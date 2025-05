video suggerito

Il silenzio di Corsi e Big Mama dopo l'esibizione di Israele all'Eurovision 2025, solo un appello alla pace Durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2025, Gabriele Corsi e Big Mama hanno preferito restare in silenzio al termine dell'esibizione della cantante Yuval Raphael, in gara per Israele. Pochi istanti prima che si esibisse, si erano limitati a fare un appello per la pace.

A cura di Stefania Rocco

Durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda su Rai1 in diretta dalla St. Jakobshalle arena di Basilea, Gabriele Corsi e Big Mama hanno preferito restare in silenzio al termine dell’esibizione della cantante Yuval Raphael, in gara per rappresentare Israele con la canzone “New Day Will Rise”. Pochi istanti prima che l’artista salisse sul palco, i due conduttori dell’edizione italiana di ESC2025, si erano limitati a parlare di pace, senza entrare nel merito del conflitto tra Israele e Palestina e, in particolare, dei terribili bombardamenti che da mesi i palestinesi subiscono nella striscia di Gaza. Terminata la performance, i conduttori hanno preferito restare in un religioso silenzio per gli svariati secondi necessari a Raphael per lasciare il palco e dare spazio all’artista successivo.

L’appello di Gabriele Corsi e Big Mama per la pace

Quando l’ingresso della cantante israeliana sul palco è stato annunciato, il primo a prendere la parola è stato Corsi. “Cambiamo decisamente atmosfera. Arriva Israele”, è stato il commento del conduttore, “Quattro vittorie: nel ’78, ’79, ’98 e 2018. L’interprete è Yuval Raphael, una ragazza sopravvissuta al massacro del Nova Festival. Come tutti sappiamo, la partecipazione di Israele a Eurovision Song Contest 2025 ha fatto molto discutere”. “Si parla di un nuovo giorno che sorgerà”, ha aggiunto Big Mama, “E noi speriamo che questo nuovo giorno sia un giorno di pace e, come cantava John Lennon, give peace a chance”. “Pace”, ha concluso Corsi, prima di lasciare la scena all’artista israeliana. Terminata la performance, i due conduttori scelti dalla Rai hanno preferito non aggiungere altro.

I fischi durante l’esibizione di Israele a Eurovision Song Contest 2025

L’esibizione di Yuval Raphael durante la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2025 del 15 maggio scorso era stata accolta dai fischi dei presenti in studio. Terminata la performance, erano stati diversi gli spettatori a manifestare apertamente il proprio dissenso nei confronti della campagna militare di Israele in Palestina. Numerose le bandiere palestinesi sventolate in platea. I rumori più forti erano stati coperti dal suono degli applausi, probabilmente aggiunti allo scopo di coprire le proteste più accese.