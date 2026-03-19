Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: quando inizia l’evento e quante probabilità ha di vincere con Per sempre sì
Dal 12 al 16 maggio 2026 si terrà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest – le semifinali il 12 e 14, mentre la finale sarà il 16 – che si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna grazie alla vittoria, nel 2025, di JJ con la canzone "Wasted Love". Sarà Sal Da Vinci a partecipare per l'Italia con la canzone "Per sempre sì" che si è aggiudicata il Festival di Sanremo 2026, avendo la meglio su Sayf e Ditonellapiaga. È dal 2015 che il regolamento della kermesse canora prevede che il vincitore del Festival acquisisca anche il diritto a rappresentare l'Italia alla gara europea, a meno che non sia lui stesso a rinunciare, come avvenuto per due volte da allora, prima con gli Stadio a vantaggio di Francesca Michielin e poi con Olly, nel 2025, sostituito da Lucio Corsi.
Sal Da Vinci cercherà di continuare a tenere l'Italia alta in classifica, come avvenuto negli ultimi anni, alla ricerca del nono piazzamento consecutivo in top 10, a dimostrazione della forza del nostro Paese. Nonostante l'Italia abbia vinto solo una volta dal nostro rientro, nel 2021 con i Måneskin, questo non incide sulla considerazione del nostro Paese. Lo spiegava bene a Fanpage Marta Cagnola, giornalista di Radio24 e grande esperta di ESC: "Abbiamo vinto una volta sola, però questo dato racconta solo una parte della storia. In realtà siamo fortissimi in Europa, perché all’Eurovision non contano solo le vittorie: contano anche i piazzamenti (…) Tra i fan eurovisivi, l’Italia è sempre considerata una potenziale top 10".
"Per sempre sì" è la canzone eurovisiva più ascoltata su Spotify, grazie anche alla grande attenzione che il Festival di Sanremo ha in Italia, incrementando molto gli stream, a differenza di altri Paesi. La canzone di Sal Da Vinci conta oltre 13 milioni di stream e continua ad avere la migliore performance quotidiana davanti alle canzoni della Svezia e della Finlandia. Nonostante questo numero elevato di stream, Sal Da Vinci non è dato come favorito alla vittoria finale e non è neanche sul podio. Contando complessivamente quello che dicono le principali agenzie di scommesse "Per sempre sì" è in ottava posizione totale. Sono Finlandia, Danimarca e Francia a giocarsi la vittoria, con Grecia e Svezia a incalzare il podio.
Il cantante napoletano si esibirà per la prima volta fuori concorso, nella semifinale del 12 maggio, perché fa parte delle Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania e Regno Unito (erano cinque ma quest'anno la Spagna ha boicottato a causa della partecipazione di Israele). Queste nazioni approdano direttamente alla finale senza passare per le semifinali perché sono i maggiori contributori economici dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU). Quindi l'esibizione del cantante italiano è puramente simbolica e serve per far ascoltare anche la sua canzone.
Sal Da Vinci, quindi, si esibirà direttamente in gara per la finale del 16 maggio. Il cantante italiano è l'artista meno giovane della kermesse, con i suoi 57 anni (è nato il 7 aprile 1969) ed è anche quello più anziano di sempre a rappresentare l'Italia. Prima di lui il record apparteneva a un altro napoletano, ovvero Peppino Di Capri, in gara sul palco di Roma 1991 a 51 anni. La più giovane che si esibirà sul palco di Vienna, invece, è la diciassettenne francese Monroe, classe 2008. C'è anche un altro po' di Italia grazie all'italo-eritrea Senhit che, per la terza volta, difenderà i colori della Repubblica di San Marino con il brano "Superstar" insieme a Boy George.
L'Eurovision sarà condotto ancora una volta da Gabriele Corsi che sarà probabilmente affiancato da Elettra Lamborghini, stando a quanto riporta Il Giornale. Le semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026 saranno trasmesse in diretta martedì 12 e giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 2, mentre la finale di sabato 16 maggio andrà in onda su Rai 1. Su Rai Radio2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre come sempre gli ascoltatori potranno trovare il commento in simulcast delle tre serate, ma l'evento sarà disponibile anche su RaiPlay.