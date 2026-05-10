L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: Toro e Vergine concreti e costruttivi

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Nella settimana dall’11 al 17 maggio 2026, il cielo favorisce una progettualità concreta e consapevole. Si parte lunedì con il Sole in Toro in sestile a Giove in Cancro, un aspetto che garantisce fiducia e una solida stabilità emotiva, offrendo un vantaggio immediato soprattutto ai segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno).

Giovedì la congiunzione tra Sole e Mercurio, sempre in Toro, porta grande chiarezza mentale. È il momento ideale per risolvere pendenze, definire strategie e dare finalmente una struttura logica a progetti che finora apparivano incerti o confusi. Sabato la Luna Nuova in Toro segnerà l'inizio di un ciclo dedicato alla costruzione di basi durevoli e alla valorizzazione delle proprie risorse personali, spingendo a investire in ciò che si ritiene importante.

La settimana si conclude domenica con l'ingresso di Mercurio in Gemelli: un cambio di guardia che introduce maggiore velocità, stimoli inediti e una comunicazione più fluida e dinamica per i giorni a venire.

Oroscopo settimanale 11-17 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, con Marte ancora nel segno senti di avere l’energia per asfaltare l’autostrada del Sole a mani nude, ma occhio che il trasloco del pianeta rosso è alle porte e il rischio di passare da guerriero a bradipo poi sarà alto. Non sprecare questi ultimi sprazzi di onnipotenza e se hai un progetto agisci ora. Anzi, scrivi un bel proclama e attaccalo al frigo. Ti servirà tra qualche settimana come promemoria motivazionale quando l'unica cosa che vorrai conquistare sarà l'ultimo pezzo di pizza rimasto nella scatola.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ascoltami Toro, con Mercurio che ha reso il tuo cervello super performante e una Luna Nuova pronta a brillare proprio nel tuo giardino, in questo weekend sei praticamente l'essere più lucido del pianeta. Ogni tua azione sembra casuale, ma in realtà ha la profondità di un pozzo senza fondo. Goditi questa fase, che è una fase anche di tranquillità, prima che Marte arrivi a darti la scossa (ma non sarà male nemmeno un po’ di elettricità in più, fidati!). In questo momento non sbagli un colpo e ti togli i tuoi sfizi mantenendo un'eleganza impeccabile.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con Venere che vi fa da bodyguard personale per l'ultima settimana, siete praticamente un concentrato di simpatia e feromoni, miei cari Gemelli. Siete voi le star da chiamare per svoltare un aperitivo moscio o per ricevere il consiglio giusto, capaci di incantare chiunque con un battito di ciglia e una battuta pronta. Sfruttate questo bonus di fascino per ottenere tutto ciò che volete prima che il pianeta dell'amore cambi aria. In questo momento siete irresistibili, dei magneti viventi a cui è impossibile dire di no, persino quando chiedete l'impossibile.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Avete la sensazione di aver fatto una corsa con un frigorifero sulle spalle. Quel peso che sentite non è solo stanchezza, è un vero e proprio sciopero generale delle vostre energie vitali. Siete stremati, irritabili e avete la soglia di tolleranza di un gatto a cui è stata calpestata la coda. Se qualcuno prova a coinvolgervi in attività fisiche, lo guardate con lo sdegno di un intellettuale dell'Ottocento. Per fortuna nel weekend la Luna Nuova in Toro arriva a salvarvi con una carezza inaspettata che vi rimette in bolla, se l’asseconderete: è il momento perfetto per eclissarvi, e spegnere il telefono. Lasciate che siano gli altri ad affannarsi, perché la vostra unica missione sarà ritrovare la pace dei sensi, preferibilmente in posizione orizzontale.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Dimentica agende e strategie razionali, perché in questo momento la tua logica è in sciopero e la tua capacità di pianificazione ha la stabilità di un castello di carte al vento. Ma caro il mio Leone, a te non serve un piano quando hai un carisma che brucia più del sole a mezzogiorno. Il tuo fascino è così sfacciato e magnetico che le persone non si limitano ad ascoltarti, iniziano letteralmente a darti la caccia per avere un pezzetto della tua luce. Preparati a improvvisare percorsi alternativi e uscite di sicurezza, perché gestire l'entusiasmo della tua schiera di ammiratori diventerà un lavoro a tempo pieno.

