Ascolti tv di ieri 24 giugno: Temptation Island vince col botto (27.6%), i Mondiali al 22% e Chi l’ha visto 8.7%

Boom di ascolti per la prima puntata di Temptation Island 2026 condotta da Filippo Bisciglia. Canale5 batte la partita dei Mondiali Svizzera – Canada in onda su Rai1. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 segna l’8.7%. In access prime time, La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

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Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 24 giugno. La prima serata è stata caratterizzata dal ritorno di Temptation Island su Canale5. Ha avuto inizio, infatti, un nuovo viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia. Il boom di ascolti dimostra che gli spettatori seguono ancora con interesse il format prodotto da Maria De Filippi. Rai1 ha trasmesso la partita dei Mondiali di calcio Svizzera – Canada. Su Rai3 spazio a una nuova puntata di Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli. In access prime time, salta la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi mundial.

Ottima partenza per Temptation Island 2026 che batte Rai1

Temptation Island 2026 sfida i Mondiali. Nel corso della prima serata di mercoledì 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Le dinamiche delle coppie sono già entrate nel vivo. Sabrina ha ammesso di avere tradito Giovanni. Rosario, invece, si è avvicinato proprio a una conoscente della sua fidanzata Alessandra. Gli ascolti hanno premiato Filippo Bisciglia. Il programma ha registrato una partenza col botto: 3.569.000 spettatori con il 27.6% di share. Dunque, in linea con l'esordio della passata edizione che era partita da 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%, stracciando la replica di Don Matteo 13. Lo scontro con i Mondiali non ha messo in difficoltà Canale5. Su Rai1, la partita Svizzera – Canada che si è conclusa 2 – 1 è stata seguita da 3.671.000 con il 22% di share.

La ruota della fortuna fa da traino a Filippo Bisciglia

La ruota della fortuna senza Affari tuoi. In access prime time, è saltata la puntata del programma dei pacchi condotto da Stefano De Martino. È andata, invece, regolarmente in onda La Ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma ha registrato 4.579.000 spettatori pari al 27.2% di share, lasciando un ottimo traino a Temptation Island che è andato in onda subito dopo.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo cosa hanno proposto le altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Mother's Instinct che è stato seguito da 704.000 spettatori con il 4.4% di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli, che secondo le ultime notizie avrebbe deciso di lasciare la conduzione. Il programma ha interessato 1.228.000 spettatori con l'8.7% di share. Rete4 ha trasmesso Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è stato seguito da 548.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1, il film Big Game – Caccia al presidente ha registrato 845.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Tv8, il film 2012 è stato seguito da 243.000 spettatori con l'1.8% di share. Sul Nove, Ex – Amici come prima ha interessato 308.000 spettatori con il 2.1% di share. Su La7, Lezioni di mafie di Nicola Gratteri ha registrato 400.000 spettatori con il 2.5% di share.