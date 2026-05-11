Oroscopo martedì 12 maggio 2026 di Ginny: la Luna in Pesci amplifica fantasie e amori

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Ariete

Lo so che non stai più nella pelle da quando hai saputo che i Rolling Stones hanno presentato il nuovo album “Foreign Tongues” con tanto di tour mondiale. Tu sei pronto a ballare, scatenarti e dare assolutamente il tuo meglio. Sei sostenuto da Marte nel tuo segno e da una Venere super favorevole che ti rendono incontenibile come un fan in prima fila che salta sulle sedie appena partono le prime note di “Start Me Up”. Hai voglia di schiacciare l’acceleratore, vivere tutto al massimo e infilarti nei momenti più irripetibili come se avessi il backstage pass della vita. E in fondo fai bene, perché certe occasioni vanno vissute senza pensarci troppo.

Toro

Hai progetti ambiziosi, di quelli che sembrano arrivare direttamente dal futuro o da una puntata troppo avanti di Black Mirror. Con Mercurio nel tuo segno e la Luna a favore riesci a vedere possibilità che gli altri neppure immaginano. Non a caso proprio in questi giorni è arrivata la notizia che il laghetto dell’Eur di Roma potrà diventare balneabile e ospitare addirittura gare di nuoto e tuffi. Ecco, tu hai esattamente questo tipo di mentalità: trasformare ciò che sembrava solo decorativo in qualcosa di concreto, utile e pure spettacolare. Sei come quell’amico che davanti a un vecchio magazzino vede già un loft da copertina. Visionario sì, ma con le planimetrie già pronte nel cassetto.

Gemelli

Attenzione oggi alle idee un po’ troppo strampalate per colpa della Luna in quadratura. Lo so che avete voglia di esagerare, stupire e fare quei gesti plateali che poi diventano virali nel giro di mezz’ora. Ma cercate di evitare l’effetto “caccia al tesoro impazzita”. Potrebbe essere stata tranquillamente vostra l’idea dei due trentacinquenni di San Francisco che hanno seppellito diecimila monete da un dollaro in città creando il panico con buche nelle aiuole e gente che scavava più di Indiana Jones. Ecco, il rischio oggi è proprio quello: partire con un’idea simpatica e ritrovarsi a gestire il caos cosmico.

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Cancro

Per te non si tratta soltanto di amore e sentimenti, ma proprio della capacità di creare una comunità armoniosa dove tutti trovano il proprio posto. Mercurio e la Luna ti aiutano a costruire legami che sembrano improbabili ma funzionano meravigliosamente. Un po’ come quello che sta succedendo a Porto Marina di Ravenna, dove ormai pare ci siano più pavoni che abitanti e tutti convivano serenamente come in una favola surreale di Wes Anderson. Tu hai questo dono raro: rendere normali le stranezze e trasformare le diversità in qualcosa di bellissimo.

Leone

Bellezza e capacità di sorprendere: tu oggi giochi proprio in questo campionato. Lo fai con quella leggerezza sofisticata che ricorda Eileen Gu al Met Gala con il suo abito fatto di bolle di sapone e vetro, praticamente una scultura vivente pronta a fare ‘pop’ al primo flash. Venere ti regala fascino e magnetismo mentre Mercurio storto ti suggerisce di smettere di controllare tutto. Devi brillare, non compilare fogli Excel emotivi. E quando ti lasci andare riesci a trasformare anche il semplice ingresso in una stanza in un’apparizione da red carpet. Tu non arrivi: sfili.

Vergine

Oggi ti senti un po’ come chi arriva a una cena elegantissima convinto sia un brunch informale: leggermente spaesata e con la sensazione che qualcuno si sia dimenticato di passarti il memo emotivo. Venere e Luna in quadratura rendono tutto più difficile da decifrare, soprattutto i sentimenti e le dinamiche relazionali. Però tu hai sempre Mercurio dalla tua parte e questo significa una cosa importantissima: riesci comunque a trovare il bandolo della matassa. Anche nel caos. Anche quando tutto sembra una stanza escape room senza istruzioni.

