Il dolore di Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island: “Ho perso il figlio che aspettavo” Sofia Calesso ha vissuto il dramma dell’aborto. L’ex concorrente di Temptation Island, a cui partecipò con il fidanzato Alessandro Medici, ne ha parlato in un’intervista rilasciata a PiùDonna.

A cura di Daniela Seclì

Sofia Calesso partecipò a Temptation Island due anni fa. Decise di prendere parte alla trasmissione di Canale5 con il fidanzato Alessandro Medici per tentare di porre rimedio alla mancanza di fiducia reciproca e all'eccessiva gelosia che rischiava di distruggere la loro relazione. Uscirono dal programma dopo soli cinque giorni. I due stanno ancora insieme, ma nell'ultimo periodo hanno dovuto fare i conti con un grande dolore. Sofia Calesso ha perso il bambino che aspettava.

Sofia Calesso racconta il dramma dell'aborto

In un'intervista rilasciata a PiùDonna, l'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato che quando ha scoperto di essere incinta ha provato "una gioia immensa". Era all'ottava settimana. Ha potuto assaporare questa felicità solo per quindici giorni, poi la situazione è precipitata:

Dopo solo 2 settimane dalla scoperta, una mattina che Alessandro non c’era, mi accorgo di avere un’emorragia. Vado subito all’ospedale di Perugia e per la prima volta ho sentito il suo cuoricino. La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova.

Per ora deve escludere la possibilità di rimanere incinta

Il dolore per la perdita del suo bambino, si è acuito quando i medici le hanno detto che per il momento deve "escludere la possibilità di restare incinta di nuovo". Al suo fianco, c'è Alessandro Medici, che ha provato in tutti i modi ad aiutarla a superare questo momento difficile: