Yuval Raphael rappresenterà Israele all’Eurovision 2025: è sopravvissuta alla strage di Hamas fingendosi morta

Yuval Raphael rappresenterà l'Israele all'Eurovision Song Contest 2025. La cantante 24enne di Ra’anana è sopravvissuta all'attacco di Hamas al Festival musicale Nova nascondendosi sotto i cadaveri in un rifugio preso d'assalto, fingendosi morta. Ha vinto Hakochav Haba (The Rising Star) lo scorso mercoledì sera ottenendo il maggior numero di voti, ricevendo quindi il pass per l'Eurovision Song Contest 2025. "La musica è uno degli ingredienti più forti per la mia guarigione”, ha dichiarato durante la finale, si legge su The Times Of Israel.

Il racconto di Yuval Raphael sopravvissuta alla strage di Hamas

Yuval Raphael durante la finale del concorso per accedere all'ESC 2025, ha cantato una versione ballata di Dancing Queen degli ABBA, dedicandola a "tutti gli angeli" che hanno perso la vita al Festival musicale Nova. Lei era lì ma si è salvata fingendosi morta e nascondendosi sotto i cadaveri: "“Mi sono nascosta sotto un corpo, era ricoperto di sangue, mi sono sporcata con quel sangue. C’era un mare di corpi sopra di noi, non riuscivo a respirare. Intrappolata e temendo per la mia vita, ho assistito a orrori indicibili: amici e sconosciuti sono stati feriti e uccisi davanti ai miei occhi", ha raccontato. "Quando i corpi degli assassinati sono caduti su di noi, ho capito che nascondermi sotto di loro era l'unico modo per sopravvivere all'incubo", le sue parole riportate da Times Of Israel. Stando alle sue dichiarazioni riportate da Il Fatto Quotidiano, Yuval Raphael ha spiegato di dovere la sua "vita a quei ragazzi che non potevano più proteggere se stessi perché erano stati uccisi, ma con il loro corpo hanno salvato me". Oggi vive di musica, l'"ingrediente più forte per il percorso verso la guarigione", ha aggiunto. La canzone che porterà all'Eurovision Song Contest 2025 sarà selezionata da una commissione e pubblicata a marzo.

L'Eurovision Song Contest: date e conduttori

L'Eurovision Song Contest 2025 si terrà dal 13 al 17 maggio in Svizzera, a Basilea, paese che ha vinto l'ultima edizione dello scorso anno a Malmo, in Svezia. Saranno Hazel Brugger, attrice e presentatrice svizzero-americana, Sandra Studer e Michelle Hunziker le conduttrici della 69esima edizione del festival seguito in tutto il mondo.