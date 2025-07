Chi è Marianna Furmiglieri, la tentatrice di Angelo Scarpata a Temptation Island 2025 lavora come front office

Marianna Furmiglieri è la single che a Temptation Island 2025 si è avvicinata ad Angelo Scarpata, fidanzato di Maria Concetta Schembri. Ha 23 anni ed è originario di Napoli, nella vita lavora come front office di una concessionaria di moto.

Marianna Furmiglieri è la single di Temptation Island che, nel corso dell'ultima puntata dello show in onda su Canale5, si è avvicinata ad Angelo Scarpata. Ha 23 anni ed è originaria di Napoli, dove lavora come front office in una concessionaria di moto.

Chi è Marianna Furmiglieri, la single di Temptation Island 2025

Marianna Furmiglieri ha 23 anni ed è di Napoli. Nella vita lavora come front office di una concessionaria di moto. Ai microfoni di Witty Tv ha rivelato quanto le piace allenarsi: "Sono una persona molto attenta. Sono presa da me e da tutto ciò che può migliorarmi quotidianamente". Esteticamente, la cosa che più le piace di se stessa è il suo sguardo e il suo sorriso, "caratterialmente che sono molto carismatica, schietta e determinata".

Marianna Furmiglieri ai microfoni di Witty Tv

Tra dieci anni si immagina "in buona salute, realizzata e con una famiglia e un marito che mi ama". Su Instagram è registrata con l'account "mariannafurmiglieri", e attualmente il suo numero di follower supera i 4mila utenti.

La conversazione di Angelo e Marianna eludendo i microfoni

Nell'ultima puntata di Temptation Island la vicinanza e gli scambi tra Marianna Furmiglieri, una delle tentatrici, e Angelo Scarpata hanno mandato su tutte le furie Maria Concetta Schembri, fidanzata di quest'ultimo. In uno dei video mostrati alla ragazza, il suo fidanzati e la single sono stati ripresi mentre – eludendo i microfoni ma non le telecamere – parlavano a bassa voce. Il contenuto di quella conversazione, però, è stato rivelato dalla stessa Marianna, che in un momento successivo ha raccontato quanto detto ad Angelo alle altre single: "Lui parla solo quando può parlare. Ma sta mentendo a se stesso. I suoi gesti, gli sguardi… si percepisce. Controlla le telecamere. Senza, farebbe tutt'altro. Quando eravamo senza microfoni e telecamere, mi ha detto che ci vediamo fuori".