Ascolti TV ieri 26 giugno, vincono i Mondiali (28.9%), L’erede si ferma al 13.6%, bene Quarto Grado (9.7%)
Gli ascolti TV di ieri, venerdì 26 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto eventi sportivi, film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita dei Mondiali Norvegia – Francia. Canale5 ha lasciato spazio alla serie turca L'erede. Su Rete4 l'approfondimento di Quarto Grado. In access prime time, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda.
I Mondiali trasmessi da Rai1 vincono agli ascolti
La sfida tra i Mondiali, L'erede e Quarto Grado. Rai1 ha offerto agli spettatori la partita dei Mondiali Norvegia – Francia, che si è conclusa 1 – 4. Il match ha registrato ascolti straordinari: 4.351.000 spettatori pari al 28.9% di share. Canale5 ha provato ad arginare la concorrenza senza riuscirci. La soap turca L'erede si è fermata a 1.668.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Rete4, il programma Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come sempre, la trasmissione ha concesso ampio spazio al caso di Garlasco e agli ultimi aggiornamenti sulle indagini che riguardano l'avvelenamento mortale di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Ottimi ascolti per Rete4: 1.034.000 spettatori con il 9.7% di share.
Gerry Scotti senza De Martino fa il 26.8%
In access prime time è venuta meno ancora una volta la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Stefano De Martino ha ceduto il posto ai Mondiali. Gerry Scotti e Samira Lui, invece, sono andati in onda regolarmente con una nuova puntata. La trasmissione ha registrato 4.196.000 spettatori pari al 26.8% di share. È evidente che una fetta considerevole di pubblico si sia ormai affezionata a La ruota della fortuna e la guardi quotidianamente.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste
Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso le repliche di Noi. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino è stata seguita da 458.000 spettatori pari al 3.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio al film Sissi – Destino di una imperatrice. Il classico con Romy Schneider e Karlheinz Böhm è tornato a incantare 722.000 spettatori con il 4.9% di share. Italia1 ha proposto l'avventura di Indiana Jones e l'ultima crociata. Il film ha interessato 830.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7, il best of di Propaganda Live è stato seguito da 342.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8, il film I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri è stato seguito da 345.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove, I migliori fratelli di Crozza ha interessato 296.000 spettatori con il 2.1% di share.