Temptation Island, sesta puntata del 29 luglio: Marco e Denise tornano insieme

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island 2025, in onda martedì 29 luglio, assisteremo a un nuovo confronto tra Denise Rossi e Marco Raffaelli, al termine del quale i due decideranno di tornare insieme.

Nuovo colpo di scena per gli spettatori di Temptation Island 2025. Secondo quanto anticipato da Dagospia, durante la sesta puntata in onda martedì 29 luglio, Marco Raffaelli e Denise Rossi si incontreranno nuovamente e decideranno sorprendentemente di tornare insieme, dopo la rottura avvenuta durante il loro primo falò di confronto.

I due si erano detti addio durante un acceso confronto richiesto da Marco, visibilmente infastidito dall’avvicinamento tra la fidanzata e il single Flavio Ubirti. A ferire profondamente il 31enne non era stato solo il legame instaurato da Denise con il tentatore, ma anche e soprattutto i continui paragoni tra lui e Flavio, che la compagna aveva fatto durante le settimane di permanenza nel villaggio. Paragoni che Marco aveva vissuto come umilianti, al punto da decidere di interrompere bruscamente la relazione.

Il nuovo confronto tra Marco e Denise

Ma nella sesta puntata, qualcosa cambierà. Nonostante la sofferenza, Marco dimostrerà di non essere riuscito a lasciarsi tutto alle spalle. Durante il secondo incontro con Denise – organizzato a distanza di qualche giorno dal loro addio – il giovane ammetterà di aver continuato a pensare a lei e di esserne ancora innamorato.

Il falò si concluderà con una decisione condivisa: i due lasceranno il programma insieme, mano nella mano. Ma il finale potrebbe non essere così definitivo. “Non è finita”, scrive infatti Dagospia, lasciando intuire che un nuovo colpo di scena potrebbe essere ancora dietro l’angolo.

Perché Marco aveva deciso di chiudere con Denise

Durante la quarta puntata, Marco aveva scelto di abbandonare Temptation Island da solo, profondamente ferito da quanto visto e ascoltato nei video mostrati da Filippo Bisciglia. “Mi hai paragonato continuamente a lui”, aveva detto alla compagna, riferendosi al single Flavio, senza nascondere la delusione. Denise aveva cercato in tutti i modi di farsi perdonare, ricordandogli che lei, in passato, aveva superato un suo tradimento. Ma il dolore provato da Marco in quel momento sembrava troppo grande da superare.

Ora, però, la situazione sembra essersi ribaltata. Resta da capire se questa seconda occasione sarà davvero quella definitiva.