Testo e significato di Situazione complicata, in cui Lucio Corsi racconta un impossibile ménage à trois Nell'ultimo album di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, c'è anche la canzone Situazione complicata, ovvero la storia impossibile di un ménage à trois: ecco testo e significato.

A cura di Redazione Music

Lucio Corsi a Sanremo 2025 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Lucio Corsi ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album con Volevo essere un duro, che prende il nome dal singolo con cui il cantautore maremmano si è presentato all'ultimo Festival di Sanremo, sorprendendo tutti col secondo posto finale, inaspettato anche per lui, e che in più gli ha portato la possibilità di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest dove rappresenterà l'Italia al posto di Olly, vincitore del festival, che però ha preferito rinunciare. Nell'album, oltre a brani come Volevo essere un duro, appunto, ma anche Tu sei il mattino, Francis Delacroix e Nel cuore della notte c'è un'altra canzone che rispecchia la sua poetica, ovvero Situazione complicata, un brano che racconta un impossibile ménage à trois.

Il testo di Situazione complicata

Ho voglia di finire con Giulia in Paradiso

Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito

Viviamo nella stessa città

È bella come il mare infinito

L'unico difetto che ha è suo marito

È l'unico difetto che ha

Ho voglia d'aspettare con lei un treno che ritarda

E rovinare un grande amore che non mi riguarda

L'amo, ma nessuno lo sa

È il fiore che ho nascosto in un libro

L'unico difetto che ha è suo marito

L'unico difetto che ha è quel cretino, oh

E l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico

È l'unico difetto che ha

Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra (Uh-ah)

Ma non ho nemmeno i soldi per un pullman chе si ferma (Uh-ah)

Magari chiamo Francis Delacroix

Perché a pеnsare a Giulia sono impazzito

Ho tolto i petali alle margherite

Ma sono indecise, cattive e gelose

Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia a un girasole

Per provare a cambiare le cose

Così magari si lascerà

I fiori, si sa, sono appesi a un filo

Domani tornerò in Italia a bordo di un battello

Del re e della regina non m'importa un fico secco

Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino

Vuole sapere com'è il Regno Unito

L'unico difetto che ha (Oh)

L'unico difetto che ha

L'unico difetto che ha è il tempo grigio

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la (Uh-ah)

La-la-la-la-la-la, la-la-la-la

Il significato di Situazione complicata

Lucio Corsi racconta una storia d'amore impossibile con Giulia, un'amica, certo, ma anche e soprattutto moglie di un suo amico ("L'unico difetto che ha è suo marito, l'unico difetto che ha è quel cretino, oh e l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico"). Il cantautore la presenta così: "‘Situazione complicata' è una canzone d’amore proprio perché tragicomica. La voce narrante è quella di un uomo ridicolo, ridicolo poiché possessore di un cuore ingarbugliato. Sogna e soffre, studia piani fallimentari, fugge alla perfezione, torna e finge". Anche in questa storia – in cui torna Francis Delacroix – la Natura fa il suo ingresso, e lo fa così: "Ho tolto i petali alle margherite ma sono indecise, cattive e gelose, ho messo un paio di Ray-Ban in faccia a un girasole".