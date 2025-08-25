“Temptation Island e poi” su Canale 5 a settembre: lo speciale sui protagonisti dell’ultima edizione

Andrà in onda su Canale 5 nella terza settimana di settembre lo speciale “Temptation Island e poi”, che racconterà cosa è successo alle coppie dell’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia dopo lo spegnimento delle telecamere.

Le avventure televisive delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island non sono ancora terminate. A svelarlo è Dagospia, che annuncia la messa in onda, prevista per la terza settimana di settembre, dello speciale Temptation Island e poi. L’appuntamento, in programma su Canale 5 probabilmente in prima serata, permetterà alla redazione del programma di raccontare cosa è successo alle coppie e ai single una volta spente le telecamere.

Diverse storie rimaste in sospeso troveranno così una conclusione, almeno parziale, grazie a questo speciale pensato proprio per aggiornare il pubblico sugli sviluppi della vita reale dei protagonisti. Si scoprirà, ad esempio, cos'è accaduto a Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo dopo il presunto tradimento svelato nel corso dell'ultima puntata. Scopriremo, inoltre, come prosegue la storia tra gli avvocati Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

Svelato il motivo del silenzio social dei protagonisti

La messa in onda dello speciale chiarisce anche il motivo del silenzio social mantenuto dai partecipanti dell’ultima edizione. Per la prima volta, a differenza delle stagioni precedenti, coppie, tentatori e tentatrici hanno tenuto i propri profili social blindati, senza fornire alcun aggiornamento sulla loro vita privata. Questo silenzio, ora spiegato, era funzionale all’appuntamento televisivo previsto nei primi giorni di settembre su Canale 5. Lo speciale potrebbe rivelarsi un grande successo, considerando i numeri record in termini di share e spettatori ottenuti dall’ultima edizione.

Nel 2025 una sola edizione di Temptation Island

L’edizione conclusasi a fine luglio è stata l’unica prevista per il 2025. Diversamente dallo scorso anno — quando Canale 5 trasmise due edizioni, a luglio e settembre — Fascino e Maria De Filippi hanno deciso di puntare su un unico appuntamento annuale. Tuttavia, i risultati straordinari ottenuti hanno spinto la rete a programmare un nuovo speciale settembrino. Resta da vedere se sarà l’unico o se Canale 5 convincerà la casa di produzione di De Filippi a organizzare una nuova proposta per l’autunno in considerazione dei risultati ottenuti in precedenza.