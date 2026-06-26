Ascolti tv di ieri 25 giugno: vincono i Mondiali (28.7%), Quarto Grado tiene banco (9.1%) e male Montmartre (8.1%)

Gli ascolti tv di ieri 25 giugno. La prima serata ha visto il calcio dei Mondiali dominare su Rai1 con la sfida tra Ecuador e Germania. Male Canale 5 con Montmartre, Quarto Grado è l’unico competitor a superare il milione di spettatori. In access prime time La ruota della fortuna batte Affari Tuoi.

Ascolti tv 26 giugno

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Gli ascolti tv di giovedì 25 giugno. Su Rai1 è stata trasmessa la partita dei Mondiali di calcio Ecuador – Germania, che ha vinto con il 28.7% di share. Canale5 risponde con la serie tv Montmartre, che però si ferma all'8.1%. Su Rete4 tiene banco l'attualità di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi (9.1%), mentre su Italia1 debutta la novità Sarabanda Celebrity. In access prime time, La ruota della fortuna batte Affari Tuoi.

Vincono i Mondiali 2026, male Montmartre e bene Quarto Grado

Nel corso del prime time di giovedì 25 giugno è andata in onda la partita Ecuador – Germania, terminata con il risultato di 2-1. Il match ha interessato 3.850.000 spettatori pari al 28.7% di share dalle 22 alle 23:57. Su Canale5, la serie tv in prima visione Montmartre (che ha trasmesso l'episodio 7 della prima stagione seguito dal successivo) ha raccolto l'attenzione di 1.066.000 spettatori con uno share dell’8.1% dalle 21:53 alle 00:09. Dati non entusiasmanti anche per Sarabanda Celebrity su Italia 1, che si è fermato a 874.000 spettatori con il 6.9%. Bene invece Quarto Grado, che totalizza 1.057.000 spettatori (9.1%).

La Ruota della fortuna batte Affari Tuoi

Affari tuoi torna e sfida La ruota della fortuna nell'access prime time di ieri. Stefano De Martino ha condotto la versione "Mundial" del programma, con la partita di Maria Vittoria dalla Campania su Rai1 e ha registrato 3.540.000 spettatori (21.9%) dalle 20:38 alle 21:26. Su Canale5, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha vinto, incollando davanti al video 4.184.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:55 alle 21:46.

Le altre reti generaliste

Vediamo cosa hanno proposto le altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film in prima visione tv Girl in the Attic, che ha appassionato 702.000 spettatori pari al 4.5%. Rai3 ha proposto i viaggi di Overland, che hanno registrato 588.000 spettatori (4%). Su La7 lo Speciale Piazzapulita con Corrado Formigli ha segnato 674.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8, il programma di lifestyle Quattro matrimoni ha ottenuto 341.000 spettatori (3.3%). Sul Nove, lo spettacolo teatrale Sinceramente Persia ha incuriosito 374.000 spettatori con il 2.6%.