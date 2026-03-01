Fantasanremo 2026, la classifica definitiva: vincono LDA e Aka7even con 780 punti dopo la finale del Festival

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2026, andata in scena ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, al Teatro Ariston e in diretta su Rai 1. Al secondo posto si piazzano le Bambole di Pezza, Sal Da Vinci al terzo. Gli organizzatori del gioco parallelo che coinvolge spettatori e artisti in gara hanno annunciato in diretta Instagram, poco fa, la classifica completa. A Fulminacci, che ha vinto il premio Mia Martini, sono andati +30 punti, alla Brancale, che ha conquistato Premio Lucio Dalla, +30. +30 anche per Fedez e Marco Masini che hanno conquistato il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. +100 punti per Sal Da Vinci, vincitore del Festival.

La classifica definitiva del Fantasanremo 2026 dopo la finale del Festival

Di seguito la classifica definitiva del Fantasanremo 2026 stilata dopo la serata finale del Festival:

LDA & AKA 7EVEN: 780 punti BAMBOLE DI PEZZA: 570 punti SAL DA VINCI: 520 punti SAMURAI JAY: 512 punti DARGEN D’AMICO: 484 punti DITONELLAPIAGA: 460 punti ELETTRA LAMBORGHINI: 427 punti EDDIE BROCK: 420 punti J-AX: 411 punti SAYF: 405 punti LEO GASSMANN: 366 punti ERMAL META: 344 punti ARISA: 325 punti MALIKA AYANE: 298 punti FULMINACCI: 282 punti SERENA BRANCALE: 266 punti FEDEZ & MASINI: 240 punti LUCHÈ: 237 punti LEVANTE: 218 punti ENRICO NIGIOTTI: 211 punti TOMMASO PARADISO: 208 punti MICHELE BRAVI: 207 punti MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE: 199 punti MARA SATTEI: 198 punti NAYT: 175 punti PATTY PRAVO: 173 punti TREDICI PIETRO: 164 punti FRANCESCO RENGA: 135 punti RAF: 130 punti CHIELLO: 80 punti

LDA e Aka7even vincono il Fantasanremo 2026 con 780 punti

Ad avere la meglio, dunque, sono stati i due giovani artisti napoletani LDA e Aka7even, che si sono classificati al primo posto con 780 punti seguiti dalle Bambole di Pezza e dal vincitore Sal Da Vinci. In gara partecipavano con il brano Poesie Clandestine.

I bonus e i malus al Fantasanremo 2026 nella serata finale del Festival

Oltre ai bonus per le posizioni in classifica e per i diversi premi, la finale di Sanremo 2026 prevedeva altri punti bonus per la serata. +20 a chi ha messo in atto il "Bonus SiVola", ovvero a chi ha fatto il gesto di vittoria sul palco, +10 a chi si è presentato scalzo (come nel caso di Dargen D'Amico), +20 per Micdrop, ovvero a chi ha compiuto un gesto teatrale per concludere l'esibizione, +5 per chi ha battuto 5 a un conduttore, e +10 a chi ha abbracciato Carlo Conti.