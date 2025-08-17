Temptation Island e il ritorno in TV a settembre: cosa sappiamo delle nuove puntate su Canale5

Temptation Island potrebbe tornare in TV a settembre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, sarebbe sempre più concreta l'idea di riportare il format su Canale5 a distanza di poche settimane dalla conclusione di un'edizione da ascolti record. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter, ma di uno speciale.

Temptation Island in TV a settembre

Secondo quanto apprende Fanpage.it, è stata presa concretamente in considerazione l'idea di riportare Temptation Island su Canale5 a settembre. Gli ascolti record della quattordicesima edizione, che è andata in onda dal 3 al 31 luglio 2025, hanno dato un segnale chiaro: le relazioni in crisi appassionano gli spettatori a tal punto che sono disposti a guardare lo stesso programma per ben tre sere di seguito. Mediaset potrebbe decidere di sorprenderli e tra qualche settimana potrebbe riecheggiare di nuovo su Canale5 Love the way you lie, il brano di Rihanna e Eminen scelto come sigla del programma che propone un viaggio nei sentimenti.

Potrebbe non essere la versione Winter, ma un "cosa è successo"

Dunque, salvo ripensamenti, a settembre Temptation Island tornerà su Canale5. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter e dunque di un nuovo viaggio nei sentimenti con altre coppie. Ciò che vedremo in TV potrebbe essere uno speciale che racconta cosa è successo ai protagonisti dell'edizione precedente. In fondo, quella che si è conclusa il mese scorso è stata un'edizione ricca di colpi di scena, tra cui la gravidanza di Sonia Barrile, che ha scoperto di essere incinta del suo compagno Simone Margagliotti. E poi i tira e molla tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, che – secondo le ultime indiscrezioni – si sarebbero cancellati dall'Ordine degli Avvocati. Insomma, la carne al fuoco non mancherebbe. Non resta che attendere le prossime settimane per conoscere la decisione definitiva.