Le anticipazioni video della settima puntata di Temptation Island: cosa vedremo in tv il 30 luglio

Il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha diffuso il primo video con le anticipazioni di ciò che accadrà nella settima puntata, in onda martedì 30 luglio. Dopo il falò tra Maria Concetta e Angelo, due coppie già uscite dal programma torneranno a incontrarsi. Lucia e Rosario, invece, saranno protagonisti della loro resa dei conti.

Il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island ha reso note le prime anticipazioni video relative a quanto andrà in onda nella settima puntata, prevista per oggi, mercoledì 30 luglio. Si tratta del penultimo appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che questa sera saluterà il suo affezionato pubblico, rimandandolo al consueto appuntamento con l’edizione dell’estate prossima.

Diverse coppie hanno già lasciato i villaggi, alcune insieme, altre separatamente. Gli ultimi a incontrarsi per decidere il destino della loro relazione saranno Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, e Maria Concetta Schembri con Angelo Scarpata.

Il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo

La puntata di questa sera si aprirà proprio con il falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo. Dopo aver saputo dalla single Marianna Furmiglieri che Angelo, lontano dalle telecamere, le avrebbe chiesto di vedersi fuori dal programma, Maria Concetta è andata su tutte le furie: si è precipitata in spiaggia senza nemmeno attendere la richiesta ufficiale del falò, comunicando a Bisciglia la volontà di incontrare immediatamente il compagno. Angelo la raggiungerà sul tronco in spiaggia per affrontare, insieme a lei, le consapevolezze maturate nel corso dell’esperienza.

Tornano due coppie che avevano già lasciato il villaggio

Tra le coppie già uscite ma pronte a rivedersi per un secondo (e in alcuni casi terzo) confronto, ci sono Denise e Marco. Sarà la donna a chiedere un nuovo faccia a faccia con l’ex fidanzato, nel tentativo di ottenere una riconciliazione.

Anche Sonia Mattalia chiederà di rivedere l’ex compagno Alessio Loparco. Ma per i due avvocati pugliesi nulla cambierà: Alessio confermerà la sua decisione di voler tornare a casa da solo.

Rosario e Lucia si rivedranno: la provocazione con la complicità del tentatore

L’ultima coppia rimasta nel villaggio in attesa di un confronto è quella formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Con la complicità del single Andrea Marinelli, Lucia tenterà di provocare la gelosia del fidanzato per spingerlo a richiedere un falò anticipato. Una volta raggiunto il suo obiettivo, riuscirà a strappargli la promessa di cominciare una convivenza. Ma anche per loro, il colpo di scena è dietro l’angolo.