Voto 8 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ancora per questa settimana hai la voglia di coccole ai minimi storici e sei talmente proiettata sui tuoi nuovi obiettivi che chiunque provi a chiederti un abbraccio o un briciolo di tenerezza rischia di essere liquidato con un’occhiata glaciale e un gesto di fastidio. La Luna Nuova in Toro nel weekend porta una ventata di lucidità e concretezza e la tua voglia di fare si trasforma in pura efficacia. Preparati a riprendere in mano il timone, perché dopo giorni di isolamento volontario, sarai di nuovo pronta a dimostrare al mondo quanto vali.

Voto 6 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dimentica la solita Bilancia icona di bon ton perché hai ufficialmente esaurito la scorta di sorrisi di circostanza e sei pronta a ringhiare come un dobermann non appena qualcuno osa invadere il tuo raggio d'azione senza appuntamento. La tua proverbiale cortesia è andata in vacanza, sostituita da una voglia matta di sbranare chiunque si intrometta nelle tue cose. Sei molto selettiva e la dolcezza resta un'esclusiva riservata al partner e a quella ristrettissima cerchia di eletti che hanno superato i tuoi test d'ingresso.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamocelo pure caro Scorpione: il tuo solito acume, quello che affetta i discorsi altrui come un bisturi, in questi giorni sembra essere in ferie. Ti ritrovi lì a cercare la battuta al vetriolo o la risposta geniale che non arriva. Invece di accanirti in dibattiti che vinceresti solo con un miracolo, accetta questo temporaneo blackout cognitivo e batti in ritirata strategica. Se l'esterno ti sembra un ammasso di rumore inutile e gente lenta, spranga la porta e rifugiati sotto le lenzuola. È lì, tra istinto e contatto puro, che ritroverai la tua potenza. Per fortuna, quando il desiderio chiama, non serve certo un vocabolario Treccani per farsi capire alla perfezione.

Voto 6/7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti un rullo compressore di produttività che trasforma ogni problema in un successo da incorniciare. Hai questa grinta invidiabile che ti spinge a macinare chilometri e progetti, convinto che il mondo sia solo un grande palcoscenico pronto a tributarti l'ennesima ovazione. Però attenzione: mentre tu galoppi verso la gloria convinto che nulla possa fermarti, l’unico ostacolo reale è il gelo che stai lasciando tra le persone. Splendido il tuo dinamismo, per carità, ma cerca di non trasformarti in un robot programmato solo per vincere. Ogni tanto molla la presa sulla tua tabella di marcia e prova a regalare un po' di quel fuoco a chi ti ama.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai presente quei giorni in cui anche sollevare il telecomando ti sembra un’impresa degna delle fatiche di Ercole? Sei più o meno in quella situazione e in più la tua collezione di scuse per rimandare ogni impegno sta diventando enciclopedica. Ti senti stanco e poco "sul pezzo”, ma se il corpo è in sciopero, la tua testa è diventata invece una centrale operativa di altissimo livello. Sfrutta il weekend per smettere di sentirti in colpa per la tua pigrizia e inizia a fare quello che ti riesce meglio: l’ingegnere del tuo futuro. Mentre gli altri corrono a vuoto, tu mettiti lì con calma e progetta la tua rinascita. Oggi pianifichi, domani conquisti.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con questa Venere che ancora ti sostiene sei quasi un distributore automatico di buone vibrazioni. Sei praticamente un hotspot di gentilezza che emana luce e disponibilità. Certo, la logica ogni tanto crasha e perdi il filo del discorso, ma con questo cuore gigante nessuno ci farà caso. Sei l'upgrade che tutti vorrebbero nella propria vita, anche se nel weekend la Luna Nuova in Toro proverà a metterti i bastoni tra le ruote facendoti sentire un po' fuori sincrono tra quello che senti e quello che dovresti effettivamente fare.

Voto 7 + +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, vi ritrovate a essere super efficienti, ma se da un lato vedere ogni tassello del puzzle andare al suo posto vi dà un senso di controllo, dall'altro avvertite un vuoto strano. Sì, perché vi manca quel brivido irrazionale, quel caos creativo che è la vostra vera linfa vitale. Vi sentite come artisti costretti a fare i ragionieri. Siete impeccabili, d’accordo, ma questa perfezione così asciutta e priva di sfumature vi va decisamente stretta. Siete anime nate per navigare nell'astratto, e trovarvi con i piedi così piantati a terra vi fa sentire dei pesci fuor d'acqua… ma con i conti in regola.

Voto 6 e mezzo