Con Venere nel tuo segno zodiacale e la Luna a favore, oggi ti senti davvero di ottimo umore, caro Gemelli. Il bello è che vorrai coinvolgere tutte le persone che ti circondano, conosciute o no, nel tuo momento di benessere euforico. Prendi spunto dal ministro della Sanità ungherese, che all'inaugurazione del governo si è esibito in un ballo davvero coinvolgente.

Leggi anche Oroscopo martedì 12 maggio 2026

Cancro

Con Marte stortissimo e anche la Luna che non perdona, oggi rischi di risultare davvero poco credibile quando cerchi di fare delle dichiarazioni autorevoli, un po' come Melania Trump, che non riesce nemmeno lei stessa a trattenere una risata quando, ufficialmente, in un discorso pubblico, dichiara che suo marito è un leader empatico.

Leone

Mercurio, a sfavore, ti fa probabilmente anche oggi perdere un po' il senno, la razionalità, la concretezza e l'obiettività. Diciamo che la fantasia prende il sopravvento, così come la voglia di raccontare e raccontarti grandi storie. Apprezziamo ovviamente tutta la tua creatività, a meno di non dover condividere con te rapporti di lavoro. Non ci vedi nulla di strano nelle dichiarazioni del Pentagono che descrivono gli Ufo come esseri alti un metro e venti, con casco e tuta.

Vergine

Quando leggi la notizia del record di nascite alla clinica Mangiagalli di Milano, dove sono nati 40 bambini in 36 ore, il tuo cuoricino non fa una piega. In compenso, grazie all'intelligenza sopraffina e veloce di questi giorni, sei soddisfatta perché pensi che ci saranno tante nuove generazioni a pagarti, un domani, la pensione. Insomma, cara Vergine, oggi potresti essere un po' più che opportunista e l'utilità sarà l'unico modo per stuzzicare il tuo interesse.

Bilancia

Sarà bene oggi cercare di non farti arrabbiare, perché tu, cara Bilancia, non hai alcuna remora a mettere da parte la diplomazia, l'armonia e la dolcezza per sbraitarti addosso. Marte e anche la Luna storta ti rendono davvero nervosetta. Dai assolutamente ragione a Dua Lipa, che fa causa a Sam Swong per 15 milioni di dollari perché ha usato la sua immagine senza accordi.

Scorpione

La vita è davvero fatta di piaceri semplici, caro Scorpione, e tu oggi ne sei la più grande rappresentazione. A differenza del solito, i tuoi pensieri non saranno così tormentati e arzigogolati, ma molto semplici, diretti e fattivi. Apprezzi Giovanni Ferrero, che dichiara di sperare che anche nell'aldilà ci sia un barattolo di Nutella.

Sagittario

Le emozioni prendono il sopravvento e mettono decisamente da parte l'estetica, l'eleganza e il gusto artistico. Insomma, se vuoi dichiararti non badi di certo ai modi e, se vuoi arrabbiarti, non ti trattieni di certo soltanto per una questione di etichetta. Sei come Rihanna, che si fa tatuare il disegno fatto da uno dei figli, che in realtà è semplicemente uno scarabocchio.

Capricorno

Con la Luna e Marte stortissimi, oggi hai davvero un diavolo per capello, caro Capricorno, e non ci risparmierai le tue battute pungenti. Tra l'altro, Mercurio ti vuole arguto e intelligente, quindi insomma andrai a colpire direttamente là dove fa proprio male. Potresti fare anche tu come Charlize Theron, che ha dichiarato di aver smesso di usare le chat di incontri perché trova soltanto maschi fissati con il fitness, oppure che si dichiarano direttori creativi ma del nulla.

Acquario

Oggi, con la Luna a favore, ti farai amare per la tua autoironia dichiarata nel viverti l'assenza totale di serietà mentale. Insomma, il tuo cervello va per i fatti suoi. Oggi non ha alcuna intenzione di stare a pensare alle cose serie con una modalità pragmatica e puntuale. Preferisci riderci su e dichiarare la tua conclamata inconcludenza, adorando l'iniziativa del bar di Tokyo, dove è previsto che il cameriere si dimentichi degli ordini.

Pesci

Con Venere a sfavore, anche tu oggi sei particolarmente gelosa e soprattutto ti infuri se ritieni che i tuoi sentimenti non siano tutelati. Insomma, sei pronta a fare rumorose e plateali scenate se ti senti messa da parte, dimenticata e poco considerata. Sei come Fastweb, che chiede di bloccare lo spot con Megan Gale che ha scelto Iliad.