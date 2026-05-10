Oroscopo lunedì 11 maggio 2026 di Ginny: Pesci e Scorpione sognano e progettano

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Ariete

Bravo, talentuoso e ormai abituato a stare in prima pagina come chi ha l’abbonamento premium al successo. Con Venere a favore e Marte nel tuo segno, non solo dai il massimo: ti viene proprio naturale eccellere, con una costanza feroce e determinata. Sei come Jannik Sinner che vince cinque Masters 1000 consecutivi: ormai nessuno si stupisce più, ma tutti continuano a guardarti perché il livello è altissimo. La sensazione è che nulla possa fermarti, anche perché dietro questa apparente facilità c’è un impegno mostruoso, di quelli che fanno la differenza tra chi sogna e chi alza davvero il trofeo.

Toro

Tu non sei soltanto uno che sogna in grande: tu sai anche organizzare il sogno, mettere le transenne giuste, chiamare le luci, sistemare l’audio e far arrivare tutti puntuali. Mercurio nel tuo segno che dialoga con Giove e la Luna a favore rende ogni cosa magnifica ma non sgangherata, ambiziosa e strutturata, un vero ‘next level’ evidente a tutti. Sei il fautore di grandi momenti, esattamente come il maxi concerto gratuito di Shakira a Copacabana: una cosa enorme, emozionante, condivisa, capace di far ballare una folla intera senza perdere il controllo della scena. Tu oggi sei così: sai trasformare un’idea in un evento.

Gemelli

Potete dare tranquillamente la colpa alla Luna storta, che vi rende meno morbidi e molto più inclini a tirare fuori il registro del professore severissimo. Venere nel vostro segno vorrebbe farvi godere il momento, sorridere, flirtare e alleggerire, ma voi rischiate di mettere voti, giudizi e post-it rossi anche alle emozioni. Siete un po’ come il professore di Modena che mette tre agli studenti per assenze strategiche e poi viene subito rimesso in riga dalla scuola per eccessiva severità. Insomma, la strategia può anche avere un senso, ma se diventate troppo rigidi rischiate di perdere proprio la parte più bella: la leggerezza.

Cancro

Tu oggi sei la dimostrazione vivente dello slogan “la potenza è nulla senza controllo”. Con Mercurio a favore, Giove nel tuo segno e una splendida Luna dalla tua parte, hai quella lucidità emotiva e strategica che ti permette di gestire anche le curve più difficili senza finire fuori pista. Sei come Kimi Antonelli, giovanissimo e talentuoso, ma soprattutto con un mindset calibrato, capace di salire sul podio al Gran Premio di Miami e consolidare la sua posizione in vetta alla classifica. Tu hai esattamente questa energia: passione, precisione e controllo.

Leone

Questo per te è il momento di voltarti verso il bello, l’arte pura e tutto ciò che illumina la mente mentre rimette in circolo lo spirito. Il posto giusto è sicuramente la Biennale d’Arte di Venezia, inaugurata proprio in questi giorni: una cornice perfetta per nutrire il tuo bisogno di meraviglia, visione e anche un pizzico di sana polemica. Con Venere a favore riesci ad apprezzare tutte le sfaccettature del bello, anche quelle più intriganti, scomode o fuori dagli schemi, mentre Mercurio contro ti chiede di ampliare lo sguardo invece di intestardirti su pensieri troppo stretti. Oggi devi proprio lasciare che l’arte ti allarghi la testa come una finestra spalancata sul Canal Grande.

Vergine

Che tu abbia bisogno di supporto emotivo, oggi è evidente anche senza sottotitoli. Tra Venere in quadratura e la Luna in opposizione, la sensibilità fatica sia a riconoscere i tuoi limiti sia a esprimere davvero quello che provi. Proprio in questo momento così delicato dovresti appoggiarti a chi ti dà sicurezza e condividere i passaggi più importanti, senza ostinarti a fare tutto da sola. Potresti fare come Glenn Close, che ha lasciato il suo segno indelebile sulla celebre passeggiata di Sunset Boulevard insieme alle zampette del suo adoratissimo cane. Ecco, la lezione è chiarissima: anche le dive più iconiche sanno che una zampa amica può rendere tutto più speciale.

