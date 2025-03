video suggerito

Testo e significato di Astronave giradisco, Lucio Corsi racconta un mondo senza difetti e esseri umani Astronave giradisco è un’altra delle canzoni di Lucio Corsi che è tornata virale dopo il secondo posto di Volevo essere un duro al Festival di Sanremo 2025, in attesa della partecipazione all’Eurovision. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi

Le canzoni di Lucio Corsi continuano a farsi ascoltare anche da chi non conosceva il cantautore prima dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui Corsi ha partecipato con la canzone Volevo essere un duro, che si è classificata di pochissimo alle spalle di Olly e della sua Balorda nostalgia, e che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea. Questo successo incredibile ha portato tantissime persone a incuriosirsi e cercare altre canzoni di questo cantante che ha sorpreso tutti con la sua poetica fiabesca e con le sue canzoni che mescolano Gianni Rodari al Glam rock. Una delle canzoni riscoperte è senza dubbio Astronave Giradisco – contenuta nell'album La gente che sogna -, al decimo posto della classifica Virale di Spotify, condividendo la Top 10 con brani come Tu sei il mattino, Cosa faremo da grandi? e Trieste.

Testo di Astronave Giradisco

Al mondo senza difetti

Gli si fermavano davanti gli specchi

C'erano gli angeli che svolazzavano

Con i piccioni sui i tetti, uh

C'era una fila di astronavi tra le stelle

E gente verde dentro gli autogrill

Con le valigie messe nelle navicelle

Tutti volevano arrivare lì

Nel mondo senza difetti

Dove gli umani erano gli unici assenti

Dove le statue camminavano

Per stare al passo coi tempi

C'era una fila di astronavi tra le stellе

Perfino un irriconoscibile E.T

Con le valigiе messe nelle navicelle

Tutti volevano atterrare lì

Sui tetti delle case

L'astronave giradisco

Sparava un sound spaziale

Per i mondi che spariscono

L'ultima hit dell'universo

Ta-ra, ta-ta-ra-ra

"Space Vibrations"

Leggi anche Testo e significato di Trieste, Lucio Corsi racconta la favola del vento come un cantante in tv

Nel mondo senza difetti

Il paradiso coi cancelli aperti

C'erano nuvole che trasportavano

Storie d'amore in balia dei venti

C'era una coda luminosa tra le stelle

Anche il satellite d'amore di Lou Reed

Come Maria che appare in tutte le frequenze

Radio Mayday passava l'ultima hit

"Space Vibrations"

Sui tetti delle case

L'astronave giradisco

Sparava un sound spaziale

Per gli amori che finiscono

L'ultima hit dell'universo

Ta-ra, ta-ta-ra-ra

"Space Vibrations"

La-la-la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la

Il significato di Astronave giradisco

"È un lento da ballare in due, tu e la tua ombra" ha detto Lucio Corsi parlando di Astronave giradisco, canzone che racconta di un improbabile viaggio verso il "mondo senza difetti, dove gli umani erano gli unici assenti", canta Corsi che subito mette in chiaro che non esistono mondi senza difetti laddove esiste l'uomo, e racconta questo mondo come una realtà in cui "C'erano nuvole che trasportavano storie d'amore in balia dei venti", per mantenere sempre fede alla sua poetica che usa il fiabesco per parlare della nostra realtà, citando anche l'amato Lou Reed e la sua satellite of Love.