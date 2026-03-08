Elettra Lamborghini vincitrice morale di Sanremo 2026, non per la canzone e la classifica ma per lo show

Elettra Lamborghini – ph Marco Alpozzi : LaPresse

In un Sanremo che non ha brillato particolarmente per lo show, con poca voglia di cavalcare polemiche per ridestare un po' gli spettatori, Elettra Lamborghini è stata la scheggia impazzita di questa edizione. Possiamo dire che qualcosa l'ha vinto, ovvero il Premio simpatia. Un po' poco, si potrà dire, e in effetti è vero, i vincitori morali sono sempre quelli a cui si cerca di accordare un po' di consolazione, ma Lamborghini, che si presentava in gara con la canzone "Voilà", ha puntato tutto sullo show, soprattutto quando ha capito che per la gara non c'era speranza alcuna. A Sanremo Top, quindi, ha proseguito sul mood dei "festini bilaterali", giocando con Carlo Conti e il parterre di opinionisti.

Lamborghini si è classificata in sedicesima posizione nella gara e settima in quella del Fantasanremo, a cui, come ha detto sul palco, puntava: "Carlo dammi il cinque, tanto ho già capito che qua non vinco un tubo. Sai che c'è la gara bilaterale. Laura (Pausini, ndr) devo abbracciarti, ho bisogno dei punti che qua non vinco un tubo. Qualcosa dovrò pur vincere, almeno la gara bilaterale. Non credo ci vedremo più, grazie mille, mi sono divertita come una grande". Uno show sul palco dell'Ariston, che seguiva tutto il tormentone – uno dei pochi – sui festini che non la facevano dormire la notte e che è diventato un must di tutta la settimana sanremese.

La sua canzone non aveva alcuna possibilità di vincere il Festival, ma difficilmente Lamborghini poteva pensare di avere chance, così ha scelto di puntare tutto sul gioco e sulla simpatia. Insomma, ha trasformato la gara e i giorni in Riviera in uno show nello show, non solo sui media e all'Ariston, ma in maniera diffusa in tutta Sanremo. Col megafono dalle scale del suo albergo, in giro per le strade della città di notte, dal balcone dei The Jackal, in diretta dal loro divano, quando si è affacciata chiedendo ai ragazzi che facevano festa nei bar di non urlare e fare silenzio. Insomma, Lamborghini è stata la vincitrice morale dello show più che della gara.

Elettra Lamborghini e Carlo Conti – ph Marco Alpozzi : LaPresse

E sul palco di Sanremo Top ha anche giocato con uno dei punti fondamentali dello show diretto da Carlo Conti. Quando il presentatore e direttore artistico del Festival ha annunciato la classifica FIMI la cantante ha urlato: "Meglio non vederla la classifica". La sua canzone è in sedicesima posizione della classifica FIMI, a metà tra tutti i Big che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Mentre in radio la sua "Voilà" è in trentottesima posizione. Insomma, lontana dalle prime, almeno per adesso.

Lamborghini, poi, ha anche raccontato di non aver quasi dormito da Sanremo a oggi, perché l'unica sera in cui ci stava riuscendo il suo cane ha vomitato nel letto (sic). Alla domanda sul perché non avesse vinto, la risposta ha continuato a essere ironica: "Perché non ho vinto? Me lo chiedo anche io. Tutti ‘ti amo, ti amo', ma dove sono i miei voti?". E in effetti i voti della giuria popolare sono andati da altre parti, ma benché tutto l'amore mostratole in Liguria non si sia trasformato in voti almeno ha contribuito a rafforzare il suo brand personale, confermandola come una delle artiste più autoironiche.