Bilancia

Quando hai in mano bellezza, charme ed eleganza come fai tu in questo momento, sarebbe davvero un peccato non sfruttare questo superpotere cosmico. Venere a favore ti rende perfettamente centrata, luminosa, pronta persino a osare, ma sempre con quella grazia naturale che ti distingue anche quando entri semplicemente a prendere un caffè. Ti vedo già passeggiare con uno degli abiti couture del Met Gala, magari proprio quello monumentale di Rihanna: una scultura di stoffa che su chiunque altro sembrerebbe “troppo”, mentre su di te diventerebbe perfino casual. Tu oggi sei così: trasformi ogni marciapiede in un red carpet e ogni dettaglio in una dichiarazione di stile.

Scorpione

Le idee e soprattutto i sentimenti finalmente si illuminano, diventano più morbidi, meno trattenuti e molto più simili a uno spettacolo di meraviglia che a un interrogatorio interiore. Tu che tendi sempre a custodire tutto gelosamente, oggi dovresti lasciarti andare alle immagini belle, luminose, ioniche. La reference perfetta è la Fontana di Trevi trasformata in uno show tridimensionale per gli Internazionali di tennis, con giochi di luci e proiezioni quasi futuristiche. Ecco, tu devi fare questo con te stesso: smettere di tenere al buio le emozioni e illuminarle, perché quando escono fuori diventano molto più spettacolari di quanto immagini.

Sagittario

Lo so, tu pensi davvero che con energia, entusiasmo e determinazione si possa sistemare qualsiasi cosa. Venere e Luna avverse ti obbligano a fare qualcosa che detesti: fermarti. Non per perdere tempo, ma per capire dove stai andando e soprattutto se è sicuro continuare così. La metafora perfetta è quella delle montagne russe del Massachusetts bloccate a sessanta metri d’altezza per un guasto tecnico, con i passeggeri costretti a scendere a piedi. Ecco, questa non è una scorciatoia panoramica: è una fermata obbligatoria. Non puoi continuare a correre ignorando i segnali.

Capricorno

Questa è una giornata in cui vieni celebrato perché le tue idee geniali trovano finalmente conferma e applausi da parte di tutti. La Luna a favore ti regala sensibilità e intuito, mentre Mercurio mette ordine, strategia e concretezza. Risultato? Qualsiasi cosa tu faccia diventa immediatamente interessante e super virale. Sei come Eddie Brock che con un semplice flash mob al Pincio riesce a radunare centinaia di fan per annunciare il nuovo singolo “Bel Venerdì”. Tu oggi hai quella stessa capacità: trasformare una semplice idea in un evento.

Acquario

In questo momento vuoi vivere di leggerezza, battute e notizie assurde, possibilmente senza dover pensare troppo al resto. Mercurio in quadratura ha momentaneamente messo in standby i progetti più seri e allora tu reagisci nel modo che conosci meglio: trasformando tutto in ironia. Ti interessano solo quelle storie talmente folli da sembrare inventate, tipo l’aereo costretto a fare un atterraggio d’emergenza perché un passeggero continuava a emettere peti sul volo da Dubai ad Amsterdam. Ecco, questo per te oggi è quasi poesia contemporanea. Vuoi ridere, alleggerire, sdrammatizzare e trovare il lato assurdo delle cose, perché in fondo l’umorismo è il tuo miglior salvagente mentale.

Pesci

Le vostre non sono promesse da marinai: sono sogni ben progettati, con una rotta precisa e uno sguardo sul futuro molto più concreto di quanto gli altri pensino. Mercurio e Luna dialogano perfettamente e finalmente cuore e mente remano nella stessa direzione senza sabotarsi a vicenda. Voi vedete il futuro proprio come Björk che dichiara serenamente che andrà ai rave techno fino a novant’anni, perché ballare seguendo le proprie passioni è un diritto. Ecco, voi oggi avete questa stessa lucidità poetica: sapete cosa vi fa stare bene e finalmente non avete paura di ammetterlo.