Denise di Temptation Island paparazzata al mare senza il fidanzato Marco Raffaelli: “Stava piangendo”

Denise di Temptation Island è stata avvistata in un lido a Fregene, in provincia di Roma, in compagnia di un'amica. La segnalazione arriva alla vigilia di una nuova puntata del reality dei sentimenti – in programma per domani sera, giovedì 17 luglio, in prima serata su Canale5 – che vedrà l'evoluzione della sua conoscenza con il tentatore Flavio Ubirti. Stando alle anticipazioni della puntata, Marco Raffaelli, il fidanzato, sarà furioso dopo aver assistito alle immagini della compagna sempre più vicina al single. La talpa che ha avvistato Denise ieri, ha documentato l'incontro con un video, condiviso dal profilo Instagram Realityedition.

Il video di Denise in spiaggia senza Marco Raffaelli

"Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me" ha raccontato una talpa alla pagina Instagram RealityEdition. L'utente che ha incontrato a Fregene la protagonista dell'edizione del reality dei sentimenti ancora in corso, ha spiegato di averla vista "visibilmente provata, forse stava proprio piangendo". Era in compagnia di un'amica, quindi senza il fidanzato Marco Raffaelli.

Le immagini non offrono dettagli sull'evoluzione della sua storia d'amore con Marco Raffaelli che, stando alle anticipazioni della puntata, starebbe iniziando a traballare per via della conoscenza di Denise con il tentatore Flavio Ubirti.

Le anticipazioni della puntata di domani: la furia di Marco dopo i video di Denise e Flavio

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island di domani, giovedì 17 luglio 2025, rivelano che Denise proseguirà la sua conoscenza con Flavio Ubirti, scatenando l'ira del fidanzato Marco Raffaelli. L'uomo urlerà contro lo schermo: "Facciamo il falò io, lei e lui. Si può fare? Facciamolo". Una volta fuori dal capanno, darà sfogo alla sua rabbia sollevando un tavolo e ribaltandolo, secondo quanto anticipano i video trasmessi in anteprima.