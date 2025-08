Ascolti tv giovedì 31 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Scusate se esisto

La prima serata di ieri, giovedì 31 luglio, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, fiction e film. Rai1 ha trasmesso il film Scusate se esisto con Raoul Bova e Paola Cortellesi. Canale5 ha lasciato spazio all'ultima puntata di Temptation Island 2025, programma condotto da Filippo Bisciglia. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 31 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Scusate se esisto e Temptation Island 2025

Nella prima serata di ieri, giovedì 31 luglio, Rai1 ha trasmesso Scusate se esisto, con Raoul Bova e Paola Cortellesi. Il film diretto da Riccardo Milani ha registrato 1.555.000 spettatori pari al 10.6%. Canale5 ha proposto l'ultima puntata di Temptation Island 2025, che ha svelato il prosieguo delle storie delle coppie un mese dopo la fine del programma, con Sonia Barrile e Simone Margagliotti che diventeranno genitori. L'appuntamento chiude una stagione da ascolti record, tenendo incollati davanti allo schermo 4.601.000 spettatori con uno share del 32.9%, decretando l'ultima stagione come la più seguita di sempre.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il telefilm Delitti in paradiso, che è stato seguito da 781.000 spettatori pari al 6.5%. Rai3 ha proposto il film Il piccolo inquilino, che ha registrato X spettatori (%). Italia1 ha lasciato spazio a World War Z. Il film diretto da Marc Forster ha interessato 666.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 in onda La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones che ha totalizzato un a.m. di 525.000 spettatori (3.6%). Su La7, l'approfondimento di In onda ha interessato 718.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8, il film Rocky IV è stato seguito da 463.000 spettatori (3%). Sul Nove, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun ha registrato 555.000 spettatori con il 3.6%.