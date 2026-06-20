Ascolti tv ieri venerdì 19 giugno 2026: la Coppa del Mondo domina (22.4%), L’erede al 13.4% e Quarto Grado vola (11.4%)

Gli ascolti di ieri sera vedono Rai1 puntare ancora sul grande calcio dei Mondiali 2026: Usa-Australia fa il 22.4%, con Canale5 a rispondere con la serie turca L’erede vista da 1.5 milioni di spettatori. Incredibile boom per Quarto Grado con 1.1 milioni di spettatori netti. Tutti i dati Auditel.

Gli ascolti di ieri sera confermano la centralità della Coppa del Mondo nel palinsesto della prima serata. Rai1 ha trasmesso in diretta USA-Australia, match della seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, mentre Canale5 ha risposto con il nono episodio della serie L'erede. Sul fronte dell'access prime time la sfida abituale tra Stefano De Martino e Gerry Scotti non si è disputata: con la diretta del calcio su Rai1, Affari tuoi è rimasto fuori dai giochi e la Ruota della fortuna ha avuto strada libera. Vediamo tutti i dati Auditel della serata.

La sfida della prima serata tra la Coppa del Mondo e L'erede

In prima serata Rai1 ha trasmesso in diretta Calcio – Coppa del Mondo 2026 – USA vs Australia, il match della seconda giornata del Gruppo D tra gli Stati Uniti co-organizzatori e i Socceroos australiani, in diretta da Seattle: una partita che stravince la serata conquistando più di 3 milioni di spettatori. Su Canale5 appuntamento con L'erede, la serie turca arrivata al nono episodio della prima stagione. Il grande calcio in chiaro resta la calamita degli ascolti estivi: la soap turca però riesce comunque ad affezionare 1.5 milioni per il 13.4% di share.

USA vs Australia (Rai1) – 3.384.000 spettatori, 22.4% di share.

(Rai1) – 3.384.000 spettatori, 22.4% di share. L'erede (Canale5) – 1.530.000 spettatori, 13.4% di share.

L'access prime time: la Ruota della fortuna senza rivali

Nell'access prime time, la fascia che precede la prima serata (intorno alle 20.40), la sfida abituale è di nuovo saltata: per via della diretta dei Mondiali su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda. Su Canale5 spazio così alla Ruota della fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha potuto giocare senza l'avversario di sempre [commento: da capire se l'assenza di De Martino abbia spinto i numeri di Scotti].

La ruota della fortuna (Canale5) – 4.307.000 spettatori, 26.8% di share.

(Canale5) – 4.307.000 spettatori, 26.8% di share. Affari tuoi (Rai1) – non in onda (diretta Mondiali).

Gli ascolti delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Sulle altre generaliste, in prima serata, l'offerta è andata dalla fiction al cinema fino all'approfondimento e alla satira. Di seguito i dati Auditel rete per rete.