Bilancia

Ormai sono certa che tu abbia fatto tua la regola di Alex Zanardi dei cinque secondi: quando pensi di aver dato tutto, trovi ancora un piccolo margine per superare te stessa. Con Marte in opposizione non puoi permetterti sprechi di energia, quindi diventi strategica, raffinata e soprattutto intelligentissima nel dosare ogni mossa. Venere a favore ti aiuta a mantenere quell’eleganza naturale che ti rende irresistibile anche mentre combatti le tue battaglie. Sei come una schermitrice olimpica in tailleur couture: precisa, velocissima e pure bellissima da guardare.

Scorpione

Sarà Mercurio in opposizione oppure questa tua voglia di reagire in modo totalmente imprevedibile, ma oggi hai quell’energia artistica e un po’ folle che rende tutto interessante. La Luna a favore ti regala intuizioni brillanti e la capacità di trasformare qualsiasi stranezza in qualcosa di geniale. Sei esattamente come Bad Bunny al Met Gala quando si è presentato irriconoscibile in una versione anziana di sé stesso: assurdo, teatrale eppure assolutamente magnetico. Con te le persone non devono capire tutto subito. Devono solo lasciarsi travolgere dal personaggio, dall’atmosfera e da quella tua capacità di rendere intrigante anche il silenzio.

Sagittario

Per qualche settimana hai avuto la sensazione che fosse finalmente arrivato il tuo momento, quello in cui tutto si sistema con entusiasmo, velocità e grandi sorrisi. E invece oggi la Luna storta e Venere contro ti ricordano che anche i super ottimisti devono rallentare ogni tanto. Ti senti un po’ come chi prenota la vacanza perfetta e poi si ammala il primo giorno: esattamente quella che gli esperti chiamano “malattia del tempo libero”. Ecco, il tuo problema non è la sfortuna, ma il fatto che non riesci proprio a staccare il cervello e rilassarti davvero. Hai bisogno di imparare che fermarsi non significa perdere tempo. Significa recuperare energia per tornare a correre meglio di prima.

Capricorno

Equo, corretto, visionario ma con i piedi ben piantati a terra. Oggi sei sostenuto da una splendida Luna a favore e da Mercurio che ti rende lucidissimo nelle decisioni e incredibilmente moderno nelle idee. Hai quella mentalità innovativa che non si limita a seguire le regole ma prova direttamente a riscriverle. Proprio come la Svizzera con il progetto GIAN, che prevede affitti differenti per lo stesso appartamento in base al reddito delle persone. Sei il classico tipo che durante una riunione silenziosa tira fuori la soluzione geniale che fa annuire pure chi era contrario.

Acquario

Hai un’energia fisica e mentale talmente elastica che sembri il protagonista di un videogame futuristico. Marte e Venere a favore ti rendono anticonvenzionale, brillante e spettacolare anche nei gesti più semplici. Sei proprio come la tennista ucraina Marta Kostjuk che festeggia la vittoria facendo una capriola all’indietro in mezzo al campo: imprevedibile, atletica e impossibile da ignorare. Tu hai bisogno di esprimerti fuori dagli schemi, perché le cose normali ti stanno strette come un dolcevita ad agosto. E anche quando fai qualcosa di assurdo riesci comunque a sembrare perfettamente coerente con te stesso.

Pesci

Non siete soltanto teneri, ma anche lucidissimi quando decidete di seguire davvero il vostro istinto. Mercurio e la Luna a favore vi aiutano a collegare mente e cuore con una precisione che ultimamente sembrava sparita. Avete la stessa prontezza della nonnina che è riuscita a sventare una truffa telefonica facendo addirittura arrestare i malviventi con la complicità delle forze dell’ordine. Ecco, oggi siete così: sensibili sì, ma tutt’altro che ingenui. Finalmente smettete di farvi travolgere dalle emozioni e iniziate a usarle come bussola intelligente.