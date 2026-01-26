Nettuno entra in Ariete dal 26 gennaio 2026: nascono nuovi ideali innovativi e coraggiosi

Il 26 gennaio 2026 Nettuno entra ufficialmente in Artiete per restarci fino al 2039. Saranno anni di grande apertura mentale all’innovazione e ai diritti di tutti. I segni più coinvolti saranno il Leone, il Sagittario, l’Acquario e i Gemelli.

Con il 26 gennaio 2026, il pianeta Nettuno entrerà ufficialmente nel segno dell’Ariete per starci, questa volta, fino al 2039. In realtà Nettuno, già nell’estate 2025, aveva fatto un piccolo passaggio nel segno dell’Ariete, assaggiando soltanto i primi 2°. Quando un pianeta lento come Nettuno cambia segno zodiacale (cosa che avviene circa una volta ogni 14 anni), a livello collettivo si hanno dei cambiamenti importanti. Perché questi pianeti (insieme a Urano e Plutone, ma anche Saturno) vanno a definire quelli che sono i movimenti delle correnti sociali, politiche, ideologiche, filosofiche.

Ovviamente questi pianeti hanno anche un valore riferito alla singola persona. Ma questo avviene quando il pianeta si trova esattamente nel grado specifico che coinvolge il nostro Sole. Infatti, muovendosi molto lentamente, Nettuno non va a coinvolgere contemporaneamente tutti i nati in un segno zodiacale, ma diluisce l’effetto all’interno dei suoi 14 anni. So che questa cosa pare un po’ complessa e faticosa da comprendere, però è davvero così che funziona l’astrologia.

Nettuno è il pianeta dei grandi ideali, delle filosofie, delle idee che muovono le azioni. Il segno zodiacale dell’Ariete è il segno del combattente che scende in campo con coraggio perché vuole essere visto, ascoltato, preso in considerazione. Unendo questi due elementi avremo una grande esplosione, per esempio di creatività dal punto di vista artistico e innovativo, ma anche nuovi leader politici e sociali pronti a battersi per i propri diritti civili. Nettuno in Ariete ha una grande forza di innovazione, di ribellione, di attenzione al singolo. L’ultima volta che Nettuno si è trovato nel segno dell’Ariete è stato dal 1861 al 1875: mentre in Italia nasceva una nuova identità nazionale, in tutto il mondo c’erano grandi battaglie per l’indipendenza.

Il significato di Nettuno in Ariete dal 26 gennaio 2026

Come sempre, chiaramente, noi dobbiamo guardare non soltanto il singolo aspetto, in questo caso Nettuno in Ariete, ma contestualizzarlo all’interno di tutto il cielo. La grande particolarità di questo biennio 2025-2026 è che Nettuno, entrando in Ariete, crea una sintonia, un legame di spinta e di incoraggiamento reciproco con Plutone in Acquario e Urano in Gemelli. I tre pianeti lenti quindi sembrano coalizzarsi in una grande spinta all’innovazione, all’azione, al cambiamento potente. Sarà difficile restare legati alla tradizione e alle vecchie regole.

Questo ovviamente si esprimerà in tutti i campi del sociale: dalla tecnologia alla politica, dall’arte alla socialità. In più, proprio nel suo ingresso nel segno dell’Ariete, Nettuno si trova congiunto a Saturno, cosa che avviene una volta ogni 36 anni. La congiunzione di Nettuno con Saturno va proprio ad amplificare quelli che sono gli ideali alla base delle leggi, e quindi spesso va a scardinare le leggi che non rispondono più agli ideali della maggioranza delle persone. In Ariete, ovviamente, questa caratteristica si amplifica.

Infine, sempre guardando in modo un po’ ampio il cielo del 2026, possiamo notare come, a partire dal 1° luglio, anche Giove sarà in un segno di fuoco, il Leone, quindi questo elemento diventa grande protagonista. Il fuoco, in questo caso, è il bisogno di essere visti, riconosciuti, ma anche la passione con la quale avremo voglia di farci sentire. È chiaro, lo ripeto, che queste caratteristiche non sono buone o cattive in sé, belle o brutte, ma semplicemente delle caratteristiche che poi ciascun essere umano e ciascuna comunità deciderà come affrontare e mettere in pratica.

Gli effetti di Nettuno in Ariete su tutti i segni zodiacali

Come vi ho spiegato all’inizio, io adesso vi racconterò quali sono i segni zodiacali coinvolti da questo passaggio lunghissimo di Nettuno in Ariete. Ricordatevi però due cose molto importanti: la prima è che all’interno del nostro tema natale non c’è soltanto il Sole, ma ci sono anche altri punti molto importanti come la nostra Luna e il nostro Ascendente, di cui dovremmo considerare sia il segno zodiacale che il grado (i gradi vanno da zero a 30). Inoltre, trattandosi di un pianeta lentissimo, la questione dei gradi è davvero fondamentale perché, per esempio, se vi dico che ad avere Nettuno a favore sarà (anche) il segno del Leone, è chiaro che i nati nei primissimi giorni del Leone ne godranno fin da subito, mentre i nati negli ultimi giorni del Leone ne godranno tra 14 anni. Un tempo effettivamente da considerare!

A godere di questo transito di Nettuno in Ariete saranno il Leone, il Sagittario, l’Acquario e i Gemelli. Questi segni zodiacali vedranno amplificate la loro spiritualità, l’amore cosmico, l’apertura mentale e l’apertura a nuovi grandi ideali che andranno ad interagire con il quotidiano. L’Ariete, che ospita Nettuno, sarà pronto anche lui a spalancarsi a nuove importanti visioni della vita, ma contemporaneamente queste potranno amplificare il senso di subbuglio del cambiamento rispetto al passato. Occhio in questo caso all’idealizzazione troppo veloce e impulsiva.

Nettuno in Ariete, invece, darà fastidio alla Bilancia, al Cancro e al Capricorno, che si troveranno a vivere momenti di grande vuoto personale ed esistenziale, domande importanti sul senso profondo della vita, delle relazioni, del quotidiano. Nettuno indica anche l’allontanamento importante di qualcuno o di qualcosa, un cambiamento inevitabile che ci porta lentamente verso la comprensione della grande legge dell’impermanenza. Vi ricordo ancora una volta che anche i transiti difficili sono necessari alla nostra evoluzione, anzi sono anche più necessari degli altri. È proprio da qui che comprendiamo davvero chi siamo e dove vogliamo andare.