Ascolti TV ieri 26 giugno, vincono i Mondiali (28.9%), L’erede si ferma al 13.6%, bene Quarto Grado (9.7%)

Ha vinto la partita dei Mondiali Norvegia – Francia in onda su Rai1. La soap turca L’erede proposta da Canale5 non è riuscita ad arginare la concorrenza. Ottimi ascolti per Quarto Grado trasmesso da Rete4. In access prime time, La ruota della fortuna. I dati di venerdì 26 giugno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, venerdì 26 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto eventi sportivi, film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita dei Mondiali Norvegia – Francia. Canale5 ha lasciato spazio alla serie turca L'erede. Su Rete4 l'approfondimento di Quarto Grado. In access prime time, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma Affari tuoi con Stefano De Martino non è andato in onda.

I Mondiali trasmessi da Rai1 vincono agli ascolti

La sfida tra i Mondiali, L'erede e Quarto Grado. Rai1 ha offerto agli spettatori la partita dei Mondiali Norvegia – Francia, che si è conclusa 1 – 4. Il match ha registrato ascolti straordinari: 4.351.000 spettatori pari al 28.9% di share. Canale5 ha provato ad arginare la concorrenza senza riuscirci. La soap turca L'erede si è fermata a 1.668.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Rete4, il programma Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come sempre, la trasmissione ha concesso ampio spazio al caso di Garlasco e agli ultimi aggiornamenti sulle indagini che riguardano l'avvelenamento mortale di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Ottimi ascolti per Rete4: 1.034.000 spettatori con il 9.7% di share.

Gerry Scotti senza De Martino fa il 26.8%

In access prime time è venuta meno ancora una volta la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Stefano De Martino ha ceduto il posto ai Mondiali. Gerry Scotti e Samira Lui, invece, sono andati in onda regolarmente con una nuova puntata. La trasmissione ha registrato 4.196.000 spettatori pari al 26.8% di share. È evidente che una fetta considerevole di pubblico si sia ormai affezionata a La ruota della fortuna e la guardi quotidianamente.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso le repliche di Noi. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino è stata seguita da 458.000 spettatori pari al 3.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio al film Sissi – Destino di una imperatrice. Il classico con Romy Schneider e Karlheinz Böhm è tornato a incantare 722.000 spettatori con il 4.9% di share. Italia1 ha proposto l'avventura di Indiana Jones e l'ultima crociata. Il film ha interessato 830.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7, il best of di Propaganda Live è stato seguito da 342.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8, il film I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri è stato seguito da 345.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove, I migliori fratelli di Crozza ha interessato 296.000 spettatori con il 2.1% di share.