Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito

Fantasanremo 2026, la classifica definitiva: vincono LDA e Aka7even con 780 punti dopo la finale del Festival

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2026, andata in scena sabato 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1. Al secondo posto si piazzano le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci al terzo.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2026, andata in scena ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1. Al secondo posto si piazzano le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci al terzo. Gli organizzatori del gioco parallelo che coinvolge spettatori e artisti in gara hanno annunciato in diretta Instagram, poco fa, la classifica completa. A Fulminacci, che ha vinto il premio Mia Martini, sono andati +30 punti, alla Brancale, che ha conquistato Premio Lucio Dalla, +30. +30 anche per Fedez e Marco Masini che hanno conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. +100 punti per Sal Da Vinci, vincitore del Festival.

La classifica definitiva del Fantasanremo 2026 dopo la finale del Festival

Di seguito la classifica definitiva del Fantasanremo 2026 stilata dopo la serata finale del Festival:

  1. LDA & AKA 7EVEN: 780 punti
  2. BAMBOLE DI PEZZA: 570 punti
  3. SAL DA VINCI: 520 punti
  4. SAMURAI JAY: 512 punti
  5. DARGEN D’AMICO: 484 punti
  6. DITONELLAPIAGA: 460 punti
  7. ELETTRA LAMBORGHINI: 427 punti
  8. EDDIE BROCK: 420 punti
  9. J-AX: 411 punti
  10. SAYF: 405 punti
  11. LEO GASSMANN: 366 punti
  12. ERMAL META: 344 punti
  13. ARISA: 325 punti
  14. MALIKA AYANE: 298 punti
  15. FULMINACCI: 282 punti
  16. SERENA BRANCALE: 266 punti
  17. FEDEZ & MASINI: 240 punti
  18. LUCHÈ: 237 punti
  19. LEVANTE: 218 punti
  20. ENRICO NIGIOTTI: 211 punti
  21. TOMMASO PARADISO: 208 punti
  22. MICHELE BRAVI: 207 punti
  23. MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE: 199 punti
  24. MARA SATTEI: 198 punti
  25. NAYT: 175 punti
  26. PATTY PRAVO: 173 punti
  27. TREDICI PIETRO: 164 punti
  28. FRANCESCO RENGA: 135 punti
  29. RAF: 130 punti
  30. CHIELLO: 80 punti

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 con 780 punti

Ad avere la meglio, dunque, sono stati i due giovani artisti napoletani LDA e Aka7even, che si sono classificati al primo posto con 780 punti seguiti dalle Bambole di Pezza e dal vincitore Sal Da Vinci. In gara partecipavano con il brano Poesie Clandestine.

Leggi anche
Classifica Fantasanremo 2026, i punti dopo la terza serata: LDA e Aka7even ancora in vetta, Leo Gassman rimonta

I bonus e i malus al Fantasanremo 2026 nella serata finale del Festival

Oltre ai bonus per le posizioni in classifica e per i diversi premi, la finale di Sanremo 2026 prevedeva altri punti bonus per la serata. +20 a chi ha messo in atto il "Bonus SiVola", ovvero a chi ha fatto il gesto di vittoria sul palco, +10 a chi si è presentato scalzo (come nel caso di Dargen D'Amico), +20 per Micdrop, ovvero a chi ha compiuto un gesto teatrale per concludere l'esibizione, +5 per chi ha battuto 5 a un conduttore, e +10 a chi ha abbracciato Carlo Conti.

Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
I Big ospiti da Mara Venier a Domenica In: Sal Da Vinci cade in studio durante l'esibizione
La reazione dopo la caduta in diretta: "Ora finiremo su tutti i Tg"
Perchè Fulminacci ha usato una banana al posto del microfono
Lamborghini show, toglie il telefono dal fondoschiena e svela: "Ho interrotto il festino di Leclerc"
Levante bacia Mara Venier: "Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva"
L'intervista di William Di Liberatore a Fanpage: com'è nata "l'operazione De Martino"
Sayf a Domenica In con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca Genovese
Gli ascolti tv della serata finale: dati in calo rispetto al 2025
Il saluto commosso di Carlo Conti: "A Bruno, che mi ha portato a pescare in questi giorni"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views