Com’era Sarah Esposito prima di diventare famosa a Temptation Island

Com’era Sarah Esposito, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, qualche anno prima della notorietà? Dai social emergono foto che mostrano che aspetto avesse in passato, quando la popolarità televisiva era ancora lontana.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

Com’era Sarah Esposito prima di diventare famosa grazie a Temptation Island? Alcuni scatti riemersi sui social mostrano la 24enne romana com’era qualche anno fa, ai tempi delle fasi iniziali della sua relazione con Valerio Ciaffaroni.

Il viso dell’assistente di studio, complice la giovanissima età, appariva più tondo rispetto a com’è oggi. Anche naso e labbra presentavano qualche lieve differenza: il primo sembra oggi più scolpito, mentre le seconde appaiono notevolmente rimpolpate. Già allora, però, Esposito risultava di una bellezza evidente.

Immagine

Sarah Esposito è uscita da single da Temptation Island

Sarah, che ha lasciato il programma da single, ha conquistato il pubblico solo nelle fasi finali, soprattutto grazie a un commovente falò di confronto con Valerio. Le lacrime versate davanti al fuoco e a Filippo Bisciglia hanno mostrato la sua dolcezza, spingendo i telespettatori ad “adottarla” e persino a chiedere a gran voce a Maria De Filippi di offrirle un posto sul trono di Uomini e Donne. In precedenza, invece, era stata fortemente contestata per avere ammesso di avere incontrato alcuni corteggiatori.

Immagine

Perché Valerio Ciaffaroni ha deciso di lasciarla

È stato Valerio, suo compagno per cinque anni, a decidere di porre fine alla relazione. A ferirlo sono state alcune dichiarazioni della fidanzata davanti alle telecamere: Sarah aveva ammesso di aver incontrato di nascosto due uomini che la corteggiavano mentre era ancora legata a lui. Valerio, grande tifoso della Lazio, aveva già scoperto le chat prima della partecipazione a Temptation Island, ma solo nel villaggio ha appreso che la compagna li aveva visti di persona in momenti diversi, senza informarlo. Deluso, si è avvicinato alla single Arianna Mercuri e, dopo un bacio, ha scelto di continuare a frequentarla lontano dalle telecamere.

Immagine
