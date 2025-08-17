Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Temptation Island e il ritorno in TV a settembre: cosa sappiamo delle nuove puntate su Canale5

Secondo quanto apprende Fanpage.it, si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno a settembre di Temptation Island. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter che tutti si aspettano.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
698 CONDIVISIONI
Immagine

Temptation Island potrebbe tornare in TV a settembre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, sarebbe sempre più concreta l'idea di riportare il format su Canale5 a distanza di poche settimane dalla conclusione di un'edizione da ascolti record. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter, ma di uno speciale.

Temptation Island in TV a settembre

Secondo quanto apprende Fanpage.it, è stata presa concretamente in considerazione l'idea di riportare Temptation Island su Canale5 a settembre. Gli ascolti record della quattordicesima edizione, che è andata in onda dal 3 al 31 luglio 2025, hanno dato un segnale chiaro: le relazioni in crisi appassionano gli spettatori a tal punto che sono disposti a guardare lo stesso programma per ben tre sere di seguito. Mediaset potrebbe decidere di sorprenderli e tra qualche settimana potrebbe riecheggiare di nuovo su Canale5 Love the way you lie, il brano di Rihanna e Eminen scelto come sigla del programma che propone un viaggio nei sentimenti.

Potrebbe non essere la versione Winter, ma un "cosa è successo"

Dunque, salvo ripensamenti, a settembre Temptation Island tornerà su Canale5. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della versione Winter e dunque di un nuovo viaggio nei sentimenti con altre coppie. Ciò che vedremo in TV potrebbe essere uno speciale che racconta cosa è successo ai protagonisti dell'edizione precedente. In fondo, quella che si è conclusa il mese scorso è stata un'edizione ricca di colpi di scena, tra cui la gravidanza di Sonia Barrile, che ha scoperto di essere incinta del suo compagno Simone Margagliotti. E poi i tira e molla tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, che – secondo le ultime indiscrezioni – si sarebbero cancellati dall'Ordine degli Avvocati. Insomma, la carne al fuoco non mancherebbe. Non resta che attendere le prossime settimane per conoscere la decisione definitiva.

Programmi TV
698 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Morto Pippo Baudo, i funerali mercoledì 20 in Sicilia: aperta la camera ardente a Roma
Baudo era semplicemente Pippo, bastava il nome
Andrea Parrella
Lorella Cuccarini: "Papà artistico, speravo che questo momento non arrivasse mai"
Il ricordo di Katia Ricciarelli: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana
Come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare Maria Cafagna
Lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Da Pausini a Conti, il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo: “Un pezzo di vita delle famiglie italiane”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views